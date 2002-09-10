Раздел: Фоторепортажи
Актеров из фильмов ужасов показали в реальной жизни. Фото
Исполнители страшных ролей - вполне обычные люди.
Лишь при одной мысли об этих персонажах мурашки по коже: мы все помним их по фильмам ужасов, а многие из них - экранное воплощение городских легенд, вселявших страх в целые поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Актеры, сыгравшие монстров в кино, в реальной жизни совсем не такие страшные. Из-за отсутствия грима многих даже не узнать. Давайте посмотрим, как выглядят живые кошмары любителей фильмов ужасов в обычной жизни.
Кожаное лицо из фильма «Техасская резня бензопилой: Начало» (2006) - Эндрю Бринярски
Это один из семи актеров, сыгравших роль жуткого маньяка по прозвищу Кожаное лицо, который уничтожал все живое бензопилой. Актер также снимается в сериалах и активно занимается бодибилдингом.
Джейсон Вурхиз из фильма «Пятница, 13-е» (1980) - Ари Леман
Ари Леман был первым актером, сыгравшим Джейсона Вурхиза. Леман стал версией злодея в молодости. Актеру было всего 15, когда его взяли на роль Вурхиза. Он отлично подошел по габаритам: несмотря на юный возраст, его рост составлял 180 см.
Джек Торренс из фильма «Сияние» (1980) - Джек Николсон
Режиссер Стэнли Кубрик был уверен, что на эту роль подойдет лишь Джек Николсон, хотя на нее якобы претендовали и Роберт Де Ниро, и Робин Уильямс. Действительно, вряд ли кто-либо еще справился бы с ней столь же блестяще.
Самара из фильма «Звонок» (2002) - Дэйви Чейз
Любители кино и сериалов наверняка не раз видели на экране Дэйви: она снималась и в «Донни Дарко», и в таких сериалах, как «Скорая помощь» и «Зачарованные». Но именно она - та жуткая девочка, которая вылезла из телевизора в фильме «Звонок» и которая продолжает являться многим в кошмарных снах.
Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987) - Даг Брэдли
Это тот самый случай, когда актер становится своего рода заложником роли: Дуглас Брэдли сыграл одного и того же героя в восьми фильмах подряд. Он пытался сниматься в фильмах других жанров, однако роль Пинхеда так и осталась самой заметной в его карьере. Да и вряд ли можно представить себе в этой роли какого-то другого актера.
Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984) - Роберт Инглунд
Сыграв серийного убийцу, Инглунд, как и Даг Брэдли, стал актером, исполнившим главную роль в восьми фильмах ужасов подряд. Он до сих пор активно работает в кино, однако наиболее популярен именно в фильмах ужасов.
Лепрекон из фильма «Лепрекон» (2003) - Уорвик Дэвис
Дэвис много где снимался, он очень востребованный актер. В его портфолио - роли в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах», и это один из самых знаменитых актеров-карликов в Голливуде.
Валак из фильма «Заклятие 2» (2016) - Бонни Ааронс
Бонни Ааронс - очень разноплановая актриса с яркой внешностью: она снималась и в ужастиках, и в комедийных фильмах. Во второй части «Заклятия» она сыграла демона Валака, и эта роль принесла ей большую популярность. Нужно отметить, что гримеры в этой картине постарались на славу.
Клоун Пеннивайз из фильма «Оно» (1990) - Тим Карри
Британский актер Тим Карри настолько блестяще сыграл роль жуткого клоуна в экранизации романа Стивена Кинга «Оно», что у многих людей сформировалось стойкое отвращение к клоунам. Кстати, Карри не только актер, но и певец и композитор. В 2013 году, к сожалению, с актером случился инсульт, из-за которого теперь он передвигается на инвалидной коляске, однако он не перестал активно работать.
Джон Крамер из фильма «Пила» (2003) - Тобин Белл
Это самая известная роль в карьере Тобина Белла, однако его лицо также знакомо зрителям по сериалам «Секретные материалы», «Уокер, техасский рейнджер» и «Скорая помощь».
Майкл Майерс из фильма «Хэллоуин» (1978) - Ник Касл
Читайте также: Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Касл - один из первых, кто исполнил роль маньяка Майкла Майерса, благодаря чему снискал немалую популярность. В данный момент актер в основном снимает собственные фильмы и пишет сценарии.
Лишь при одной мысли об этих персонажах мурашки по коже: мы все помним их по фильмам ужасов, а многие из них - экранное воплощение городских легенд, вселявших страх в целые поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Актеры, сыгравшие монстров в кино, в реальной жизни совсем не такие страшные. Из-за отсутствия грима многих даже не узнать. Давайте посмотрим, как выглядят живые кошмары любителей фильмов ужасов в обычной жизни.
Кожаное лицо из фильма «Техасская резня бензопилой: Начало» (2006) - Эндрю Бринярски
Это один из семи актеров, сыгравших роль жуткого маньяка по прозвищу Кожаное лицо, который уничтожал все живое бензопилой. Актер также снимается в сериалах и активно занимается бодибилдингом.
Джейсон Вурхиз из фильма «Пятница, 13-е» (1980) - Ари Леман
Ари Леман был первым актером, сыгравшим Джейсона Вурхиза. Леман стал версией злодея в молодости. Актеру было всего 15, когда его взяли на роль Вурхиза. Он отлично подошел по габаритам: несмотря на юный возраст, его рост составлял 180 см.
Джек Торренс из фильма «Сияние» (1980) - Джек Николсон
Режиссер Стэнли Кубрик был уверен, что на эту роль подойдет лишь Джек Николсон, хотя на нее якобы претендовали и Роберт Де Ниро, и Робин Уильямс. Действительно, вряд ли кто-либо еще справился бы с ней столь же блестяще.
Самара из фильма «Звонок» (2002) - Дэйви Чейз
Любители кино и сериалов наверняка не раз видели на экране Дэйви: она снималась и в «Донни Дарко», и в таких сериалах, как «Скорая помощь» и «Зачарованные». Но именно она - та жуткая девочка, которая вылезла из телевизора в фильме «Звонок» и которая продолжает являться многим в кошмарных снах.
Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987) - Даг Брэдли
Это тот самый случай, когда актер становится своего рода заложником роли: Дуглас Брэдли сыграл одного и того же героя в восьми фильмах подряд. Он пытался сниматься в фильмах других жанров, однако роль Пинхеда так и осталась самой заметной в его карьере. Да и вряд ли можно представить себе в этой роли какого-то другого актера.
Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984) - Роберт Инглунд
Сыграв серийного убийцу, Инглунд, как и Даг Брэдли, стал актером, исполнившим главную роль в восьми фильмах ужасов подряд. Он до сих пор активно работает в кино, однако наиболее популярен именно в фильмах ужасов.
Лепрекон из фильма «Лепрекон» (2003) - Уорвик Дэвис
Дэвис много где снимался, он очень востребованный актер. В его портфолио - роли в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах», и это один из самых знаменитых актеров-карликов в Голливуде.
Валак из фильма «Заклятие 2» (2016) - Бонни Ааронс
Бонни Ааронс - очень разноплановая актриса с яркой внешностью: она снималась и в ужастиках, и в комедийных фильмах. Во второй части «Заклятия» она сыграла демона Валака, и эта роль принесла ей большую популярность. Нужно отметить, что гримеры в этой картине постарались на славу.
Клоун Пеннивайз из фильма «Оно» (1990) - Тим Карри
Британский актер Тим Карри настолько блестяще сыграл роль жуткого клоуна в экранизации романа Стивена Кинга «Оно», что у многих людей сформировалось стойкое отвращение к клоунам. Кстати, Карри не только актер, но и певец и композитор. В 2013 году, к сожалению, с актером случился инсульт, из-за которого теперь он передвигается на инвалидной коляске, однако он не перестал активно работать.
Джон Крамер из фильма «Пила» (2003) - Тобин Белл
Это самая известная роль в карьере Тобина Белла, однако его лицо также знакомо зрителям по сериалам «Секретные материалы», «Уокер, техасский рейнджер» и «Скорая помощь».
Майкл Майерс из фильма «Хэллоуин» (1978) - Ник Касл
Читайте также: Королев красоты показали в реальной жизни. Фото
Касл - один из первых, кто исполнил роль маньяка Майкла Майерса, благодаря чему снискал немалую популярность. В данный момент актер в основном снимает собственные фильмы и пишет сценарии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1724
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
Оставьте свой комментарий