» » Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото Лучшие качества японцев.

Япония не перестает восхищать европейцев своими обычаями и укладом жизни. Жители Страны восходящего солнца умело сочетают прогрессивные идеи и древние традиции. Есть вещи, которым нам стоило бы поучиться у японцев, передает Хроника.инфо со ссылкой наnovate.

1. Забота об окружающей среде

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


На Чемпионате мира по футболу, который в этом году проходил в России, японские болельщики поразили всех, оставшись после матча убирать стадион. Стоит заметить, их действия - не показуха, не назидание и не демонстрация собственного превосходства, а банальная забота о чистоте. В Японии очень щепетильно относятся к отходам. В этой стране детей с ранних лет приучают сортировать отходы, а японская система переработки мусора является одной из самых развитых в мире.

2. «Шиса Канко»

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


«Шиса Канко» - это система повторяющихся действий, которые сотрудники должны выполнять ежедневно по несколько раз в день. Каждое действие сопровождается выкриком, так что со стороны это может выглядеть, как таинственный ритуал, но на самом деле, это пример завидной организации рабочего процесса. Понаблюдать за системой «Шиса Канко» можно на японской железной дороге, которая, к слову, является самой организованной в мире.

3. Законы

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


Японцы очень щепетильны и всегда соблюдают, установленные правила и порядки. В этой стране вы вряд ли увидите суету и хаос. Японцы соблюдают дистанцию, не бегают и не торопятся, даже в переполненном метро они выстраиваются в очередь и спокойно ждут.

4. Вежливость

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


Вежливость просто в крови у японцев. В Стране восходящего солнца этикет играет очень большую роль. Их поведение за столом, на работе и в дружеском общении просто безупречно. Входя в магазин, не удивляйтесь, если продавец вам поклонится, а в дорогих отелях в лифтах дежурят девушки, которые улыбнутся вам, нажмут на кнопку нужного этажа и пожелают хорошего дня. И в этом нет ничего удивительного, ведь японцы искренне верят в то, что от манер и воспитания напрямую зависит их статус в обществе.

5. Любимое дело

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


Согласно философии кайдзен, чтобы добиться успеха к цели, нужно идти регулярно, но не спеша. Именно поэтому японцы ежедневно уделяют немного времени своему хобби. Они уверены, что даже несколько минут, посвященные обучению или тренировке, со временем принесут свои плоды. Главное, это регулярность и искреннее желание научиться.

6. Гармония и баланс

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


WA - это принцип гармонии, которого стараются придерживаться все японцы с незапамятных времен. Этот принцип лег в основу японского языка, искусства и этикета. Деловые отношения в Стране восходящего солнца тоже строятся на гармонии, которую народ ставит даже выше, чем выгоду. В рабочей обстановке WA проявляется в обмене информацией, личных встречах, вежливости и даже в интонациях. Не менее важна для японцев и гармония в интерьере. Жители страны уверены, что внешняя гармония рождает и внутренний баланс.

7. Качественный отдых

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото

Всем известно, что в Японии люди работают как проклятые. Именно поэтому в этой стране совершенно особое отношение к отдыху. В Стране восходящего солнца нет никаких табу на развлечения. Вы можете наряжаться в самую невероятную одежду, петь во все горло в караоке, танцевать, как умеете, и делать многое другое. При этом вы не станете изгоем и не привлечете лишнего внимания. Все просто, кто тяжело работает, имеет право снимать стресс любыми путями.

8. Красота повсюду

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


Ваби-саби - популярный принцип японцев, который учит находить и видеть красоту во всем. Такая философия учит видеть прекрасное даже в несовершенствах. Например, многие японцы склеивают треснувшую или разбитую посуду с помощью специального раствора на основе блестящего порошка, превращая сколы в настоящие произведения искусства.

9. Забота о животных

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


В Японии заботу о животных превратили еще и в средство заработка. Именно в этой стране первыми появились кафе с котами. Животных для таких заведений брали с улицы, делали им все необходимые прививки, мыли и вычесывали. Такие кафе очень быстро обрели популярность и это не удивительно, ведь у вечно занятых японцев нет возможности держать животных дома, и многие с радостью стали приходить в кафе, чтобы выпить чашечку кофе и пообщаться с милыми пушистиками.

10. Передовые технологии

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


Ежегодно в Японии появляются тысячи самых необычных гаджетов, большинство из которых предназначены для упрощения жизни. Именно эта страна опережает все другие по количеству робототехники и гаджетов для дома. Новые изобретения активно используются в повседневной жизни. Во многих заведениях Японии установлены умные унитазы, а в магазинах работают роботы-помощники.

11. Уважение к старшим

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


Опека над пожилыми родственниками - обязательная часть жизни каждого японца. В этой развитой стране старики всегда могут рассчитывать на помощь со стороны, где бы они не находились: в магазине, в метро, на железной дороге или просто на улице. Ежегодно, в конце сентября, в Стране восходящего солнца отмечают День почитания старших. В этот день принято дарить подарки старшим родственникам, как знак признательности и уважения.

12. Здоровое питание

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


По статистике, большинство долгожителей проживают именно в Японии. И это неудивительно, активный образ жизни и здоровое питание делают свое дело. Стоит заметить, что в отличие от жителей других стран японцы практически не едят фаст-фуд. Основа рациона среднестатистического японца составляет рис, овощи и морепродукты.

13. Традиции

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


В Японии очень много традиций и ритуалов. Причем часто в эти самые ритуалы превращаются обычные повседневные действия. Например, к чашке зеленого чая вам обязательно принесут традиционный десерт вагаси с начинкой из бобового крема.

Читайте также: Этот буддийский храм способен поразить с первого взгляда. Фото

14. Праздник жизни

Прогрессивные качества, которыми могут гордиться японцы. Фото


Мудрые японцы знают, что жизнь скоротечна, и стараются ценить каждый день. Ежегодно в Японии проводится «ханами», более известный в мире как праздник цветения. Деревья сакуры и сливы цветут всего несколько дней, напоминая людям о жизни и смерти, о красоте, которая быстро увядает, и о моментах жизни, которые нельзя упустить.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: японцы, качества

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:16 » Автор: Анна Мартынова
     75
     0

Похожие новости по теме

Подборка фотографий повседневной жизни в Стране Восходящего Солнца. Фото Подборка фотографий повседневной жизни в Стране Восходящего Солнца. Фото

Япония — островное государство в Восточной Азии.

Как воспитывают детей в Стране восходящего Солнца. Фото Как воспитывают детей в Стране восходящего Солнца. Фото

Вот почему Япония - одна из самых развитых стран в мире.

Малоизвестные факты о Стране восходящего солнца. Фото Малоизвестные факты о Стране восходящего солнца. Фото

Япония – удивительная страна с великой историей и богатой культурой.

Страна Восходящего Солнца в притягательных снимках. Фото Страна Восходящего Солнца в притягательных снимках. Фото

Фотограф Такаши Ясуи демонстрирует всю прелесть Японии.

Япония - удивительная страна восходящего солнца. Фото Япония - удивительная страна восходящего солнца. Фото

Предлагаем вам окунуться в мир непередаваемой красоты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх