» » Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. Фото

Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. ФотоТрехмерные скульптуры канадской художницы.

Художница из Торонто превращает бумагу в невероятные трехмерные скульптуры, а также картины. Не трудно догадаться, что девушка умело пользуется ножницами и ножом, а также фантазирует в новых работах, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. Фото
Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. Фото
Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. Фото
Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: скульптуры, художница

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
     380
     0

Похожие новости по теме

Художница создает необычные картины из бумаги. Фото Художница создает необычные картины из бумаги. Фото

Работы Бови Ли.

Необычные скульптуры из бумаги. Фото Необычные скульптуры из бумаги. Фото

Автор удивительных скульптур черпает вдохновение из природы

Австралиец создает из металлолома необычные скульптуры. Фото Австралиец создает из металлолома необычные скульптуры. Фото

Джордан Спригг создает настоящие шедевры.

Необычные платья и скульптуры из бумаги. Фото Необычные платья и скульптуры из бумаги. Фото

Ася Козина – не просто талантливый художник из Петербурга, а настоящий волшебник.

Художница создает скульптуры животных из бумаги. Фото Художница создает скульптуры животных из бумаги. Фото

Удивительные скульптуры птиц и животных, созданные из обычной бумаги.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх