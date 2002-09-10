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Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. ФотоЭто мощная сила.

К Южной Каролине движется ураган «Флоренс», который сейчас находится в Атлантическом океане в 675 километрах от пункта назначения. Скорость ветра составляет 195 км/час (54 м/с), передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Давайте посмотрим, как выглядит ураган из космоса.

1. Ураган ранее ослаб с четвертой до третьей категории, но при контакте с сушей «Флоренс» по-прежнему будет «очень сильным и исключительно опасным» ураганом, говорится в сообщении Национального центра по предупреждению об ураганах. (Фото NASA):

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото


2. Предупреждение об урагане «Флоренс» действует в районах, где проживает уже более 10 миллионов человек. (Фото NASA):

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото


3. Принято считать, согласно шкале Бофорта, что шторм переходит в ураган при скорости ветра более 117 км/ч (или 30 м/c). «Наш» Флоренс имеет скорости 54 м/с. (Фото NASA):

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото


4. На суши ураганы наносят огромные разрушения, серьезно повреждают здания, строения и дома, вырывают деревья с корнями. Случай очень редкий. (Фото NASA):

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото


5. На воде ураганы выглядят более мирно: исключительно плохая видимость, воздух наполнен пеной и брызгами, всё море покрыто полосами пены. Но это пока они не добрались до берега… (Фото NASA):

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото


6. Во всех районах мира, где существует активность тропических циклонов, она достигает максимума в конце лета, когда разница температуры между океанской поверхностью и глубинными слоями океана наибольшая. Однако сезонные картины несколько отличаются в зависимости от бассейна. В мировом масштабе май является наименее активным месяцем, сентябрь - наиболее активным. (Фото NASA):

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото


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7. Снимки урагана из космоса сделаны с Международной космической станции 12 сентября 2018.

Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото
Ураган в уникальных снимках, сделанных из космоса. Фото
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 Теги: ураган, космос

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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