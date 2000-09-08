Раздел: Фоторепортажи
Художница создает необычные скульптуры из простой бумаги. Фото
Трехмерные скульптуры канадской художницы.
Художница из Торонто превращает бумагу в невероятные трехмерные скульптуры, а также картины. Не трудно догадаться, что девушка умело пользуется ножницами и ножом, а также фантазирует в новых работах, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Художница из Торонто превращает бумагу в невероятные трехмерные скульптуры, а также картины. Не трудно догадаться, что девушка умело пользуется ножницами и ножом, а также фантазирует в новых работах, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
380
0
Также советуем посмотреть
- Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
- Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
- Дожить до пятницы: десятка отличных анекдотов
- Кличко не хочет баллотироваться в президенты
- Сеть в восторге: британец научил кота стучать в дверь
- В Украине отметили рост коррупции
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
- Сеть заполонили мемы и шутки о новых iPhone
- 75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными
- И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»
- Про що свідчить прихід в Україну IKEA
- В Борисполе задержали боевика ИГИЛ
- Бывает ли жизнь без МВФ
- Соцсети веселятся над ажиотажем вокруг IKEA в Украине
- За год в Крыму произошло 11 арестов без оснований, - ООН
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
- Бюджета не хватило: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков
- Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
- Потрібно припинити виявляти добру волю по «Мінську»
Оставьте свой комментарий