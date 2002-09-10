Раздел: Фоторепортажи
Стилисты показали лучшие осенние стрижки этого сезона. Фото
Самое время меняться.
Стрижка - важная деталь вашего образа. Она меняет вашу внешность и подчеркивает выгодные стороны. Сложность в том, чтобы ее правильно подобрать. Геометрия линий и многослойность - главные тренды осеннего сезона. Применить их можно абсолютно к любой стрижке. Все зависит от мастера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Каскад и рваная стрижка. Эта прическа остается модной в любом сезоне 2018 года. Почему? Многослойность - один из трендов этого года. Каскад создает визуальный объем и густоту для тонких волос. Рваная стрижка также является универсальной для любой длины. Дополните строгое каре рваной челкой. Ваш образ "заиграет" совершенно по-новому.
Каре. У этой стрижки очень много вариаций на любой вкус: боб, удлиненное, градуированное, рваное, короткое. Тренд сезона - ровные кончики (срез). Очень красиво смотрится с "влажной укладкой" или пляжными локонами. Самая оптимальная длинна для такой стрижки - до плеч.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Короткие волосы. Короткие волосы снова в моде. Они придают женственности и немного дерзости. Главный минус - такие стрижки нужно постоянно укладывать, хотя "творческий беспорядок" тоже в тренде. Возьмите на заметку! Самые популярные варианты: пикси, длинная челка, шапочка.
Стрижка - важная деталь вашего образа. Она меняет вашу внешность и подчеркивает выгодные стороны. Сложность в том, чтобы ее правильно подобрать. Геометрия линий и многослойность - главные тренды осеннего сезона. Применить их можно абсолютно к любой стрижке. Все зависит от мастера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Каскад и рваная стрижка. Эта прическа остается модной в любом сезоне 2018 года. Почему? Многослойность - один из трендов этого года. Каскад создает визуальный объем и густоту для тонких волос. Рваная стрижка также является универсальной для любой длины. Дополните строгое каре рваной челкой. Ваш образ "заиграет" совершенно по-новому.
Каре. У этой стрижки очень много вариаций на любой вкус: боб, удлиненное, градуированное, рваное, короткое. Тренд сезона - ровные кончики (срез). Очень красиво смотрится с "влажной укладкой" или пляжными локонами. Самая оптимальная длинна для такой стрижки - до плеч.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Короткие волосы. Короткие волосы снова в моде. Они придают женственности и немного дерзости. Главный минус - такие стрижки нужно постоянно укладывать, хотя "творческий беспорядок" тоже в тренде. Возьмите на заметку! Самые популярные варианты: пикси, длинная челка, шапочка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
176
0
Также советуем посмотреть
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
- В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
- Чому Україні потрібно додатково позичати кошти
- Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
- Жителей США взбудоражил голубой НЛО
- Горе, когда власть – разновидность бизнеса
- За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
- Прикольные фотки людей, которые словно прибыли из будущего
- Фотоприколы о макияже, которые развеселят многих девушек
- В Украину летит спецпредставитель США Волкер: названа причина
- Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
- Экс-нардепа обвинили в преступлениях против нацбезопасности Украины
- Умора: гламурные «красотки», которых макияж совсем не красит
- Стало известно, когда рассмотрят поправки к Конституции
- Забавные животные, способные подарить улыбку
Оставьте свой комментарий