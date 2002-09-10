Раздел: Фоторепортажи
Самые опасные вертолеты со всего мира. Фото
Они в небе очень опасны.
Удивительно, но даже сегодня во всем этом многообразии военной техники существует не так много моделей ударных вертолетов. В данный момент в мире получило широкое распространение чуть больше 30 моделей. Учитывая такое «внутривидовое разнообразие», выбрать действительно успешные и наиболее грозные образцы этих «душ танков» совсем не сложно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Ми-24
Гордость советского вертолетостроения. Настоящий летающий танк. Производство новых Ми-24 было свернуто в 1991 году, однако несмотря на этот факт, вертолет все еще считается одной из самой грозных воздушных машин в мире, а также одним из самых совершенных вертолетов, когда-либо созданных человеком. Даже сегодня Ми-24 стоит на вооружении более, чем в 50 государствах. За все время было создано 3 500 таких машин, что является на сегодняшний день рекордом среди строительства боевых ударных вертолетов.
2. HAL Light Combat Helicopter
Вертолет, разработанный в Индии. Характеристики HAL Light Combat Helicopter действительно поражают воображение. Машина проектировалась со ставкой на то, что в первую очередь ей придется действовать в условиях высокогорья. Именно по этой причине потолок высоты полета машины составляет 6 500 метров.
3. Harbin Z-19
Один из лучших ударных вертолетов, стоящих на вооружении Китая. Разработана машина также была в Поднебесной. Отличается невероятной гибкостью для боевой машины. При необходимости Harbin Z-19 может быть относительно легко переоборудован для ведения разведывательной деятельности в самых разных условиях. Корпус Harbin Z-19 выполнен с учетом технологии «стелс».
4. AH-64D Longbow Apache
С середины 80-х годов XX века эта машина была главным ударным вертолетом Соединенных Штатов Америки. Машина прошла несколько военных конфликтов и отлично себя зарекомендовала. Успешно работает в любых погодных условиях, если они хоть мало-мальски пригодны для полета. Имеет разнообразный и гибкий арсенал. Способен эффективно работать в ночное и вечернее время.
5. Agusta A129 Mangusta
Машина примечательная уже тем, что это первый ударный вертолет, разработанный и выпущенный на территории Западной Европы. Создан он был в Италии. На данный момент входит в число наиболее современных летающих боевых машин. Имеет передовое оснащение и вооружение. Принимал участие в боевых действиях в Африке, в том числе в миссиях «голубых касок» ООН.
6. Denel AH-2 Rooivalk
А эта боевая машина стоит на вооружении ЮАР. Используется с 1999 года. Вертолет также отличается гибкостью, несмотря на то, что и является ударным. Может комплектоваться самым разным вооружением и оснащением, что позволяет ему эффективно выполнять, в том числе и разведывательно-поисковые задачи.
7. CAIC WZ-10
Некоторые военные эксперты называют CAIC WZ-10 лучшим ударным вертолетом Китая, и на то есть все основания. Более того, благодаря поистине колоссальной огневой мощи CAIC WZ-10 считается одним из лучших вертолетов в мире. При разработке этого вертолета китайские инженеры изучали все наиболее успешные ударные вертолеты последнего времени. Использовались в том числе и наработки Российским ОКБ им. Камова. Двигатели для вертолета закупались в США. Это, кстати, стало причиной скандала, так как компания-производитель не сочла необходимым уведомить Пентагон о сотрудничестве с КНР.
8. Eurocopter Tiger
Вертолет, разработанный в сотрудничестве Германией и Францией. Стоит на вооружении в том числе австралийских и испанских ВВС. В машине широко используются композитные материалы, что делает ее достаточно легкой. Относится к вертолетам средней тяжести.
9. Bell AH-1Z Viper
Современный американский вертолет, созданный инженерами США на базе легендарного Bell AH-1 Super Cobra. Технически далеко ушел от своего прародителя в лучшую сторону. В первую очередь улучшены были двигатели и вооружение машины. Благодаря ряду особенностей конструкции вертолет может вести эффективную боевую деятельность даже в экстремальных погодных условиях.
10. Ми-28
На сегодняшний день российский Ми-28 является одной из самых передовых и совершенных боевых машин. Эксплуатация вертолета началась в 2013 году. Проектировался ударный вертолет с расчетом на то, чтобы быть в самом эпицентре боевых действий. Обладает сильнейшим вооружением и при этом не сильно проигрывает в скорости более легким ударным вертолетам зарубежного производства. Немаловажно и то, что аппарат способен выполнять многие фигуры высшего пилотажа, которые обычно доступны только самолетам.
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Бонус: AH-64E Apache Guardian
Американский Apache Guardian можно смело называться самым высокотехнологичным вертолетом современности. Машина не является самобытной. На самом деле это очень глубокая модификация вертолёта AH-64D Block III. Любопытно, что у предшественника двигатели были несколько мощнее, чем у «Стража». Несмотря на это Apache Guardian отличается очень высокой скоростью движения.
Удивительно, но даже сегодня во всем этом многообразии военной техники существует не так много моделей ударных вертолетов. В данный момент в мире получило широкое распространение чуть больше 30 моделей. Учитывая такое «внутривидовое разнообразие», выбрать действительно успешные и наиболее грозные образцы этих «душ танков» совсем не сложно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Ми-24
Гордость советского вертолетостроения. Настоящий летающий танк. Производство новых Ми-24 было свернуто в 1991 году, однако несмотря на этот факт, вертолет все еще считается одной из самой грозных воздушных машин в мире, а также одним из самых совершенных вертолетов, когда-либо созданных человеком. Даже сегодня Ми-24 стоит на вооружении более, чем в 50 государствах. За все время было создано 3 500 таких машин, что является на сегодняшний день рекордом среди строительства боевых ударных вертолетов.
2. HAL Light Combat Helicopter
Вертолет, разработанный в Индии. Характеристики HAL Light Combat Helicopter действительно поражают воображение. Машина проектировалась со ставкой на то, что в первую очередь ей придется действовать в условиях высокогорья. Именно по этой причине потолок высоты полета машины составляет 6 500 метров.
3. Harbin Z-19
Один из лучших ударных вертолетов, стоящих на вооружении Китая. Разработана машина также была в Поднебесной. Отличается невероятной гибкостью для боевой машины. При необходимости Harbin Z-19 может быть относительно легко переоборудован для ведения разведывательной деятельности в самых разных условиях. Корпус Harbin Z-19 выполнен с учетом технологии «стелс».
4. AH-64D Longbow Apache
С середины 80-х годов XX века эта машина была главным ударным вертолетом Соединенных Штатов Америки. Машина прошла несколько военных конфликтов и отлично себя зарекомендовала. Успешно работает в любых погодных условиях, если они хоть мало-мальски пригодны для полета. Имеет разнообразный и гибкий арсенал. Способен эффективно работать в ночное и вечернее время.
5. Agusta A129 Mangusta
Машина примечательная уже тем, что это первый ударный вертолет, разработанный и выпущенный на территории Западной Европы. Создан он был в Италии. На данный момент входит в число наиболее современных летающих боевых машин. Имеет передовое оснащение и вооружение. Принимал участие в боевых действиях в Африке, в том числе в миссиях «голубых касок» ООН.
6. Denel AH-2 Rooivalk
А эта боевая машина стоит на вооружении ЮАР. Используется с 1999 года. Вертолет также отличается гибкостью, несмотря на то, что и является ударным. Может комплектоваться самым разным вооружением и оснащением, что позволяет ему эффективно выполнять, в том числе и разведывательно-поисковые задачи.
7. CAIC WZ-10
Некоторые военные эксперты называют CAIC WZ-10 лучшим ударным вертолетом Китая, и на то есть все основания. Более того, благодаря поистине колоссальной огневой мощи CAIC WZ-10 считается одним из лучших вертолетов в мире. При разработке этого вертолета китайские инженеры изучали все наиболее успешные ударные вертолеты последнего времени. Использовались в том числе и наработки Российским ОКБ им. Камова. Двигатели для вертолета закупались в США. Это, кстати, стало причиной скандала, так как компания-производитель не сочла необходимым уведомить Пентагон о сотрудничестве с КНР.
8. Eurocopter Tiger
Вертолет, разработанный в сотрудничестве Германией и Францией. Стоит на вооружении в том числе австралийских и испанских ВВС. В машине широко используются композитные материалы, что делает ее достаточно легкой. Относится к вертолетам средней тяжести.
9. Bell AH-1Z Viper
Современный американский вертолет, созданный инженерами США на базе легендарного Bell AH-1 Super Cobra. Технически далеко ушел от своего прародителя в лучшую сторону. В первую очередь улучшены были двигатели и вооружение машины. Благодаря ряду особенностей конструкции вертолет может вести эффективную боевую деятельность даже в экстремальных погодных условиях.
10. Ми-28
На сегодняшний день российский Ми-28 является одной из самых передовых и совершенных боевых машин. Эксплуатация вертолета началась в 2013 году. Проектировался ударный вертолет с расчетом на то, чтобы быть в самом эпицентре боевых действий. Обладает сильнейшим вооружением и при этом не сильно проигрывает в скорости более легким ударным вертолетам зарубежного производства. Немаловажно и то, что аппарат способен выполнять многие фигуры высшего пилотажа, которые обычно доступны только самолетам.
Читайте также: Фотограф показал красоту мира в невероятных аэроснимках. Фото
Бонус: AH-64E Apache Guardian
Американский Apache Guardian можно смело называться самым высокотехнологичным вертолетом современности. Машина не является самобытной. На самом деле это очень глубокая модификация вертолёта AH-64D Block III. Любопытно, что у предшественника двигатели были несколько мощнее, чем у «Стража». Несмотря на это Apache Guardian отличается очень высокой скоростью движения.
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