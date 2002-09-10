Раздел: Фоторепортажи
Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото
Словно другие люди.
Правильный макияж украшает любую девушку, но не нужно забывать, что естественная красота - самая красивая. Модели не исключения, да безусловно, они красятся (чаще их красят профессионалы) очень красиво! Однако, некоторые из них не боятся показать всему миру как они выглядят на самом деле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Наталья Водянова
Кара Делевинь
Джиджи Хадид
Крисси Тейген
Кристи Тарлингтон
Карли Клосс
Наоми Кэмпбелл
Кендалл Дженнер
Кайли Дженнер
Кайя Гербер
Синди Кроуфорд
Белла Хадид
Даки Тот
Читайте также: Эти вещи не украсят ни одну девушку. Фото
Винни Харлоу
Правильный макияж украшает любую девушку, но не нужно забывать, что естественная красота - самая красивая. Модели не исключения, да безусловно, они красятся (чаще их красят профессионалы) очень красиво! Однако, некоторые из них не боятся показать всему миру как они выглядят на самом деле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Наталья Водянова
Кара Делевинь
Джиджи Хадид
Крисси Тейген
Кристи Тарлингтон
Карли Клосс
Наоми Кэмпбелл
Кендалл Дженнер
Кайли Дженнер
Кайя Гербер
Синди Кроуфорд
Белла Хадид
Даки Тот
Читайте также: Эти вещи не украсят ни одну девушку. Фото
Винни Харлоу
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