Раздел: Фоторепортажи
Как изменились известные спортсмены после завершения карьеры. Фото
Отказ от тренировок чреват последствиями.
Когда спортсмены находятся на пике славы и приносят победы и медали одну за одной своей стране, они являются любимчиками прессы и публики. Правда, карьера профессиональных спортсменов, даже тех, кто добился успехов и стал знаменитым на весь мир, коротка, а жизнь, состоящая из сплошных тренировок, лишений, чрезмерного внимания прессы и давления, возрастающего с каждой новой победой, тяжела, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Может быть, поэтому некоторые спортсмены после завершения карьеры перестают следить за собой, так как наконец груз ответственности не давит и извечная гонка за первые места прекращена, а может быть, потому, что они просто не знают, что делать с таким количеством свободного времени.
Динара Сафина, 30 лет
Потомственная теннисистка и бывшая первая ракетка мира.
Ушла из спорта в 2011 году.
Евгений Кафельников, 42 года
Заслуженный мастер спорта России и самый титулованный теннисист страны.
Завершил карьеру в 2003 году.
Тоня Хардинг, 45 лет
Американская фигуристка стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.
Денис Панкратов, 42 года
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы.
Ушел из спорта в 2002 году.
Анна Семенович, 36 лет
Сейчас ее имя связывают больше с шоу-бизнесом, но когда-то Анна, с трех лет занимавшаяся фигурным катанием, завоевывала призовые места на международных соревнованиях.
Шакил О’Нил, 44 года
Один из самых знаменитых баскетболистов, олимпийский чемпион, его имя было внесено в список 50 лучших игроков в истории НБА.
Завершил карьеру в 2011 году.
Кристиан Вьери, 43 года
Итальянский футболист.
Объявил о завершении карьеры в 2009 году.
Нил Шипперли, 41 год
Британский футболист.
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Роналдо, 40 лет
Бразильский футболист, один из лучших игроков в истории футбола.
Завершил карьеру в 2011 году.
Когда спортсмены находятся на пике славы и приносят победы и медали одну за одной своей стране, они являются любимчиками прессы и публики. Правда, карьера профессиональных спортсменов, даже тех, кто добился успехов и стал знаменитым на весь мир, коротка, а жизнь, состоящая из сплошных тренировок, лишений, чрезмерного внимания прессы и давления, возрастающего с каждой новой победой, тяжела, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Может быть, поэтому некоторые спортсмены после завершения карьеры перестают следить за собой, так как наконец груз ответственности не давит и извечная гонка за первые места прекращена, а может быть, потому, что они просто не знают, что делать с таким количеством свободного времени.
Динара Сафина, 30 лет
Потомственная теннисистка и бывшая первая ракетка мира.
Ушла из спорта в 2011 году.
Евгений Кафельников, 42 года
Заслуженный мастер спорта России и самый титулованный теннисист страны.
Завершил карьеру в 2003 году.
Тоня Хардинг, 45 лет
Американская фигуристка стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.
Денис Панкратов, 42 года
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы.
Ушел из спорта в 2002 году.
Анна Семенович, 36 лет
Сейчас ее имя связывают больше с шоу-бизнесом, но когда-то Анна, с трех лет занимавшаяся фигурным катанием, завоевывала призовые места на международных соревнованиях.
Шакил О’Нил, 44 года
Один из самых знаменитых баскетболистов, олимпийский чемпион, его имя было внесено в список 50 лучших игроков в истории НБА.
Завершил карьеру в 2011 году.
Кристиан Вьери, 43 года
Итальянский футболист.
Объявил о завершении карьеры в 2009 году.
Нил Шипперли, 41 год
Британский футболист.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Роналдо, 40 лет
Бразильский футболист, один из лучших игроков в истории футбола.
Завершил карьеру в 2011 году.
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