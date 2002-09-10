Раздел: Фоторепортажи
Жители Парижа назвали самые интересные места в городе. Фото
Этот город умеет удивлять.
Если вы планируете поездку в Париж не в первый раз, забудьте о популярных достопримечательностях. Вот 10 мест столицы Франции, от самих жителей города, которые нужно посетить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. The Printemps Rooftop Terrace.
Поднимитесь на верхний этаж Printemps, и вы будете поражены видом, который буквально захватывает дух. Здесь, в середине Парижа, вы можете съесть простую еду в кафе или выпить, наслаждаясь впечатляющими видами на 360°. Ничто не может быть лучше, чем быть в самом сердце этого прекрасного города.
2. Coulée verte René-Dumont – парк на старой железнодорожной линии.
The Promenade Plantée - это линейный парк длиной 4,7 километра, построенный на неиспользуемой железнодорожной линии на востоке Парижа. Начиная с Бастилии, первая часть дорожки возвышается над Виадук-де-Арт, прежде чем пересечь Жардин-де-Рейли.
3. Маре – веселый шоппинг.
Le Marais - отличный маленький квартал, окруженный отелями de Ville, Republique и Bastille. Это место славится удивительными небольшими бутиками, вкусной едой, оживленными улицами.
4. Монмартр – исследуйте секретные уголки.
Монмартр - одно из красивейших мест Парижа, чтобы просто побродить. Несмотря на то, что его части заполнены туристами, изучение района за Сакре-Кер позволяет сделать шаг назад во времени с его извилистыми улочками, дикими садами.
5. Деревня Берси - атипичная деревня в 12-м районе.
Здесь вы найдете множество магазинов, в которых продаются известные бренды, а также арт-и концептуальные магазины, огромный кинотеатр, множество ресторанов и баров и даже Музей искусств Fairground. Это прекрасное место для прогулок - особенно замечательный парк Берси.
6. Place du Trocadéro - удивительные виды на Эйфелеву башню.
Этот район на 16-м округе часто посещают местные жители из-за его близости к Дворцу Токио (13 Avenue du Président Wilson), вероятно, самой крутой галереи современного искусства в Париже.
7. Катакомбы Парижа – возвращение в прошлое.
Когда вы проходите через туннели этого местного подземного кладбища конца 18 века, вы получаете истинное ощущение хрупкости жизни и печали потери.
8. Собор Нотр-Дам - готическая красота и литературное вдохновение.
Этот великолепный готический шедевр с витражами и горгульями - одно из самых известных зданий Парижа, и не без оснований. Опираясь на Иль-де-ла-Сите и окруженный Сейной, он послужил вдохновением для знаменитой работы писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
9. Галерея Вивьен - старый и роскошный крытый проход.
Этот крытый проход был построен в 1823 году. Это самый роскошный из всех оставшихся пассажей в Париже. Естественный свет, который течет через стеклянную крышу, очень красив, как и купол. Вы также можете полюбоваться мозаикой на полу и декоративными стенами.
Читайте также: Этот буддийский храм способен поразить с первого взгляда. Фото
10. Мост Искусств – пикники, замки и вечеринки.
Pont des Arts - удивительное место, и многие местные жители предпочитают взять с собой одеяло, корзину для пикника и бутылку шампанского летом, чтобы впитать атмосферу происходящего.
Если вы планируете поездку в Париж не в первый раз, забудьте о популярных достопримечательностях. Вот 10 мест столицы Франции, от самих жителей города, которые нужно посетить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. The Printemps Rooftop Terrace.
Поднимитесь на верхний этаж Printemps, и вы будете поражены видом, который буквально захватывает дух. Здесь, в середине Парижа, вы можете съесть простую еду в кафе или выпить, наслаждаясь впечатляющими видами на 360°. Ничто не может быть лучше, чем быть в самом сердце этого прекрасного города.
2. Coulée verte René-Dumont – парк на старой железнодорожной линии.
The Promenade Plantée - это линейный парк длиной 4,7 километра, построенный на неиспользуемой железнодорожной линии на востоке Парижа. Начиная с Бастилии, первая часть дорожки возвышается над Виадук-де-Арт, прежде чем пересечь Жардин-де-Рейли.
3. Маре – веселый шоппинг.
Le Marais - отличный маленький квартал, окруженный отелями de Ville, Republique и Bastille. Это место славится удивительными небольшими бутиками, вкусной едой, оживленными улицами.
4. Монмартр – исследуйте секретные уголки.
Монмартр - одно из красивейших мест Парижа, чтобы просто побродить. Несмотря на то, что его части заполнены туристами, изучение района за Сакре-Кер позволяет сделать шаг назад во времени с его извилистыми улочками, дикими садами.
5. Деревня Берси - атипичная деревня в 12-м районе.
Здесь вы найдете множество магазинов, в которых продаются известные бренды, а также арт-и концептуальные магазины, огромный кинотеатр, множество ресторанов и баров и даже Музей искусств Fairground. Это прекрасное место для прогулок - особенно замечательный парк Берси.
6. Place du Trocadéro - удивительные виды на Эйфелеву башню.
Этот район на 16-м округе часто посещают местные жители из-за его близости к Дворцу Токио (13 Avenue du Président Wilson), вероятно, самой крутой галереи современного искусства в Париже.
7. Катакомбы Парижа – возвращение в прошлое.
Когда вы проходите через туннели этого местного подземного кладбища конца 18 века, вы получаете истинное ощущение хрупкости жизни и печали потери.
8. Собор Нотр-Дам - готическая красота и литературное вдохновение.
Этот великолепный готический шедевр с витражами и горгульями - одно из самых известных зданий Парижа, и не без оснований. Опираясь на Иль-де-ла-Сите и окруженный Сейной, он послужил вдохновением для знаменитой работы писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
9. Галерея Вивьен - старый и роскошный крытый проход.
Этот крытый проход был построен в 1823 году. Это самый роскошный из всех оставшихся пассажей в Париже. Естественный свет, который течет через стеклянную крышу, очень красив, как и купол. Вы также можете полюбоваться мозаикой на полу и декоративными стенами.
Читайте также: Этот буддийский храм способен поразить с первого взгляда. Фото
10. Мост Искусств – пикники, замки и вечеринки.
Pont des Arts - удивительное место, и многие местные жители предпочитают взять с собой одеяло, корзину для пикника и бутылку шампанского летом, чтобы впитать атмосферу происходящего.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
26
0
Также советуем посмотреть
- Стало известно, когда рассмотрят поправки к Конституции
- Забавные животные, способные подарить улыбку
- Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник
- В корейском зоопарке поселился «говорящий» слон
- Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» Крыма
- И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка
- «Нафтогаз» получит 140 млрд гривен
- В Бердянске на воду спустили два бронекатера
- Щодо маніпулятивного використання результатів досліджень на 112 Україна
- Прикол дня: сбежавший жених не помешал француженке сыграть свадьбу
- Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра
- В зоне ООС погиб украинский волонтер
- Ми отримаємо Церкву, яка об'єднає православних
- Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове
- Візит Курца, друковані пристрасті та Меркель з Макроном у пошуках
- На Донбассе пострадал украинский военный
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска
- На Черниговщине разоблачили прокремлевского пропагандиста
- Ситуация в Армянске: на что обратить внимание
- В Генштабе объяснили продление осеннего призыва
- Сеть насмешил маленький снежный барс, напугавший маму
- «Русский мир» пришел: об экологической катастрофе в Армянске
- Курящего марихуану Маска высмеяли забавным граффити
- У рыбаков заглох двигатель лодки, их отнесло в Крым, - ГПСУ
- Россияне бастуют только за колбасу
- Голодающий Сенцов становится все более слабым, - адвокат
- Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку
- В полиции прокомментировали задержание ветерана АТО Ананьева
- Соцсети продолжают смеяться над задержаниями детей в России
- В Бердянске у мужчины обнаружили холеру
Оставьте свой комментарий