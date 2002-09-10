Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят самые ужасные рыбы в мире. Фото
Эти морские существа имеют удивительный внешний вид.
В морях и океанах живут самые необычные и инопланетные существа на Земле. И некоторые из них выглядят очень страшно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Рыба-лягушка. Встречается в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах на илистом или песчаном дне, иногда зарываясь в него по самые глаза. Некоторые представители семейства жабовидных рыб обладают ядовитыми шипами и представляют опасность для купальщиков.
2. Эту красавицу зовут рыба-капля, и обитает она только в Австралии. Глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую из-за её непривлекательного внешнего вида часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете. Строение передней части головы оставляет впечатление, что рыба постоянно хмурится и имеет несчастное «выражение лица», из-за чего рыба занимает первое место в рейтингах самых странных существ в опросах, проводимых в Интернете.
3. Зубатка полосатая (Anarhichas lupus) или как ее еще называют «атлантический волк» обычно встречается в холодных глубоководных водах. Интересно, что зубы у «атлантического волка» быстро снашиваются, однако каждый год в период похолодания старые зубы выпадают, а на их месте появляются новые.
4. Целакант - это живая ископаемая рыба, дошедшая до нас с древних времен. Она практически не изменилась с доисторического периода.
5. Рыба-жаба. Это малоподвижные донные рыбы, которые имеют толстую приплюснутую голову и сжатые с боков хвосты. Рот широкий, большой, с многочисленными острыми зубами.
6. Хищная рыба европейский удильщик или европейский морской чёрт. Название этот вид получил из-за очень непривлекательной внешности. Длина тела - до 2 метров, чаще 1-1,5 метра. Масса - до 20 и более килограмм. У рыбы большой рот в форме полукруга с выступающей вперёд нижней челюстью и острыми крючковатыми зубами.
7. Мурена-гадюка - один из видов морских угрей. Обычно мурены питаются рыбами, но нападают и на ракообразных, и на осьминогов, которых ловят из засады, стрелой выскакивая из своих убежищ и хватая проплывающую мимо жертву.
8. Приготовьтесь…Рыба-звездочет. Европейский звездочёт получил свое название от глаз, расположенных наверху и сближенных между собой, которые постоянно как бы возведены к небу. Обладает ядовитыми шипами над грудными плавниками позади жаберных крышек, представляют опасность для купальщиков.
9. Рыба летучая-мышь из отряда удильщикообразных или морских чертей. Живут в субтропических и тропических морях, на дне, чаще на глубине до 100 м.
10. Такое лицо может полюбить лишь мама... Рыба-гадюка. Научное название происходит от греческих слов Chaulios - открытый рот и Odus - зуб. Рыба-гадюка совоей раскрытой пастью с устрашающими зубами давно уже приобрела всемирную известность, несмотря на то, что ее размер не превышает 35 см.
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После того как жертва подходит близко ко рту, пасть рыбы-гадюки откидывается назад, что позволяет захватить добычу, превышающую толщину самого хищника в 3 раза. Зубы в процессе охоты играют основную роль: хотя они и не предназначены для убийства добычи, но служат для удержания хищника на теле жертвы.
В морях и океанах живут самые необычные и инопланетные существа на Земле. И некоторые из них выглядят очень страшно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Рыба-лягушка. Встречается в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах на илистом или песчаном дне, иногда зарываясь в него по самые глаза. Некоторые представители семейства жабовидных рыб обладают ядовитыми шипами и представляют опасность для купальщиков.
2. Эту красавицу зовут рыба-капля, и обитает она только в Австралии. Глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую из-за её непривлекательного внешнего вида часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете. Строение передней части головы оставляет впечатление, что рыба постоянно хмурится и имеет несчастное «выражение лица», из-за чего рыба занимает первое место в рейтингах самых странных существ в опросах, проводимых в Интернете.
3. Зубатка полосатая (Anarhichas lupus) или как ее еще называют «атлантический волк» обычно встречается в холодных глубоководных водах. Интересно, что зубы у «атлантического волка» быстро снашиваются, однако каждый год в период похолодания старые зубы выпадают, а на их месте появляются новые.
4. Целакант - это живая ископаемая рыба, дошедшая до нас с древних времен. Она практически не изменилась с доисторического периода.
5. Рыба-жаба. Это малоподвижные донные рыбы, которые имеют толстую приплюснутую голову и сжатые с боков хвосты. Рот широкий, большой, с многочисленными острыми зубами.
6. Хищная рыба европейский удильщик или европейский морской чёрт. Название этот вид получил из-за очень непривлекательной внешности. Длина тела - до 2 метров, чаще 1-1,5 метра. Масса - до 20 и более килограмм. У рыбы большой рот в форме полукруга с выступающей вперёд нижней челюстью и острыми крючковатыми зубами.
7. Мурена-гадюка - один из видов морских угрей. Обычно мурены питаются рыбами, но нападают и на ракообразных, и на осьминогов, которых ловят из засады, стрелой выскакивая из своих убежищ и хватая проплывающую мимо жертву.
8. Приготовьтесь…Рыба-звездочет. Европейский звездочёт получил свое название от глаз, расположенных наверху и сближенных между собой, которые постоянно как бы возведены к небу. Обладает ядовитыми шипами над грудными плавниками позади жаберных крышек, представляют опасность для купальщиков.
9. Рыба летучая-мышь из отряда удильщикообразных или морских чертей. Живут в субтропических и тропических морях, на дне, чаще на глубине до 100 м.
10. Такое лицо может полюбить лишь мама... Рыба-гадюка. Научное название происходит от греческих слов Chaulios - открытый рот и Odus - зуб. Рыба-гадюка совоей раскрытой пастью с устрашающими зубами давно уже приобрела всемирную известность, несмотря на то, что ее размер не превышает 35 см.
Читайте также: Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
После того как жертва подходит близко ко рту, пасть рыбы-гадюки откидывается назад, что позволяет захватить добычу, превышающую толщину самого хищника в 3 раза. Зубы в процессе охоты играют основную роль: хотя они и не предназначены для убийства добычи, но служат для удержания хищника на теле жертвы.
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