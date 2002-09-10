Так выглядят самые узкие в мире дома. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Создание оригинальных домов становится модной тенденцией в современном градостроительстве. Столь необычные комплексы стали скорее правилом, а не исключением, ведь в многих странах очень актуальна нехватка земли под застройку. Вот поэтому создание сверхузких домов для одних повод выделиться, а для других – вписаться в имеющиеся площади и параметры. И как ни странно, даже в супертонких домах живут люди в весьма комфортных условиях.Эти 10 удивительных и «стройных» образцов являются одними из лучших творений, которые бросают своеобразный вызов гравитации.Этот комплекс Gateway состоит из двух 37-этажных тонких небоскребов. Его создатель IM Pei спроектировал здания с максимальным использованием свободного пространства. Башни Gateway с лицевой стороны выглядят абсолютно неприметными, а если заглянуть с торца, то они приобретают причудливый двумерный вид.Эти огромные башни находятся на Бич Роуд (Beach Road) в самом центре Сингапура и символизируют собой «Восточные Ворота» и «Западные Ворота».Многие архитектурные агентства признали столь оригинальный проект революционным, но жители города эти башни называют «две огромные картонные коробки».Дом «Счастливые капли» (Lucky Drops), созданный в Японии архитектурным бюро Atelier TEKUTO. Этот очень узкий и длинный дом имеет причудливую трапециевидную форму в виде капельки воды, ширина его основания составляет 3,2 метра, а высота - 9,3 м.Самым известным небоскребом в Нью-Йорке является Флэтайрон-билдинг (Утюг) и находится он на пересечении 5-авеню, Бродвея и 23-стрит. Высота здания достигает 82 метра, а ширина северного фасада всего 2 метра. Это одно из первых в мире столь узких и нестандартных зданий было спроектировано и построено архитектором Дэниэлем Бернхэмом в 1902 году.А его необычная форма стала следствием того, что земля в городе была очень дорогая, и выжать со столь маленького треугольного участка надо было все по максимуму.В Париже огромное количество архитектурных достопримечательностей и среди них выделяется своей оригинальностью очень узкий дом, напоминающий «тонкие ломтики». Это самое известное «тощее» здание Парижа, имеющее название «Тонкое здание Османа» (Skinny Haussmann Building).Это необычное здание насчитывает 43 этажа, а его нетривиальный проект придает новый вид городской архитектуре и открывает новые возможности в повышении уровня жизни его обитателям. Ведь каждый этаж рассчитан всего лишь на три квартиры, при этом из всех комнат, расположенных на торцах дома, открывается восхитительный вид сквозь стеклянные стены.Узкое здание расположено в районе Ушигоме (Ushigome), в городе Кисарадзу (Kisarazu City), где на постройку домов выделяется очень мало места. Поэтому в Японии столь тонкие помещения уже не считаются чем-то неординарным и редким. В этом доме созданы очень оригинальные полукруглые балконы, которые открывают перед своими обитателями 180-градусную панораму окрестностей. В нем не только находятся обычные квартиры, но умудрились даже устроить ресторан.Это супертонкое и необычное здание находится в городе Осака и получило название «Блинная» или «Дом-Бритва». В поразительном доме не только живут люди, но и находится ресторан с необычным названием Try Angle.Этот невероятный «Тонкий Дом» стал очень популярной туристической достопримечательностью. Когда подходишь к дому с западной стороны, то видишь его торец всего лишь в 2,1 метра и думаешь, что такой тонкий дом должен непременно упасть. Но это просто иллюзия, потому что дом треугольной формы, и ширина здания с другого конца достигает 10 метров. Причина такой необычной формы кроется в расположении самого здания, ведь под таким углом проходит железнодорожная линия, а на оставшемся клочке земли затеяли строительство.Когда строительство было в полном разгаре, обнаружилось, что средства закончились и архитектор принял неординарное решение изменив проект. Вот и получился очень тонкий дом, который с передней фасадной стороны выглядит вполне обычным зданием в стиле старой Одессы.Но если посмотреть на сооружение с торцевой части, то открывается весьма шокирующее зрелище, ведь ширина дома составляет всего лишь 1 метр! Из-за такого удивительного и мистического вида дом получил очень хлесткое название «Ведьмин дом».Но ничего мистического в конструкции дома нет, а лишь умелое применение оптической иллюзии, которая создана благодаря тому, что боковые стены дома спроектированы под острым углом.Это один из самых таинственных домов Северной столицы, который расположен на Боровой улице. Его нереально плоский вид можно заметить лишь с торцевого ракурса. У всех, кто его видит впервые, возникает ощущение, что это театральная декорация, а не жилой дом. Такое необычное здание было построено по проекту архитектора М.Б. Кварта, еще в далеком 1909 году и предназначалось для размещения в нем доходного дома.Такие дома в городе создавались не единожды и не только в прошлом веке, очень узкую новостройку можно увидеть на Коломяжском проспекте уже современного дизайна.