Самые опасные вертолеты со всего мира. Фото

Они в небе очень опасны.



Удивительно, но даже сегодня во всем этом многообразии военной техники существует не так много моделей ударных вертолетов. В данный момент в мире получило широкое распространение чуть больше 30 моделей. Учитывая такое «внутривидовое разнообразие», выбрать действительно успешные и наиболее грозные образцы этих «душ танков» совсем не сложно, передает



1. Ми-24







Гордость советского вертолетостроения. Настоящий летающий танк. Производство новых Ми-24 было свернуто в 1991 году, однако несмотря на этот факт, вертолет все еще считается одной из самой грозных воздушных машин в мире, а также одним из самых совершенных вертолетов, когда-либо созданных человеком. Даже сегодня Ми-24 стоит на вооружении более, чем в 50 государствах. За все время было создано 3 500 таких машин, что является на сегодняшний день рекордом среди строительства боевых ударных вертолетов.



2. HAL Light Combat Helicopter







Вертолет, разработанный в Индии. Характеристики HAL Light Combat Helicopter действительно поражают воображение. Машина проектировалась со ставкой на то, что в первую очередь ей придется действовать в условиях высокогорья. Именно по этой причине потолок высоты полета машины составляет 6 500 метров.



3. Harbin Z-19







Один из лучших ударных вертолетов, стоящих на вооружении Китая. Разработана машина также была в Поднебесной. Отличается невероятной гибкостью для боевой машины. При необходимости Harbin Z-19 может быть относительно легко переоборудован для ведения разведывательной деятельности в самых разных условиях. Корпус Harbin Z-19 выполнен с учетом технологии «стелс».



4. AH-64D Longbow Apache







С середины 80-х годов XX века эта машина была главным ударным вертолетом Соединенных Штатов Америки. Машина прошла несколько военных конфликтов и отлично себя зарекомендовала. Успешно работает в любых погодных условиях, если они хоть мало-мальски пригодны для полета. Имеет разнообразный и гибкий арсенал. Способен эффективно работать в ночное и вечернее время.



5. Agusta A129 Mangusta







Машина примечательная уже тем, что это первый ударный вертолет, разработанный и выпущенный на территории Западной Европы. Создан он был в Италии. На данный момент входит в число наиболее современных летающих боевых машин. Имеет передовое оснащение и вооружение. Принимал участие в боевых действиях в Африке, в том числе в миссиях «голубых касок» ООН.



6. Denel AH-2 Rooivalk







А эта боевая машина стоит на вооружении ЮАР. Используется с 1999 года. Вертолет также отличается гибкостью, несмотря на то, что и является ударным. Может комплектоваться самым разным вооружением и оснащением, что позволяет ему эффективно выполнять, в том числе и разведывательно-поисковые задачи.



7. CAIC WZ-10







Некоторые военные эксперты называют CAIC WZ-10 лучшим ударным вертолетом Китая, и на то есть все основания. Более того, благодаря поистине колоссальной огневой мощи CAIC WZ-10 считается одним из лучших вертолетов в мире. При разработке этого вертолета китайские инженеры изучали все наиболее успешные ударные вертолеты последнего времени. Использовались в том числе и наработки Российским ОКБ им. Камова. Двигатели для вертолета закупались в США. Это, кстати, стало причиной скандала, так как компания-производитель не сочла необходимым уведомить Пентагон о сотрудничестве с КНР.



8. Eurocopter Tiger







Вертолет, разработанный в сотрудничестве Германией и Францией. Стоит на вооружении в том числе австралийских и испанских ВВС. В машине широко используются композитные материалы, что делает ее достаточно легкой. Относится к вертолетам средней тяжести.



9. Bell AH-1Z Viper







Современный американский вертолет, созданный инженерами США на базе легендарного Bell AH-1 Super Cobra. Технически далеко ушел от своего прародителя в лучшую сторону. В первую очередь улучшены были двигатели и вооружение машины. Благодаря ряду особенностей конструкции вертолет может вести эффективную боевую деятельность даже в экстремальных погодных условиях.



10. Ми-28







На сегодняшний день российский Ми-28 является одной из самых передовых и совершенных боевых машин. Эксплуатация вертолета началась в 2013 году. Проектировался ударный вертолет с расчетом на то, чтобы быть в самом эпицентре боевых действий. Обладает сильнейшим вооружением и при этом не сильно проигрывает в скорости более легким ударным вертолетам зарубежного производства. Немаловажно и то, что аппарат способен выполнять многие фигуры высшего пилотажа, которые обычно доступны только самолетам.



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Бонус: AH-64E Apache Guardian







Американский Apache Guardian можно смело называться самым высокотехнологичным вертолетом современности. Машина не является самобытной. На самом деле это очень глубокая модификация вертолёта AH-64D Block III. Любопытно, что у предшественника двигатели были несколько мощнее, чем у «Стража». Несмотря на это Apache Guardian отличается очень высокой скоростью движения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Удивительно, но даже сегодня во всем этом многообразии военной техники существует не так много моделей ударных вертолетов. В данный момент в мире получило широкое распространение чуть больше 30 моделей. Учитывая такое «внутривидовое разнообразие», выбрать действительно успешные и наиболее грозные образцы этих «душ танков» совсем не сложно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Гордость советского вертолетостроения. Настоящий летающий танк. Производство новых Ми-24 было свернуто в 1991 году, однако несмотря на этот факт, вертолет все еще считается одной из самой грозных воздушных машин в мире, а также одним из самых совершенных вертолетов, когда-либо созданных человеком. Даже сегодня Ми-24 стоит на вооружении более, чем в 50 государствах. За все время было создано 3 500 таких машин, что является на сегодняшний день рекордом среди строительства боевых ударных вертолетов.Вертолет, разработанный в Индии. Характеристики HAL Light Combat Helicopter действительно поражают воображение. Машина проектировалась со ставкой на то, что в первую очередь ей придется действовать в условиях высокогорья. Именно по этой причине потолок высоты полета машины составляет 6 500 метров.Один из лучших ударных вертолетов, стоящих на вооружении Китая. Разработана машина также была в Поднебесной. Отличается невероятной гибкостью для боевой машины. При необходимости Harbin Z-19 может быть относительно легко переоборудован для ведения разведывательной деятельности в самых разных условиях. Корпус Harbin Z-19 выполнен с учетом технологии «стелс».С середины 80-х годов XX века эта машина была главным ударным вертолетом Соединенных Штатов Америки. Машина прошла несколько военных конфликтов и отлично себя зарекомендовала. Успешно работает в любых погодных условиях, если они хоть мало-мальски пригодны для полета. Имеет разнообразный и гибкий арсенал. Способен эффективно работать в ночное и вечернее время.Машина примечательная уже тем, что это первый ударный вертолет, разработанный и выпущенный на территории Западной Европы. Создан он был в Италии. На данный момент входит в число наиболее современных летающих боевых машин. Имеет передовое оснащение и вооружение. Принимал участие в боевых действиях в Африке, в том числе в миссиях «голубых касок» ООН.А эта боевая машина стоит на вооружении ЮАР. Используется с 1999 года. Вертолет также отличается гибкостью, несмотря на то, что и является ударным. Может комплектоваться самым разным вооружением и оснащением, что позволяет ему эффективно выполнять, в том числе и разведывательно-поисковые задачи.Некоторые военные эксперты называют CAIC WZ-10 лучшим ударным вертолетом Китая, и на то есть все основания. Более того, благодаря поистине колоссальной огневой мощи CAIC WZ-10 считается одним из лучших вертолетов в мире. При разработке этого вертолета китайские инженеры изучали все наиболее успешные ударные вертолеты последнего времени. Использовались в том числе и наработки Российским ОКБ им. Камова. Двигатели для вертолета закупались в США. Это, кстати, стало причиной скандала, так как компания-производитель не сочла необходимым уведомить Пентагон о сотрудничестве с КНР.Вертолет, разработанный в сотрудничестве Германией и Францией. Стоит на вооружении в том числе австралийских и испанских ВВС. В машине широко используются композитные материалы, что делает ее достаточно легкой. Относится к вертолетам средней тяжести.Современный американский вертолет, созданный инженерами США на базе легендарного Bell AH-1 Super Cobra. Технически далеко ушел от своего прародителя в лучшую сторону. В первую очередь улучшены были двигатели и вооружение машины. Благодаря ряду особенностей конструкции вертолет может вести эффективную боевую деятельность даже в экстремальных погодных условиях.На сегодняшний день российский Ми-28 является одной из самых передовых и совершенных боевых машин. Эксплуатация вертолета началась в 2013 году. Проектировался ударный вертолет с расчетом на то, чтобы быть в самом эпицентре боевых действий. Обладает сильнейшим вооружением и при этом не сильно проигрывает в скорости более легким ударным вертолетам зарубежного производства. Немаловажно и то, что аппарат способен выполнять многие фигуры высшего пилотажа, которые обычно доступны только самолетам.Американский Apache Guardian можно смело называться самым высокотехнологичным вертолетом современности. Машина не является самобытной. На самом деле это очень глубокая модификация вертолёта AH-64D Block III. Любопытно, что у предшественника двигатели были несколько мощнее, чем у «Стража». Несмотря на это Apache Guardian отличается очень высокой скоростью движения.



