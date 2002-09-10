Раздел: Фоторепортажи
Самые известные кораблекрушения в истории человечества. Фото
Они вошли в историю.
С тех давних пор, когда человек стал мореплавателем, он постоянно сталкивался с опасностью погибнуть в морях. Подводные рифы и скалы, «волны-убийцы», пресловутый человеческий фактор и другие причины приводили и, возможно, будут приводить к катастрофам на морских просторах. Даже двадцатый век с его стальными и прочными кораблями, молниеносной связью и радарами не спасал судна от гибели. Где же и по каким причинам происходили известные кораблекрушения в мировой истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
«Титаник» – главная морская катастрофа XX века
Британский лайнер заслужил звание самого узнаваемого затонувшего корабля в мире. Этому способствовало многое. Ещё до пуска на воду газеты и журналы называли «Титаник» непотопляемым, и за дело – трюм и нижние палубы были оснащены герметичными дверьми, а двойное дно позволяло сохранять плавучесть при течи.
Ажиотаж вокруг популярного и роскошного лайнера привёл к тому, что билеты на его первый и последний рейс из Великобритании с США оказались дороже, чем на другие аналогичные корабли. Речь идёт не только о первом классе, места в котором поспешили занять некоторые известные предприниматели, писатели и общественные деятели. Внимание публики лишь усилило впечатление от грядущей трагедии...
Встреча с айсбергами была обычной угрозой для судов в Северной Атлантике в весеннее время года, но огромные льдины часто оставляли кораблям лишь царапины. Командование «Титаника» (который, напомним, был прозван «непотопляемым») и представить не могло тяжёлых последствий от столкновения со льдами. К тому же нужно было соблюдать график и идти на высокой скорости.
На пятый день своего путешествия из британского порта Саутгемптон в Нью-Йорк, в ночь на 15 апреля 1912 года, «Титаник» столкнулся с айсбергом. Было темно, и преграду вовремя не заметили. Длинные пробоины позволили воде заполнять трюмы выше переборок. Спустя два с половиной часа корабль ушёл под воду. Из-за недостатка шлюпок около полутора тысяч человек не смогли спастись и утонули в водах океана.
«Донья Пас» – столкновение парома с танкером
После крушения «Титаника» самой крупной морской катастрофой в мирное время стала гибель филиппинского парома «Донья Пас». Его история совсем не похожа на историю дорогого и новенького лайнера. На момент крушения «Донья Пас» служила людям уже два десятилетия. Паром был построен японцами и после многих лет эксплуатации продан в Филиппины.
Бедная азиатская страна до последнего использовала судно на своих внутренних морских линиях. Навигационных приборов на нём не было, на капитанском мостике в момент катастрофы находился всего один человек – ученик матроса, а остальная команда в кубрике смотрела телевизор и пила пиво.
20 декабря 1987 года «Донья Пас» столкнулась с танкером «Вектор» с нефтепродуктами на борту. Экипаж танкера, кстати, тоже не проявил особой бдительности и профессионального отношения к своим обязанностям – попыток заранее изменить курс он не принял. Танкер загорелся, оба судна начали тонуть, а пассажиры в панике бросались в воду, где на поверхности уже разливалось горящее топливо.
Из-за крайней переполненности парома точное число пассажиров было неизвестно, поэтому жертв посчитали не сразу, а лишь после многолетнего расследования. Погибших, как выяснилось, было почти 4,5 тысячи. Выжило в катастрофе только 24 пассажира.
«Султанша» – крупнейшее речное кораблекрушение
Не только морские просторы таили в себе опасности для кораблей. Самым масштабным крушением на речных водах считается гибель американского парохода «Султанша», курсировавшего по реке Миссисипи в 1865 году. В США в этот год закончилась Гражданская война, и пленные северяне наконец получили свободу. Капитан корабля «Султанша» Джеймс Мэйсон согласился принять на борт две с лишним тысячи бывших пленников и переправить их в северные штаты.
В середине ночи 27 апреля 1865 года на корабле взорвался котёл. Часть палубы вместе с мирно спавшими на ней людьми – которым больше негде было разместиться – рухнула вниз. Одна труба от мощности взрыва отлетела за борт, а другая упала на носовую часть корабля. Деревянный корабль легко загорелся, а встречный ветер по ходу движения судна лишь усиливал пожар. Часть людей спаслась в шлюпках, часть – вплавь, но тем не менее, число погибших превысило 1700 человек.
Точные причины взрыва установить не удалось. Скорее всего, сыграли свою роль и плохая конструкция котлов, и использование грязной воды из Миссисипи, засорившей механизмы, и переполненность корабля. Встречались и более экзотические версии: бывший агент южан Роберт Лауден впоследствии говорил, что это он заложил на судне бомбу – хотя, вероятно, это заявление было чистой бравадой.
«Новороссийск» – взрыв на боевом посту
Военные корабли часто гибнут во время сражений. Итальянский линкор «Джулио Чезаре» пережил две мировых войны и был передан Советскому Союзу в счёт репараций. Устаревший на тот момент корабль несколько лет ремонтировали и в 1955 году включили в состав Черноморского флота под названием «Новороссийск». По некоторым оценкам, на тот момент его можно было считать самым сильным советским боевым кораблём.
«Новороссийск» служил новой родине совсем недолго, лишь несколько раз выйдя в море для отработки боевых задач и поучаствовав в празднованиях по случаю 100-летия обороны Севастополя. Ночью 29 октября 1955 года на пришвартованном корабле раздался взрыв. Корпус был пробит, а более 150 человек в носовых кубриках погибло.
Причины взрыва остались неясными. Диверсию со стороны зарубежных государств доказать не удалось. Официальное следствие посчитало, что наиболее вероятным источником взрыва была немецкая донная мина, поставленная в бухте ещё в период войны.
Катастрофа, к сожалению, не закончилась взрывом. «Новороссийск» тут же попытались отбуксировать на мелководье, но его носовая часть села на грунт и корабль стал стремительно крениться на бок, а затем и вовсе ушёл под воду. Решение об эвакуации моряков было принято слишком поздно, и они оказались заперты в опрокинувшемся корабле. Счёт ушедшим жизням в итоге перевалил за 800 человек.
«Трешер» – крупнейшая гибель подводной лодки
Главной катастрофой в российском подводном флоте считается гибель «Курса». Однако в мировой истории был похожий случай, который привёл к смерти более многочисленного экипажа. Американская атомная подводная лодка «Трешер» в 1963 году проводила испытания на прочность при глубоководных погружениях.
10 апреля 1963 года в водах Атлантического океана «Трешер» должен был опуститься на тестовую глубину в 360 метров. Приближаясь к этой глубине, лодка перестала отвечать на вызовы. В последнем и сильно искажённом сообщении с лодки удалось разобрать слова «предельная глубина», за которыми последовал шум. Впоследствии его идентифицировали как шум разрушающегося корпуса.
Как установило следствие, из-за некачественной пайки шва вода проникла в реактор, и он отказал. Лодка не смогла всплыть и стала опускаться на дно вплоть до разрушения прочного корпуса. 129 человек на борту утонули вместе с ней.
«Адмирал Нахимов» – столкновение двух судов
Даже при наличии современных навигационных приборов возможны столкновения кораблей из-за человеческого фактора. Таким примером стала история крушения советского пассажирского парохода «Адмирал Нахимов». Судьба корабля была чем-то схожа с «Новороссийском»: он также был построен за рубежом, в Германии, и после войны был передан советскому флоту.
Несмотря на возраст, «Адмирал Нахимов» совершал круизы без аварий и происшествий. Он успешно перевозил пассажиров на дальние расстояния, вплоть до Кубы и Саудовской Аравии. Износ судна давал о себе знать, и в конце 1986 года его планировали списать с баланса Черноморского пароходства.
К сожалению, обстоятельства сложились иначе. Вечером 31 августа 1986 года, совершая рейс из Новороссийска в Сочи, «Адмирал Нахимов» пересёкся курсом с другим кораблём – сухогрузом «Пётр Васёв». Произошло это из-за несогласованных действий экипажей: пассажирский лайнер слегка изменил свой курс, а капитан «Петра Васёва» не учёл этого и вовремя не обратил внимания на экран радиолокационной обстановки.
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Сухогруз протаранил «Адмирала Нахимова». Лайнер сильно накренился, из-за чего спустить шлюпки на воду было невозможно. «Адмирал Нахимов» ушёл под воду всего лишь через 8 минут после столкновения. Пассажиры в спешке спасались на плотах или вплавь, кто-то вследствие паники даже не успел выбраться из кают и коридоров, а многим не хватило даже спасательных жилетов. Более 400 человек из 1200 находившихся на борту не пережили эту ночь.
С тех давних пор, когда человек стал мореплавателем, он постоянно сталкивался с опасностью погибнуть в морях. Подводные рифы и скалы, «волны-убийцы», пресловутый человеческий фактор и другие причины приводили и, возможно, будут приводить к катастрофам на морских просторах. Даже двадцатый век с его стальными и прочными кораблями, молниеносной связью и радарами не спасал судна от гибели. Где же и по каким причинам происходили известные кораблекрушения в мировой истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
«Титаник» – главная морская катастрофа XX века
Британский лайнер заслужил звание самого узнаваемого затонувшего корабля в мире. Этому способствовало многое. Ещё до пуска на воду газеты и журналы называли «Титаник» непотопляемым, и за дело – трюм и нижние палубы были оснащены герметичными дверьми, а двойное дно позволяло сохранять плавучесть при течи.
Ажиотаж вокруг популярного и роскошного лайнера привёл к тому, что билеты на его первый и последний рейс из Великобритании с США оказались дороже, чем на другие аналогичные корабли. Речь идёт не только о первом классе, места в котором поспешили занять некоторые известные предприниматели, писатели и общественные деятели. Внимание публики лишь усилило впечатление от грядущей трагедии...
Встреча с айсбергами была обычной угрозой для судов в Северной Атлантике в весеннее время года, но огромные льдины часто оставляли кораблям лишь царапины. Командование «Титаника» (который, напомним, был прозван «непотопляемым») и представить не могло тяжёлых последствий от столкновения со льдами. К тому же нужно было соблюдать график и идти на высокой скорости.
На пятый день своего путешествия из британского порта Саутгемптон в Нью-Йорк, в ночь на 15 апреля 1912 года, «Титаник» столкнулся с айсбергом. Было темно, и преграду вовремя не заметили. Длинные пробоины позволили воде заполнять трюмы выше переборок. Спустя два с половиной часа корабль ушёл под воду. Из-за недостатка шлюпок около полутора тысяч человек не смогли спастись и утонули в водах океана.
«Донья Пас» – столкновение парома с танкером
После крушения «Титаника» самой крупной морской катастрофой в мирное время стала гибель филиппинского парома «Донья Пас». Его история совсем не похожа на историю дорогого и новенького лайнера. На момент крушения «Донья Пас» служила людям уже два десятилетия. Паром был построен японцами и после многих лет эксплуатации продан в Филиппины.
Бедная азиатская страна до последнего использовала судно на своих внутренних морских линиях. Навигационных приборов на нём не было, на капитанском мостике в момент катастрофы находился всего один человек – ученик матроса, а остальная команда в кубрике смотрела телевизор и пила пиво.
20 декабря 1987 года «Донья Пас» столкнулась с танкером «Вектор» с нефтепродуктами на борту. Экипаж танкера, кстати, тоже не проявил особой бдительности и профессионального отношения к своим обязанностям – попыток заранее изменить курс он не принял. Танкер загорелся, оба судна начали тонуть, а пассажиры в панике бросались в воду, где на поверхности уже разливалось горящее топливо.
Из-за крайней переполненности парома точное число пассажиров было неизвестно, поэтому жертв посчитали не сразу, а лишь после многолетнего расследования. Погибших, как выяснилось, было почти 4,5 тысячи. Выжило в катастрофе только 24 пассажира.
«Султанша» – крупнейшее речное кораблекрушение
Не только морские просторы таили в себе опасности для кораблей. Самым масштабным крушением на речных водах считается гибель американского парохода «Султанша», курсировавшего по реке Миссисипи в 1865 году. В США в этот год закончилась Гражданская война, и пленные северяне наконец получили свободу. Капитан корабля «Султанша» Джеймс Мэйсон согласился принять на борт две с лишним тысячи бывших пленников и переправить их в северные штаты.
В середине ночи 27 апреля 1865 года на корабле взорвался котёл. Часть палубы вместе с мирно спавшими на ней людьми – которым больше негде было разместиться – рухнула вниз. Одна труба от мощности взрыва отлетела за борт, а другая упала на носовую часть корабля. Деревянный корабль легко загорелся, а встречный ветер по ходу движения судна лишь усиливал пожар. Часть людей спаслась в шлюпках, часть – вплавь, но тем не менее, число погибших превысило 1700 человек.
Точные причины взрыва установить не удалось. Скорее всего, сыграли свою роль и плохая конструкция котлов, и использование грязной воды из Миссисипи, засорившей механизмы, и переполненность корабля. Встречались и более экзотические версии: бывший агент южан Роберт Лауден впоследствии говорил, что это он заложил на судне бомбу – хотя, вероятно, это заявление было чистой бравадой.
«Новороссийск» – взрыв на боевом посту
Военные корабли часто гибнут во время сражений. Итальянский линкор «Джулио Чезаре» пережил две мировых войны и был передан Советскому Союзу в счёт репараций. Устаревший на тот момент корабль несколько лет ремонтировали и в 1955 году включили в состав Черноморского флота под названием «Новороссийск». По некоторым оценкам, на тот момент его можно было считать самым сильным советским боевым кораблём.
«Новороссийск» служил новой родине совсем недолго, лишь несколько раз выйдя в море для отработки боевых задач и поучаствовав в празднованиях по случаю 100-летия обороны Севастополя. Ночью 29 октября 1955 года на пришвартованном корабле раздался взрыв. Корпус был пробит, а более 150 человек в носовых кубриках погибло.
Причины взрыва остались неясными. Диверсию со стороны зарубежных государств доказать не удалось. Официальное следствие посчитало, что наиболее вероятным источником взрыва была немецкая донная мина, поставленная в бухте ещё в период войны.
Катастрофа, к сожалению, не закончилась взрывом. «Новороссийск» тут же попытались отбуксировать на мелководье, но его носовая часть села на грунт и корабль стал стремительно крениться на бок, а затем и вовсе ушёл под воду. Решение об эвакуации моряков было принято слишком поздно, и они оказались заперты в опрокинувшемся корабле. Счёт ушедшим жизням в итоге перевалил за 800 человек.
«Трешер» – крупнейшая гибель подводной лодки
Главной катастрофой в российском подводном флоте считается гибель «Курса». Однако в мировой истории был похожий случай, который привёл к смерти более многочисленного экипажа. Американская атомная подводная лодка «Трешер» в 1963 году проводила испытания на прочность при глубоководных погружениях.
10 апреля 1963 года в водах Атлантического океана «Трешер» должен был опуститься на тестовую глубину в 360 метров. Приближаясь к этой глубине, лодка перестала отвечать на вызовы. В последнем и сильно искажённом сообщении с лодки удалось разобрать слова «предельная глубина», за которыми последовал шум. Впоследствии его идентифицировали как шум разрушающегося корпуса.
Как установило следствие, из-за некачественной пайки шва вода проникла в реактор, и он отказал. Лодка не смогла всплыть и стала опускаться на дно вплоть до разрушения прочного корпуса. 129 человек на борту утонули вместе с ней.
«Адмирал Нахимов» – столкновение двух судов
Даже при наличии современных навигационных приборов возможны столкновения кораблей из-за человеческого фактора. Таким примером стала история крушения советского пассажирского парохода «Адмирал Нахимов». Судьба корабля была чем-то схожа с «Новороссийском»: он также был построен за рубежом, в Германии, и после войны был передан советскому флоту.
Несмотря на возраст, «Адмирал Нахимов» совершал круизы без аварий и происшествий. Он успешно перевозил пассажиров на дальние расстояния, вплоть до Кубы и Саудовской Аравии. Износ судна давал о себе знать, и в конце 1986 года его планировали списать с баланса Черноморского пароходства.
К сожалению, обстоятельства сложились иначе. Вечером 31 августа 1986 года, совершая рейс из Новороссийска в Сочи, «Адмирал Нахимов» пересёкся курсом с другим кораблём – сухогрузом «Пётр Васёв». Произошло это из-за несогласованных действий экипажей: пассажирский лайнер слегка изменил свой курс, а капитан «Петра Васёва» не учёл этого и вовремя не обратил внимания на экран радиолокационной обстановки.
Читайте также: Художник позитивными иллюстрациями показал, что такое любовь. Фото
Сухогруз протаранил «Адмирала Нахимова». Лайнер сильно накренился, из-за чего спустить шлюпки на воду было невозможно. «Адмирал Нахимов» ушёл под воду всего лишь через 8 минут после столкновения. Пассажиры в спешке спасались на плотах или вплавь, кто-то вследствие паники даже не успел выбраться из кают и коридоров, а многим не хватило даже спасательных жилетов. Более 400 человек из 1200 находившихся на борту не пережили эту ночь.
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