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Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото

Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. ФотоЭтот печальный день вошел в историю.

11 сентября 2001 года в США совершен самый большой в истории человечества террористический акт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Теракт 11 сентября 2001 года в США – серия террористических атак, во время которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото


Начиная с 2002 года по решению Конгресса США 11 сентября отмечалось в Соединенных Штатах, как "День патриота", а с 2009-го, после утверждения акта 111-13 Всеобщего Закона США, дата называется "Общенациональным днем служения и памяти». В этот день государственный флаг США (как на территории страны, так и за ее пределами) должен быть наполовину приспущен.

Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото


В 8:46 утра по североамериканскому восточному времени начинается минута молчания – именно в это время первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра на Нижнем Манхэттене. Через 17 минут второй самолет врезался в Южную башню. Менее чем через 90 минут башни-близнецы, в которых ежедневно работало до 50 тысяч человек, упали. В 9:37 третий авиалайнер врезался в западный фасад Пентагона. В 10:03 четвертый самолет упал на поле на юге Пенсильвании. Он направлялся к Капитолию или Белому дому, но благодаря смелости пассажиров, которые уже знали о том, что Америка подверглась нападениям, замыслу террористов не суждено было сбыться.

Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото


Согласно данным, опубликованным в итоговом отчете Национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов (комиссия 9/11), во Всемирном торговом центре погибли более 2600 человек; 125 погибли в Пентагоне; 256 человек погибли во всех четырех самолетах. Беспрецедентные теракты, которые навсегда изменили Америку, совершили 19 молодых арабов, выполняя приказы исламистов, базирующихся в Афганистане.

Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото


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Поскольку этот День не является федеральным для США, школы и различные учреждения работают в привычном режиме, но немало людей принимают участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти погибших. Подавляющее большинство американцев до сих пор называет этот день просто 11 сентября или 9/11.

Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
Трагедия 11 сентября в пугающих деталях. Фото
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 Теги: 11 сентября, трагедия

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Сегодня, 15:52 » Автор: Анна Мартынова
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