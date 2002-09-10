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Как изменились легендарные модели 90-х. Фото
Все еще красивы.
В наше время модельный мир кардинально изменился: сегодня 16-летнюю дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер на подиуме можно увидеть чаще, чем ее легендарную маму. Однако, супермодели 90-х до сих пор держат марку и способны дать фору даже молодым моделям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Наоми Кэмпбелл, 1994 год
2018 год
Кейт Мосс, 1997 год
2018 год
Линда Евангелиста, 1992 год
2015 год
Синди Кроуфорд, 1994 год
2018 год
Клаудия Шиффер, 1992 год
2018 год
Летиция Каста, 1997 год
2018 год
Эль Макферсон, 1994 год
2017 год
Ева Герцигова, 1992 год
2018 год
Кристи Тарлингтон, 1990 год
2017 год
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Тайра Бэнкс, 1994 год
2018 год
В наше время модельный мир кардинально изменился: сегодня 16-летнюю дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер на подиуме можно увидеть чаще, чем ее легендарную маму. Однако, супермодели 90-х до сих пор держат марку и способны дать фору даже молодым моделям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Наоми Кэмпбелл, 1994 год
2018 год
Кейт Мосс, 1997 год
2018 год
Линда Евангелиста, 1992 год
2015 год
Синди Кроуфорд, 1994 год
2018 год
Клаудия Шиффер, 1992 год
2018 год
Летиция Каста, 1997 год
2018 год
Эль Макферсон, 1994 год
2017 год
Ева Герцигова, 1992 год
2018 год
Кристи Тарлингтон, 1990 год
2017 год
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Тайра Бэнкс, 1994 год
2018 год
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