Раздел: Фоторепортажи
В этом старом складе обустроили комфортную холостяцкую «берлогу». Фото
Он стоит больше миллиона.
Относительно недавно в австралийском городе Брисбен за 1 230 000 дол. ушел с молотка склад 1950-х годов. Всем хочется увидеть своими глазами помещение, за которое новый владелец выложил столь кругленькую сумму. Давайте и мы заглянем внутрь этого необычного дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Этот склад был построен еще 1950 году в городе Брисбен (Brisbane), который находится на востоке Австралии. Его внешний вид ничем не отличается от привычных промышленных помещений, пока не переступишь его порог. Вот здесь-то и начинается самое интересное.
Прежний его хозяин был очень креативным человеком и решил преобразовать старое складское помещение во что-то эдакое. Для оформления интерьера таких больших площадей с особой спецификой постройки подошел стиль лофт, ведь он позволяет сохранить промышленный вид здания. Вот его и взяли за основу, естественно, не забыв о комфорте и уюте.
Огромную площадь разделили на несколько зон, которые оформили с таким необыкновенным вдохновением и вкусом, что склад превратился в оригинальные и стильные апартаменты. В основном, в интерьере сохранили старые кирпичные стены, бетонные полы и массивные металлические балки, которые обновили и почистили.
Поскольку площадь помещения позволяла, было обустроено несколько зон отдыха, где можно расслабиться или пообщаться не только всей семьей, но и организовать интересный вечер в кругу друзей.
Некоторые участки гостиной подняли на своеобразный подиум, создав тем самым уединенные уголки, в которых есть все необходимое как для работы и занятий спортом, так и для отдыха.
Дизайнеры оформили необыкновенно интересную гостиную, имеющую подъемную стену и выход во внутренний дворик. Он хоть и не большой, но его разделили на зоны, установили оригинальный столик с уютными креслами и украсили цветами.
Имея такой дворик, можно каждое утро наслаждаться кофе на свежем воздухе или устраивать романтические вечера.
С помощью установленных перегородок удалось обособить кухню, в которой есть все необходимое для приготовления еды. Размещение барной стойки и высоких стульев позволило существенно преобразить кухню и сделать ее интерьер более оригинальным.
Большой рабочий кухонный стол служит разделительной чертой между кухней и столовой, что позволяет не загромождать стенами и перегородками помещение, оставляя больше визуального пространства. Деревянный стол, эффектные стулья и огромное зеркало стали главным украшением интерьера обеденной зоны.
С помощью перегородок сделали две огромных спальни и оформили их в стиле лофт.
Единственное место, которое выделяется своей экспрессивной отделкой - это ванная комната. Ярко красная отделочная плитка придает интерьеру особой чувствительности и экстравагантности.
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В этом большом городе вы не найдете столь оригинального дома и сумма в 1 230 000 долларов оказалась вполне оправданной.
Относительно недавно в австралийском городе Брисбен за 1 230 000 дол. ушел с молотка склад 1950-х годов. Всем хочется увидеть своими глазами помещение, за которое новый владелец выложил столь кругленькую сумму. Давайте и мы заглянем внутрь этого необычного дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Этот склад был построен еще 1950 году в городе Брисбен (Brisbane), который находится на востоке Австралии. Его внешний вид ничем не отличается от привычных промышленных помещений, пока не переступишь его порог. Вот здесь-то и начинается самое интересное.
Прежний его хозяин был очень креативным человеком и решил преобразовать старое складское помещение во что-то эдакое. Для оформления интерьера таких больших площадей с особой спецификой постройки подошел стиль лофт, ведь он позволяет сохранить промышленный вид здания. Вот его и взяли за основу, естественно, не забыв о комфорте и уюте.
Огромную площадь разделили на несколько зон, которые оформили с таким необыкновенным вдохновением и вкусом, что склад превратился в оригинальные и стильные апартаменты. В основном, в интерьере сохранили старые кирпичные стены, бетонные полы и массивные металлические балки, которые обновили и почистили.
Поскольку площадь помещения позволяла, было обустроено несколько зон отдыха, где можно расслабиться или пообщаться не только всей семьей, но и организовать интересный вечер в кругу друзей.
Некоторые участки гостиной подняли на своеобразный подиум, создав тем самым уединенные уголки, в которых есть все необходимое как для работы и занятий спортом, так и для отдыха.
Дизайнеры оформили необыкновенно интересную гостиную, имеющую подъемную стену и выход во внутренний дворик. Он хоть и не большой, но его разделили на зоны, установили оригинальный столик с уютными креслами и украсили цветами.
Имея такой дворик, можно каждое утро наслаждаться кофе на свежем воздухе или устраивать романтические вечера.
С помощью установленных перегородок удалось обособить кухню, в которой есть все необходимое для приготовления еды. Размещение барной стойки и высоких стульев позволило существенно преобразить кухню и сделать ее интерьер более оригинальным.
Большой рабочий кухонный стол служит разделительной чертой между кухней и столовой, что позволяет не загромождать стенами и перегородками помещение, оставляя больше визуального пространства. Деревянный стол, эффектные стулья и огромное зеркало стали главным украшением интерьера обеденной зоны.
С помощью перегородок сделали две огромных спальни и оформили их в стиле лофт.
Единственное место, которое выделяется своей экспрессивной отделкой - это ванная комната. Ярко красная отделочная плитка придает интерьеру особой чувствительности и экстравагантности.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
В этом большом городе вы не найдете столь оригинального дома и сумма в 1 230 000 долларов оказалась вполне оправданной.
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