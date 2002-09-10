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Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото
Лучшие качества японцев.
Япония не перестает восхищать европейцев своими обычаями и укладом жизни. Жители Страны восходящего солнца умело сочетают прогрессивные идеи и древние традиции. Есть вещи, которым нам стоило бы поучиться у японцев, передает Хроника.инфо со ссылкой наnovate.
1. Забота об окружающей среде
На Чемпионате мира по футболу, который в этом году проходил в России, японские болельщики поразили всех, оставшись после матча убирать стадион. Стоит заметить, их действия - не показуха, не назидание и не демонстрация собственного превосходства, а банальная забота о чистоте. В Японии очень щепетильно относятся к отходам. В этой стране детей с ранних лет приучают сортировать отходы, а японская система переработки мусора является одной из самых развитых в мире.
2. «Шиса Канко»
«Шиса Канко» - это система повторяющихся действий, которые сотрудники должны выполнять ежедневно по несколько раз в день. Каждое действие сопровождается выкриком, так что со стороны это может выглядеть, как таинственный ритуал, но на самом деле, это пример завидной организации рабочего процесса. Понаблюдать за системой «Шиса Канко» можно на японской железной дороге, которая, к слову, является самой организованной в мире.
3. Законы
Японцы очень щепетильны и всегда соблюдают, установленные правила и порядки. В этой стране вы вряд ли увидите суету и хаос. Японцы соблюдают дистанцию, не бегают и не торопятся, даже в переполненном метро они выстраиваются в очередь и спокойно ждут.
4. Вежливость
Вежливость просто в крови у японцев. В Стране восходящего солнца этикет играет очень большую роль. Их поведение за столом, на работе и в дружеском общении просто безупречно. Входя в магазин, не удивляйтесь, если продавец вам поклонится, а в дорогих отелях в лифтах дежурят девушки, которые улыбнутся вам, нажмут на кнопку нужного этажа и пожелают хорошего дня. И в этом нет ничего удивительного, ведь японцы искренне верят в то, что от манер и воспитания напрямую зависит их статус в обществе.
5. Любимое дело
Согласно философии кайдзен, чтобы добиться успеха к цели, нужно идти регулярно, но не спеша. Именно поэтому японцы ежедневно уделяют немного времени своему хобби. Они уверены, что даже несколько минут, посвященные обучению или тренировке, со временем принесут свои плоды. Главное, это регулярность и искреннее желание научиться.
6. Гармония и баланс
WA - это принцип гармонии, которого стараются придерживаться все японцы с незапамятных времен. Этот принцип лег в основу японского языка, искусства и этикета. Деловые отношения в Стране восходящего солнца тоже строятся на гармонии, которую народ ставит даже выше, чем выгоду. В рабочей обстановке WA проявляется в обмене информацией, личных встречах, вежливости и даже в интонациях. Не менее важна для японцев и гармония в интерьере. Жители страны уверены, что внешняя гармония рождает и внутренний баланс.
7. Качественный отдых
Всем известно, что в Японии люди работают как проклятые. Именно поэтому в этой стране совершенно особое отношение к отдыху. В Стране восходящего солнца нет никаких табу на развлечения. Вы можете наряжаться в самую невероятную одежду, петь во все горло в караоке, танцевать, как умеете, и делать многое другое. При этом вы не станете изгоем и не привлечете лишнего внимания. Все просто, кто тяжело работает, имеет право снимать стресс любыми путями.
8. Красота повсюду
Ваби-саби - популярный принцип японцев, который учит находить и видеть красоту во всем. Такая философия учит видеть прекрасное даже в несовершенствах. Например, многие японцы склеивают треснувшую или разбитую посуду с помощью специального раствора на основе блестящего порошка, превращая сколы в настоящие произведения искусства.
9. Забота о животных
В Японии заботу о животных превратили еще и в средство заработка. Именно в этой стране первыми появились кафе с котами. Животных для таких заведений брали с улицы, делали им все необходимые прививки, мыли и вычесывали. Такие кафе очень быстро обрели популярность и это не удивительно, ведь у вечно занятых японцев нет возможности держать животных дома, и многие с радостью стали приходить в кафе, чтобы выпить чашечку кофе и пообщаться с милыми пушистиками.
10. Передовые технологии
Ежегодно в Японии появляются тысячи самых необычных гаджетов, большинство из которых предназначены для упрощения жизни. Именно эта страна опережает все другие по количеству робототехники и гаджетов для дома. Новые изобретения активно используются в повседневной жизни. Во многих заведениях Японии установлены умные унитазы, а в магазинах работают роботы-помощники.
11. Уважение к старшим
Опека над пожилыми родственниками - обязательная часть жизни каждого японца. В этой развитой стране старики всегда могут рассчитывать на помощь со стороны, где бы они не находились: в магазине, в метро, на железной дороге или просто на улице. Ежегодно, в конце сентября, в Стране восходящего солнца отмечают День почитания старших. В этот день принято дарить подарки старшим родственникам, как знак признательности и уважения.
12. Здоровое питание
По статистике, большинство долгожителей проживают именно в Японии. И это неудивительно, активный образ жизни и здоровое питание делают свое дело. Стоит заметить, что в отличие от жителей других стран японцы практически не едят фаст-фуд. Основа рациона среднестатистического японца составляет рис, овощи и морепродукты.
13. Традиции
В Японии очень много традиций и ритуалов. Причем часто в эти самые ритуалы превращаются обычные повседневные действия. Например, к чашке зеленого чая вам обязательно принесут традиционный десерт вагаси с начинкой из бобового крема.
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14. Праздник жизни
Мудрые японцы знают, что жизнь скоротечна, и стараются ценить каждый день. Ежегодно в Японии проводится «ханами», более известный в мире как праздник цветения. Деревья сакуры и сливы цветут всего несколько дней, напоминая людям о жизни и смерти, о красоте, которая быстро увядает, и о моментах жизни, которые нельзя упустить.
Япония не перестает восхищать европейцев своими обычаями и укладом жизни. Жители Страны восходящего солнца умело сочетают прогрессивные идеи и древние традиции. Есть вещи, которым нам стоило бы поучиться у японцев, передает Хроника.инфо со ссылкой наnovate.
1. Забота об окружающей среде
На Чемпионате мира по футболу, который в этом году проходил в России, японские болельщики поразили всех, оставшись после матча убирать стадион. Стоит заметить, их действия - не показуха, не назидание и не демонстрация собственного превосходства, а банальная забота о чистоте. В Японии очень щепетильно относятся к отходам. В этой стране детей с ранних лет приучают сортировать отходы, а японская система переработки мусора является одной из самых развитых в мире.
2. «Шиса Канко»
«Шиса Канко» - это система повторяющихся действий, которые сотрудники должны выполнять ежедневно по несколько раз в день. Каждое действие сопровождается выкриком, так что со стороны это может выглядеть, как таинственный ритуал, но на самом деле, это пример завидной организации рабочего процесса. Понаблюдать за системой «Шиса Канко» можно на японской железной дороге, которая, к слову, является самой организованной в мире.
3. Законы
Японцы очень щепетильны и всегда соблюдают, установленные правила и порядки. В этой стране вы вряд ли увидите суету и хаос. Японцы соблюдают дистанцию, не бегают и не торопятся, даже в переполненном метро они выстраиваются в очередь и спокойно ждут.
4. Вежливость
Вежливость просто в крови у японцев. В Стране восходящего солнца этикет играет очень большую роль. Их поведение за столом, на работе и в дружеском общении просто безупречно. Входя в магазин, не удивляйтесь, если продавец вам поклонится, а в дорогих отелях в лифтах дежурят девушки, которые улыбнутся вам, нажмут на кнопку нужного этажа и пожелают хорошего дня. И в этом нет ничего удивительного, ведь японцы искренне верят в то, что от манер и воспитания напрямую зависит их статус в обществе.
5. Любимое дело
Согласно философии кайдзен, чтобы добиться успеха к цели, нужно идти регулярно, но не спеша. Именно поэтому японцы ежедневно уделяют немного времени своему хобби. Они уверены, что даже несколько минут, посвященные обучению или тренировке, со временем принесут свои плоды. Главное, это регулярность и искреннее желание научиться.
6. Гармония и баланс
WA - это принцип гармонии, которого стараются придерживаться все японцы с незапамятных времен. Этот принцип лег в основу японского языка, искусства и этикета. Деловые отношения в Стране восходящего солнца тоже строятся на гармонии, которую народ ставит даже выше, чем выгоду. В рабочей обстановке WA проявляется в обмене информацией, личных встречах, вежливости и даже в интонациях. Не менее важна для японцев и гармония в интерьере. Жители страны уверены, что внешняя гармония рождает и внутренний баланс.
7. Качественный отдых
Всем известно, что в Японии люди работают как проклятые. Именно поэтому в этой стране совершенно особое отношение к отдыху. В Стране восходящего солнца нет никаких табу на развлечения. Вы можете наряжаться в самую невероятную одежду, петь во все горло в караоке, танцевать, как умеете, и делать многое другое. При этом вы не станете изгоем и не привлечете лишнего внимания. Все просто, кто тяжело работает, имеет право снимать стресс любыми путями.
8. Красота повсюду
Ваби-саби - популярный принцип японцев, который учит находить и видеть красоту во всем. Такая философия учит видеть прекрасное даже в несовершенствах. Например, многие японцы склеивают треснувшую или разбитую посуду с помощью специального раствора на основе блестящего порошка, превращая сколы в настоящие произведения искусства.
9. Забота о животных
В Японии заботу о животных превратили еще и в средство заработка. Именно в этой стране первыми появились кафе с котами. Животных для таких заведений брали с улицы, делали им все необходимые прививки, мыли и вычесывали. Такие кафе очень быстро обрели популярность и это не удивительно, ведь у вечно занятых японцев нет возможности держать животных дома, и многие с радостью стали приходить в кафе, чтобы выпить чашечку кофе и пообщаться с милыми пушистиками.
10. Передовые технологии
Ежегодно в Японии появляются тысячи самых необычных гаджетов, большинство из которых предназначены для упрощения жизни. Именно эта страна опережает все другие по количеству робототехники и гаджетов для дома. Новые изобретения активно используются в повседневной жизни. Во многих заведениях Японии установлены умные унитазы, а в магазинах работают роботы-помощники.
11. Уважение к старшим
Опека над пожилыми родственниками - обязательная часть жизни каждого японца. В этой развитой стране старики всегда могут рассчитывать на помощь со стороны, где бы они не находились: в магазине, в метро, на железной дороге или просто на улице. Ежегодно, в конце сентября, в Стране восходящего солнца отмечают День почитания старших. В этот день принято дарить подарки старшим родственникам, как знак признательности и уважения.
12. Здоровое питание
По статистике, большинство долгожителей проживают именно в Японии. И это неудивительно, активный образ жизни и здоровое питание делают свое дело. Стоит заметить, что в отличие от жителей других стран японцы практически не едят фаст-фуд. Основа рациона среднестатистического японца составляет рис, овощи и морепродукты.
13. Традиции
В Японии очень много традиций и ритуалов. Причем часто в эти самые ритуалы превращаются обычные повседневные действия. Например, к чашке зеленого чая вам обязательно принесут традиционный десерт вагаси с начинкой из бобового крема.
Читайте также: Этот буддийский храм способен поразить с первого взгляда. Фото
14. Праздник жизни
Мудрые японцы знают, что жизнь скоротечна, и стараются ценить каждый день. Ежегодно в Японии проводится «ханами», более известный в мире как праздник цветения. Деревья сакуры и сливы цветут всего несколько дней, напоминая людям о жизни и смерти, о красоте, которая быстро увядает, и о моментах жизни, которые нельзя упустить.
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