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Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото

Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. ФотоРаботы бразильского фотографа.

Жизнерадостный Рио-де-Жанейро, снимки которого можно ощутить на вкус. Марсело Арголо в своих снимках хочет показать Рио-де-Жанейро таким, каким его ещё не изображал ни один бразильский фотограф. Его кадры, складываясь в единое повествование, составляют повседневную историю города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Марсело Арголо родился в 1969 году в Рио-де-Жанейро. В 20 лет переехал в Калифорнию, изучал фотографию в Сити-колледже в Сан-Франциско, где начал снимать на городских улицах. Тогда у него и открылись глаза на чудеса, которые могут появляться во время прогулок по городу.

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Однако Марсело потребовалось ещё несколько лет, чтобы понять, что его жизнь обретает больший смысл, когда он фотографирует.

Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
Жизнерадостный Рио-де-Жанейро в ярких снимках. Фото
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 Теги: Рио-де-Жанейро, туризм

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Сегодня, 10:58 » Автор: Анна Мартынова
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