Раздел: Фоторепортажи
Океан в снимках победителей Through Your Lens 2018. Фото
Работы талантливых фотографов.
Мир морских глубин невероятно разнообразен и прекрасен, особенно если на них направлены объективы лучших фотографов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Журнал Scuba Diving Magazine объявил победителей своего ежегодного конкурса подводной фотографии Through Your Lens. Работы конкурсантов 2018 года рассматривали в четырёх категориях: «Широкий угол», «Макро», «Концептуальный снимок» и «Компактная камера».
Этот конкурс прошел в 14 раз и собрал более 2100 снимков на морскую тематику. Главным победителем стал Родни Берси с фотографией кита у поверхности воды. Фотограф сказал: «Надеюсь, что через это изображение я поделюсь с другими тем, что нахожу в мистическом мире, в котором оказываюсь каждый раз при погружении». В качестве приза Берси получил 1000 долларов и поездку на сафари. Приём заявок для участия в конкурсе подводной фотографии Scuba Diving Magazine’s Underwater Photo Contest 2019 стартует с 1 ноября 2018 года и продлится до 31 мая 2019 года.
Главный победитель. Автор фото: Родни Берси.
«Проведя весь день в поисках китов, нашу лодку настигла волшебная встреча с любопытной матерью и телёнком… Здесь я попытался создать уникальную перспективу, перевернув изображение вверх тормашками, чтобы было похоже, что кит парит над поверхностью».
1-е место в категории «Компактная камера». Автор фото: Джейми Холл.
«В месте для дайвинга под названием Южная Лагуна я заметил скально-коралловое образование в песчаной зоне. Заглянув в отверстие, я увидел одну из самых больших и любопытных гигантских мурен (яванский гимноторакс), с которыми я когда-либо сталкивался».
1-е место в категории «Макро». Автор фото: Цай Сонгда.
«Этот снимок напоминает мне о том, как, казалось бы, скучное ночное погружение стало одним из моих самых запоминающихся. Поднимаясь с глубины почти 30 метров, я заметил этого осьминога. Меня тогда поразило, что все необходимые элементы для чудесного кадра будто сошлись воедино: цвета были яркие, отражения манящие, а осьминог очень отзывчивый, словно позирующий».
1-е место в категории «Концептуальный кадр». Автор фото: Конор Калвер.
«Я наткнулся на этого кокосового осьминога во время погружения в загрязнённой среде. Существо приобрело тёмно-красный цвет и прекрасно позировало, симметрично обернув свои щупальца. В итоге я создал для него “дом” из маленькой бутылки, которую нашёл, ныряя в Нижней Калифорнии».
1-е место в категории «Широкий угол». Автор фото: Алекс Доусон.
«В 1999 году Иорданское королевское экологическое общество затопило зенитную самоходную установку M42 Duster недалеко от берега к северу от залива Тала. Это идеальное место для снорклинга и дайвинга. Танк стал домом для многих обитателей рифа».
2-е место в категории «Концептуальный кадр». Автор фото: Люси Дрликова.
«Снимок сделан в Праге в бассейне глубиной около 8 метров, покрытом очень большим куском серой ткани. Название фотографии: “Наибольшее значение имеет то, как видите вы”. Не важно, что думают другие люди, главное, что думаете и как видите себя вы. Я повернула изображение на 90 градусов, чтобы создать эффект женщины перед зеркалом».
3-е место в категории «Концептуальный кадр». Автор фото: Кристиан Визл.
«Эта модель – чемпионка по фридайвингу из Чили. Её движения под водой завораживают. Снимок сделан в полдень, когда солнечные лучи лучше всего видны в сеноте Пит».
2-е место в категории «Макро». Автор фото: Кристиан Бахманн.
«Район вокруг острова Бунакен, недалеко от Северного Сулавеси, Индонезия, славится захватывающим дайвингом. Как раз в конце одного из таких погружений я заметил эту тёмно-бордовую рыбу-клоуна. Её плавники развевались в быстром темпе, и трудно было сфокусироваться, особенно на мелких деталях. Но терпение и немного удачи помогло заполучить этот кадр, в котором видна отличительная белая полоса рыбы, и создаётся впечатление, что она действительно летит».
2-е место в категории «Широкий угол». Автор фото: Карен Смит.
«Вблизи Тулума находятся многочисленные системы подводных пещер, известные как сеноты. Пит – самая глубокая из них. Дайверы её разыскивают из-за красивых скальных образований и просачивающегося света. Когда я поднимался, то заметил тренирующихся фридайверов; в течение 15 секунд сделал три кадра с идеальным составом».
3-е место в категории «Макро». Автор фото: Рафаэль Фернандес Кабальеро.
«Фотографирование прилипал – сложное занятие из-за их небольших размеров и застенчивой натуры. Найдя рыбу-прилипалу с икринками, я неделями ждал, пока не увижу внутри глаза. Когда пришло время, я взял свой лучший макрообъектив и попытался запечатлеть суть матери, заботящейся о своём потомстве».
3-е место в категории «Широкий угол». Автор фото: Том Ст. Джордж.
«Иногда после ливня дубильные стекания, окрашенные гниющими листьями, попадают в сенот Карвош, придавая ему яркий красновато-оранжевый цвет. Эта дубильная вода блокирует большую часть дневного света и сенот становится темнее обычного. Похоже на дайвинг на Марсе».
2-е место в категории «Компактная камера». Автор фото: Яп Катумбал.
«Я нырял в проливе Лембех, когда заметил этого юного кокосового осьминога. Он самый крошечный из всех, кого мне доводилось когда-либо видеть, длиной около 5 сантиметров. Осьминог прятался в стеклянной трубке, которая лежала на дне, и, казалось, просто ждал, чтобы сфотографироваться».
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3-е место в категории «Компактная камера». Автор фото: Ференс Лёринц.
«Этот групер ждал с открытым ртом, пока рыба-чистильщик делала свою работу. Я подсветил рыбу вспышками с обеих сторон и создал тёмный фон».
Мир морских глубин невероятно разнообразен и прекрасен, особенно если на них направлены объективы лучших фотографов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Журнал Scuba Diving Magazine объявил победителей своего ежегодного конкурса подводной фотографии Through Your Lens. Работы конкурсантов 2018 года рассматривали в четырёх категориях: «Широкий угол», «Макро», «Концептуальный снимок» и «Компактная камера».
Этот конкурс прошел в 14 раз и собрал более 2100 снимков на морскую тематику. Главным победителем стал Родни Берси с фотографией кита у поверхности воды. Фотограф сказал: «Надеюсь, что через это изображение я поделюсь с другими тем, что нахожу в мистическом мире, в котором оказываюсь каждый раз при погружении». В качестве приза Берси получил 1000 долларов и поездку на сафари. Приём заявок для участия в конкурсе подводной фотографии Scuba Diving Magazine’s Underwater Photo Contest 2019 стартует с 1 ноября 2018 года и продлится до 31 мая 2019 года.
Главный победитель. Автор фото: Родни Берси.
«Проведя весь день в поисках китов, нашу лодку настигла волшебная встреча с любопытной матерью и телёнком… Здесь я попытался создать уникальную перспективу, перевернув изображение вверх тормашками, чтобы было похоже, что кит парит над поверхностью».
1-е место в категории «Компактная камера». Автор фото: Джейми Холл.
«В месте для дайвинга под названием Южная Лагуна я заметил скально-коралловое образование в песчаной зоне. Заглянув в отверстие, я увидел одну из самых больших и любопытных гигантских мурен (яванский гимноторакс), с которыми я когда-либо сталкивался».
1-е место в категории «Макро». Автор фото: Цай Сонгда.
«Этот снимок напоминает мне о том, как, казалось бы, скучное ночное погружение стало одним из моих самых запоминающихся. Поднимаясь с глубины почти 30 метров, я заметил этого осьминога. Меня тогда поразило, что все необходимые элементы для чудесного кадра будто сошлись воедино: цвета были яркие, отражения манящие, а осьминог очень отзывчивый, словно позирующий».
1-е место в категории «Концептуальный кадр». Автор фото: Конор Калвер.
«Я наткнулся на этого кокосового осьминога во время погружения в загрязнённой среде. Существо приобрело тёмно-красный цвет и прекрасно позировало, симметрично обернув свои щупальца. В итоге я создал для него “дом” из маленькой бутылки, которую нашёл, ныряя в Нижней Калифорнии».
1-е место в категории «Широкий угол». Автор фото: Алекс Доусон.
«В 1999 году Иорданское королевское экологическое общество затопило зенитную самоходную установку M42 Duster недалеко от берега к северу от залива Тала. Это идеальное место для снорклинга и дайвинга. Танк стал домом для многих обитателей рифа».
2-е место в категории «Концептуальный кадр». Автор фото: Люси Дрликова.
«Снимок сделан в Праге в бассейне глубиной около 8 метров, покрытом очень большим куском серой ткани. Название фотографии: “Наибольшее значение имеет то, как видите вы”. Не важно, что думают другие люди, главное, что думаете и как видите себя вы. Я повернула изображение на 90 градусов, чтобы создать эффект женщины перед зеркалом».
3-е место в категории «Концептуальный кадр». Автор фото: Кристиан Визл.
«Эта модель – чемпионка по фридайвингу из Чили. Её движения под водой завораживают. Снимок сделан в полдень, когда солнечные лучи лучше всего видны в сеноте Пит».
2-е место в категории «Макро». Автор фото: Кристиан Бахманн.
«Район вокруг острова Бунакен, недалеко от Северного Сулавеси, Индонезия, славится захватывающим дайвингом. Как раз в конце одного из таких погружений я заметил эту тёмно-бордовую рыбу-клоуна. Её плавники развевались в быстром темпе, и трудно было сфокусироваться, особенно на мелких деталях. Но терпение и немного удачи помогло заполучить этот кадр, в котором видна отличительная белая полоса рыбы, и создаётся впечатление, что она действительно летит».
2-е место в категории «Широкий угол». Автор фото: Карен Смит.
«Вблизи Тулума находятся многочисленные системы подводных пещер, известные как сеноты. Пит – самая глубокая из них. Дайверы её разыскивают из-за красивых скальных образований и просачивающегося света. Когда я поднимался, то заметил тренирующихся фридайверов; в течение 15 секунд сделал три кадра с идеальным составом».
3-е место в категории «Макро». Автор фото: Рафаэль Фернандес Кабальеро.
«Фотографирование прилипал – сложное занятие из-за их небольших размеров и застенчивой натуры. Найдя рыбу-прилипалу с икринками, я неделями ждал, пока не увижу внутри глаза. Когда пришло время, я взял свой лучший макрообъектив и попытался запечатлеть суть матери, заботящейся о своём потомстве».
3-е место в категории «Широкий угол». Автор фото: Том Ст. Джордж.
«Иногда после ливня дубильные стекания, окрашенные гниющими листьями, попадают в сенот Карвош, придавая ему яркий красновато-оранжевый цвет. Эта дубильная вода блокирует большую часть дневного света и сенот становится темнее обычного. Похоже на дайвинг на Марсе».
2-е место в категории «Компактная камера». Автор фото: Яп Катумбал.
«Я нырял в проливе Лембех, когда заметил этого юного кокосового осьминога. Он самый крошечный из всех, кого мне доводилось когда-либо видеть, длиной около 5 сантиметров. Осьминог прятался в стеклянной трубке, которая лежала на дне, и, казалось, просто ждал, чтобы сфотографироваться».
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
3-е место в категории «Компактная камера». Автор фото: Ференс Лёринц.
«Этот групер ждал с открытым ртом, пока рыба-чистильщик делала свою работу. Я подсветил рыбу вспышками с обеих сторон и создал тёмный фон».
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