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Королев красоты показали в реальной жизни. Фото

Королев красоты показали в реальной жизни. Фото Так выглядят победительницы конкурсов красоты.

Конкурсы красоты уже давно заняли свое место в нашей культуре. Сотни конкурсов красоты - от местечковых конкурсов бикини до международных, транслируемых по всему миру, - проводят каждый год, а тысячи девушек принимают в них участие и надеются на победу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Почти всегда выбор жюри вызывает горячие споры. Одни соглашаются, что победительница является действительно самой красивой, другие же сомневаются в абсолютной красоте финалистки.

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Как бы там ни было, мы считаем, что каждая девушка красива. А чтобы убедиться в этом, давайте сравним фотографии победительниц международных конкурсов на красной дорожке и кадры из их реальной жизни.

Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
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 Теги: королевы красоты, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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