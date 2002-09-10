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Раздел: Фоторепортажи  
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Как изменились легендарные модели 90-х. Фото

Как изменились легендарные модели 90-х. ФотоВсе еще красивы.

В наше время модельный мир кардинально изменился: сегодня 16-летнюю дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер на подиуме можно увидеть чаще, чем ее легендарную маму. Однако, супермодели 90-х до сих пор держат марку и способны дать фору даже молодым моделям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Наоми Кэмпбелл, 1994 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2018 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Кейт Мосс, 1997 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2018 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Линда Евангелиста, 1992 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2015 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Синди Кроуфорд, 1994 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2018 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Клаудия Шиффер, 1992 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2018 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Летиция Каста, 1997 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2018 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Эль Макферсон, 1994 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2017 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Ева Герцигова, 1992 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2018 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


Кристи Тарлингтон, 1990 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2017 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


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Тайра Бэнкс, 1994 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото


2018 год

Как изменились легендарные модели 90-х. Фото
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 Теги: модели, 90-е

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Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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