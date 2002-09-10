Раздел: Фоторепортажи
Восемь самых опасных ошибок, сделанных архитекторами. Фото
Их ошибки стоят очень дорого.
Ошибки совершают все. Никто от них не застрахован.Но если у одних промахи повлекут за собой обычное порицание или же выговор, то другим их ошибка будет стоить жизни многих невинных людей. Мы составили список наиболее масштабных архитектурных неудач, которые забрали человеческие жизни и оставили кровавый след в истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Обрушение моста в Квебеке
Мост в Квебеке протяженностью в 987 метров является самым длинным консольным мостом в мире. Однако за всю свою историю он рушился дважды. Первый случай произошел 29 августа 1907 года. В результате происшествия погибли 79 рабочих, среди которых 33 жителя резервации (индейцы племени мохоков). Виновным в трагедии назвали американского инженера Теодора Купера, который неправильно рассчитал вес моста, из-за чего центральная часть оказалась тяжелее других. Год спустя строительство моста возобновилось, но в 1916 произошел еще один обвал все той же центральной части. В результате второго инцидента погибли 13 человек, а мост был сдан в эксплуатацию только через три года.
2. Обрушение здания «Пембертон Милл»
10 января 1860 года произошло обрушение здания фабрики «Пембертон Милл». В результате трагедии погибло 149 человек. Удивительно то, что зданию было всего 7 лет. Причиной разрушения стали колонны, сделанные из дешевой стали, которые в тот злополучный день просто не выдержали нагрузки и внезапно развалились.
3. Утечка газа в Ronan Point
16 мая 1968 года, спустя пару месяцев после сдачи здания в эксплуатацию, произошла утечка газа. В результате взрыва обрушилась одна из несущих стен. Несчастный случай повлек за собой 4 смерти, многие люди серьезно пострадали.
4. Конструкция башни Джона Хэнкока
Башня Джона Хэнкока – самое высокое здание Бостона и первый полностью стеклянный небоскреб в США. Весь фасад башни был обшит пластинами из голубого отражающего стекла, которые и делали здание уникальным.
Авторы проекта Йо Мин Пей и Генри Кобб в 1977 году за свое творение получили награды Американского института архитекторов, однако башня начала рушиться, как только здание было сдано в эксплуатацию. Гигантские стеклопакеты весом 250 килограмм каждый при сильном ветре начали падать на землю, представляя смертельную опасность для каждого, кто окажется поблизости башни. Позднее, при усилении ветра, полиция стала закрывать улицы возле небоскреба. Эксперты выяснили, что материал и способ спайки окон не подходил для данного типа конструкции. Было принято решение заменить все стеклопакеты, что обошлось владельцам в 7 миллионов долларов.
5. Разрушение торгового центра Sampoong
До печально известного теракта 11 сентября 2001 в США обрушение здания торгового центра в Сеуле считалось самой крупной катастрофой по количеству жертв. Трагедия произошла 29 июня 1995 года. В тот день погибли 502 человека, многие получили травмы. Тревожные звоночки по поводу проблем конструкции поступали еще в 1994. Тогда финансовый центр, который до этого располагался на втором этаже возле спортивного сектора, переехал на первый этаж, а его место занял книжный магазин. Из-за веса огромного количества книг в холле спортивного центра начали появляться трещины. Чтобы остановить разрушения, 3 марта 1995 книжный магазин закрыли, но трещины продолжали расширяться.
В апреле трещины появились над ресторанами северного крыла, из них начал сыпаться песок, а половина пятого этажа начал медленно проседать. 29 июня директор торгового центра созвал экстренное совещание, касающееся состояния здания, был закрыт 5 этаж, но ситуация развивалась стремительно. В 17:40 того же дня руководству поступил звонок, что разрушения стремительно продолжаются и нужно немедленно покинуть здание, что они и сделали. Уже через 10 минут крыша обвалилась, разрушив несущие колонны и все южное крыло. Под завалами остались сотрудники и посетители торгового центра, которые так и не дождались команды к эвакуации.
6. Упавший дом Lotus Riverside
В июне 2009 в Шанхае рухнуло 13-этажное здание, которое входило в жилой комплекс Lotus Riverside. Падение дома произошло буквально за несколько дней до сдачи объекта в эксплуатацию. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось позднее, несущие опоры были значительно тоньше тех, что принято использовать в сейсмически активном Китае, к тому же они были полые внутри. Кроме того, строители использовали цемент низкого качества. Все это стало причиной того, что фундамент не выдержал и здание обрушилось, не простояв даже года.
7. Обрушение текстильной фабрики Rana Plaza
Утром 24 апреля 2013 года в городе Савар произошла масштабная трагедия – обрушилось 8-этажное здание текстильной фабрики. В результате катастрофы погибло 1129 человек и около 2500 ранено. Известно, что за день до трагедии на фасаде здания были обнаружены трещины и поступил приказ эвакуировать людей. Однако, приказу подчинились лишь магазины и банк, расположенные на нижних этажах, в то время как на верхних продолжалась работа. Известно, что в момент обрушения здания там находилось 3122 человека.
8. Прорыв дамбы
Дамба Саут-Форк в свое время была крупной земляной дамбой, предназначенной для удержания воды самого большого рукотворного озера мира. Примечательно, что когда строительство сооружения было завершено, она уже устарела. Поэтому Пенсильвания продала дамбу бизнесмену Бенджамину Ф. Руффу. Новый владелец превратил территорию возле дамбы в элитный клуб рыбной ловли, сделал косметический ремонт разрушающейся конструкции, в результате которого были заделаны важные элементы функционирования дамбы. Первые тревожные сигналы по поводу состояния Саут-Форк поступили Руффу еще в 1880 после ее осмотра инженером. Однако замечания он проигнорировал, сообщив всем, что нет никакой угрозы.
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В мае 1889 сильная буря способствовала повышению уровня воды в водоемах, которые и так были наполнены до краев после таяния снегов. Тонны воды начали давить на частично блокированный во время ремонта водослив и уже через несколько дней дамба не выдержала. В результате прорыва 20 миллионов тонн воды вырвались в сторону Джонстауна, разрушая все на своем пути. В результате трагедии погибло 2209 человек.
Ошибки совершают все. Никто от них не застрахован.Но если у одних промахи повлекут за собой обычное порицание или же выговор, то другим их ошибка будет стоить жизни многих невинных людей. Мы составили список наиболее масштабных архитектурных неудач, которые забрали человеческие жизни и оставили кровавый след в истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Обрушение моста в Квебеке
Мост в Квебеке протяженностью в 987 метров является самым длинным консольным мостом в мире. Однако за всю свою историю он рушился дважды. Первый случай произошел 29 августа 1907 года. В результате происшествия погибли 79 рабочих, среди которых 33 жителя резервации (индейцы племени мохоков). Виновным в трагедии назвали американского инженера Теодора Купера, который неправильно рассчитал вес моста, из-за чего центральная часть оказалась тяжелее других. Год спустя строительство моста возобновилось, но в 1916 произошел еще один обвал все той же центральной части. В результате второго инцидента погибли 13 человек, а мост был сдан в эксплуатацию только через три года.
2. Обрушение здания «Пембертон Милл»
10 января 1860 года произошло обрушение здания фабрики «Пембертон Милл». В результате трагедии погибло 149 человек. Удивительно то, что зданию было всего 7 лет. Причиной разрушения стали колонны, сделанные из дешевой стали, которые в тот злополучный день просто не выдержали нагрузки и внезапно развалились.
3. Утечка газа в Ronan Point
16 мая 1968 года, спустя пару месяцев после сдачи здания в эксплуатацию, произошла утечка газа. В результате взрыва обрушилась одна из несущих стен. Несчастный случай повлек за собой 4 смерти, многие люди серьезно пострадали.
4. Конструкция башни Джона Хэнкока
Башня Джона Хэнкока – самое высокое здание Бостона и первый полностью стеклянный небоскреб в США. Весь фасад башни был обшит пластинами из голубого отражающего стекла, которые и делали здание уникальным.
Авторы проекта Йо Мин Пей и Генри Кобб в 1977 году за свое творение получили награды Американского института архитекторов, однако башня начала рушиться, как только здание было сдано в эксплуатацию. Гигантские стеклопакеты весом 250 килограмм каждый при сильном ветре начали падать на землю, представляя смертельную опасность для каждого, кто окажется поблизости башни. Позднее, при усилении ветра, полиция стала закрывать улицы возле небоскреба. Эксперты выяснили, что материал и способ спайки окон не подходил для данного типа конструкции. Было принято решение заменить все стеклопакеты, что обошлось владельцам в 7 миллионов долларов.
5. Разрушение торгового центра Sampoong
До печально известного теракта 11 сентября 2001 в США обрушение здания торгового центра в Сеуле считалось самой крупной катастрофой по количеству жертв. Трагедия произошла 29 июня 1995 года. В тот день погибли 502 человека, многие получили травмы. Тревожные звоночки по поводу проблем конструкции поступали еще в 1994. Тогда финансовый центр, который до этого располагался на втором этаже возле спортивного сектора, переехал на первый этаж, а его место занял книжный магазин. Из-за веса огромного количества книг в холле спортивного центра начали появляться трещины. Чтобы остановить разрушения, 3 марта 1995 книжный магазин закрыли, но трещины продолжали расширяться.
В апреле трещины появились над ресторанами северного крыла, из них начал сыпаться песок, а половина пятого этажа начал медленно проседать. 29 июня директор торгового центра созвал экстренное совещание, касающееся состояния здания, был закрыт 5 этаж, но ситуация развивалась стремительно. В 17:40 того же дня руководству поступил звонок, что разрушения стремительно продолжаются и нужно немедленно покинуть здание, что они и сделали. Уже через 10 минут крыша обвалилась, разрушив несущие колонны и все южное крыло. Под завалами остались сотрудники и посетители торгового центра, которые так и не дождались команды к эвакуации.
6. Упавший дом Lotus Riverside
В июне 2009 в Шанхае рухнуло 13-этажное здание, которое входило в жилой комплекс Lotus Riverside. Падение дома произошло буквально за несколько дней до сдачи объекта в эксплуатацию. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось позднее, несущие опоры были значительно тоньше тех, что принято использовать в сейсмически активном Китае, к тому же они были полые внутри. Кроме того, строители использовали цемент низкого качества. Все это стало причиной того, что фундамент не выдержал и здание обрушилось, не простояв даже года.
7. Обрушение текстильной фабрики Rana Plaza
Утром 24 апреля 2013 года в городе Савар произошла масштабная трагедия – обрушилось 8-этажное здание текстильной фабрики. В результате катастрофы погибло 1129 человек и около 2500 ранено. Известно, что за день до трагедии на фасаде здания были обнаружены трещины и поступил приказ эвакуировать людей. Однако, приказу подчинились лишь магазины и банк, расположенные на нижних этажах, в то время как на верхних продолжалась работа. Известно, что в момент обрушения здания там находилось 3122 человека.
8. Прорыв дамбы
Дамба Саут-Форк в свое время была крупной земляной дамбой, предназначенной для удержания воды самого большого рукотворного озера мира. Примечательно, что когда строительство сооружения было завершено, она уже устарела. Поэтому Пенсильвания продала дамбу бизнесмену Бенджамину Ф. Руффу. Новый владелец превратил территорию возле дамбы в элитный клуб рыбной ловли, сделал косметический ремонт разрушающейся конструкции, в результате которого были заделаны важные элементы функционирования дамбы. Первые тревожные сигналы по поводу состояния Саут-Форк поступили Руффу еще в 1880 после ее осмотра инженером. Однако замечания он проигнорировал, сообщив всем, что нет никакой угрозы.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
В мае 1889 сильная буря способствовала повышению уровня воды в водоемах, которые и так были наполнены до краев после таяния снегов. Тонны воды начали давить на частично блокированный во время ремонта водослив и уже через несколько дней дамба не выдержала. В результате прорыва 20 миллионов тонн воды вырвались в сторону Джонстауна, разрушая все на своем пути. В результате трагедии погибло 2209 человек.
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