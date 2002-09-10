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Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. ФотоЭтот город умеет удивлять.

Если вы планируете поездку в Париж не в первый раз, забудьте о популярных достопримечательностях. Вот 10 мест столицы Франции, от самих жителей города, которые нужно посетить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

1. The Printemps Rooftop Terrace.

Поднимитесь на верхний этаж Printemps, и вы будете поражены видом, который буквально захватывает дух. Здесь, в середине Парижа, вы можете съесть простую еду в кафе или выпить, наслаждаясь впечатляющими видами на 360°. Ничто не может быть лучше, чем быть в самом сердце этого прекрасного города.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


2. Coulée verte René-Dumont – парк на старой железнодорожной линии.

The Promenade Plantée - это линейный парк длиной 4,7 километра, построенный на неиспользуемой железнодорожной линии на востоке Парижа. Начиная с Бастилии, первая часть дорожки возвышается над Виадук-де-Арт, прежде чем пересечь Жардин-де-Рейли.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


3. Маре – веселый шоппинг.

Le Marais - отличный маленький квартал, окруженный отелями de Ville, Republique и Bastille. Это место славится удивительными небольшими бутиками, вкусной едой, оживленными улицами.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


4. Монмартр – исследуйте секретные уголки.

Монмартр - одно из красивейших мест Парижа, чтобы просто побродить. Несмотря на то, что его части заполнены туристами, изучение района за Сакре-Кер позволяет сделать шаг назад во времени с его извилистыми улочками, дикими садами.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


5. Деревня Берси - атипичная деревня в 12-м районе.

Здесь вы найдете множество магазинов, в которых продаются известные бренды, а также арт-и концептуальные магазины, огромный кинотеатр, множество ресторанов и баров и даже Музей искусств Fairground. Это прекрасное место для прогулок - особенно замечательный парк Берси.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


6. Place du Trocadéro - удивительные виды на Эйфелеву башню.

Этот район на 16-м округе часто посещают местные жители из-за его близости к Дворцу Токио (13 Avenue du Président Wilson), вероятно, самой крутой галереи современного искусства в Париже.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


7. Катакомбы Парижа – возвращение в прошлое.

Когда вы проходите через туннели этого местного подземного кладбища конца 18 века, вы получаете истинное ощущение хрупкости жизни и печали потери.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


8. Собор Нотр-Дам - готическая красота и литературное вдохновение.

Этот великолепный готический шедевр с витражами и горгульями - одно из самых известных зданий Парижа, и не без оснований. Опираясь на Иль-де-ла-Сите и окруженный Сейной, он послужил вдохновением для знаменитой работы писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


9. Галерея Вивьен - старый и роскошный крытый проход.

Этот крытый проход был построен в 1823 году. Это самый роскошный из всех оставшихся пассажей в Париже. Естественный свет, который течет через стеклянную крышу, очень красив, как и купол. Вы также можете полюбоваться мозаикой на полу и декоративными стенами.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото


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10. Мост Искусств – пикники, замки и вечеринки.

Pont des Arts - удивительное место, и многие местные жители предпочитают взять с собой одеяло, корзину для пикника и бутылку шампанского летом, чтобы впитать атмосферу происходящего.

Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото
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 Теги: Париж, туризм

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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