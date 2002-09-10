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Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. ФотоСловно другие люди.

Правильный макияж украшает любую девушку, но не нужно забывать, что естественная красота - самая красивая. Модели не исключения, да безусловно, они красятся (чаще их красят профессионалы) очень красиво! Однако, некоторые из них не боятся показать всему миру как они выглядят на самом деле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Наталья Водянова

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Кара Делевинь

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Джиджи Хадид

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Крисси Тейген

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Кристи Тарлингтон

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Карли Клосс

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Наоми Кэмпбелл

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Кендалл Дженнер

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Кайли Дженнер

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Кайя Гербер

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Синди Кроуфорд

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Белла Хадид

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


Даки Тот

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото


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Винни Харлоу

Самые известные модели современности показали себя без макияжа. Фото
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 Теги: модели, макияж

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Сегодня, 15:09 » Автор: Анна Мартынова
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