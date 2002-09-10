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Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. ФотоОтказ от тренировок чреват последствиями.

Когда спортсмены находятся на пике славы и приносят победы и медали одну за одной своей стране, они являются любимчиками прессы и публики. Правда, карьера профессиональных спортсменов, даже тех, кто добился успехов и стал знаменитым на весь мир, коротка, а жизнь, состоящая из сплошных тренировок, лишений, чрезмерного внимания прессы и давления, возрастающего с каждой новой победой, тяжела, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Может быть, поэтому некоторые спортсмены после завершения карьеры перестают следить за собой, так как наконец груз ответственности не давит и извечная гонка за первые места прекращена, а может быть, потому, что они просто не знают, что делать с таким количеством свободного времени.

Динара Сафина, 30 лет

Потомственная теннисистка и бывшая первая ракетка мира.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Ушла из спорта в 2011 году.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Евгений Кафельников, 42 года

Заслуженный мастер спорта России и самый титулованный теннисист страны.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Завершил карьеру в 2003 году.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Тоня Хардинг, 45 лет

Американская фигуристка стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Денис Панкратов, 42 года

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Ушел из спорта в 2002 году.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Анна Семенович, 36 лет

Сейчас ее имя связывают больше с шоу-бизнесом, но когда-то Анна, с трех лет занимавшаяся фигурным катанием, завоевывала призовые места на международных соревнованиях.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото
Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Шакил О’Нил, 44 года

Один из самых знаменитых баскетболистов, олимпийский чемпион, его имя было внесено в список 50 лучших игроков в истории НБА.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Завершил карьеру в 2011 году.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Кристиан Вьери, 43 года

Итальянский футболист.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Объявил о завершении карьеры в 2009 году.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Нил Шипперли, 41 год

Британский футболист.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото
Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


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Роналдо, 40 лет

Бразильский футболист, один из лучших игроков в истории футбола.

Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото
Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото


Завершил карьеру в 2011 году.
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 Теги: спортсмены, карьера

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Сегодня, 17:59 » Автор: Анна Мартынова
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