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Стилисты показали лучшие осенние стрижки этого сезона. Фото

Стилисты показали лучшие осенние стрижки этого сезона. ФотоСамое время меняться.

Стрижка - важная деталь вашего образа. Она меняет вашу внешность и подчеркивает выгодные стороны. Сложность в том, чтобы ее правильно подобрать. Геометрия линий и многослойность - главные тренды осеннего сезона. Применить их можно абсолютно к любой стрижке. Все зависит от мастера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Стилисты показали лучшие осенние стрижки этого сезона. Фото


Каскад и рваная стрижка. Эта прическа остается модной в любом сезоне 2018 года. Почему? Многослойность - один из трендов этого года. Каскад создает визуальный объем и густоту для тонких волос. Рваная стрижка также является универсальной для любой длины. Дополните строгое каре рваной челкой. Ваш образ "заиграет" совершенно по-новому.

Стилисты показали лучшие осенние стрижки этого сезона. Фото


Каре. У этой стрижки очень много вариаций на любой вкус: боб, удлиненное, градуированное, рваное, короткое. Тренд сезона - ровные кончики (срез). Очень красиво смотрится с "влажной укладкой" или пляжными локонами. Самая оптимальная длинна для такой стрижки - до плеч.

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Стилисты показали лучшие осенние стрижки этого сезона. Фото


Короткие волосы. Короткие волосы снова в моде. Они придают женственности и немного дерзости. Главный минус - такие стрижки нужно постоянно укладывать, хотя "творческий беспорядок" тоже в тренде. Возьмите на заметку! Самые популярные варианты: пикси, длинная челка, шапочка.
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 Теги: стрижка, осень

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Сегодня, 15:13 » Автор: Анна Мартынова
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