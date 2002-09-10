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Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. ФотоОна существенно облегчает жизнь.

За последние годы Южная Корея прочно закрепилась в списке популярных направлений для туристов. Культура и традиции азиатской страны все больше вызывают интерес, а уровню высоких технологий, применяемых даже в быту, можно только позавидовать, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Одна из пользовательниц «Пикабу», кореянка по имени Хеён рассказала, какую технику у них ежедневно используют дома.

«Я кореянка, живу в Южной Корее всю жизнь. Некоторое время жила в России - два с половиной года. Сегодня я бы хотела вам рассказать про бытовую технику, которую мы используем каждый день. В России такой техники почти нет. В Корее же техника развитая и установлена повсюду».

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Холодильник для кимчи

Кимчи - наша традиционная еда (остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинская капуста), она всегда стоит на столе. Обычно в корейском доме минимум два холодильника. Один для обычной еды и другой только для кимчи. Раньше кимчи хранили в земле, чтобы происходил заквас при идеальной температуре.

Большинство корейцев живет в квартирах. И консервировать кимчи было практически невозможно. Пока одна компания не создала холодильник для кимчи. Я могу сказать, что в Корее нет ни одного дома, где нет холодильника для кимчи.

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Рисоварка

Без риса корейцы жить не могут. Когда они переезжают в другую страну, то самый большой вопрос: «Как мы будем есть рис?» Поэтому люди возят с собой рисоварку. Когда я поехала в Россию учиться и работать, тоже привозила маленькую рисоварку.

Причем у нас это не просто рисоварка. В ней поддерживаются идеальные условия для приготовления риса. Рисоварка, которую использует наша семья, после приготовления хранит рис теплым более 72 часов. Она не портит рис и сохраняет его свежим, как будто только что приготовили. Постоянно появляются новые и усовершенствованные рисоварки. Корейцы готовы выложить более 200 долларов (около 12,5 тысяч рублей) за хорошую рисоварку. А в рекламе рисоварки обычно снимаются известные актеры.

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Фильтр для воды

Из-за загрязнения окружающей среды воду мы покупаем, но носить ее из магазинов тяжело. Поэтому дома корейцы используют фильтр для воды. В зависимости от устройства можно пить холодную воду (иногда со льдом) и горячую.

Фильтры для воды в Корее установлены не только в квартирах, но и в общественных местах - например, в библиотеке, в школе. Везде, где не продают воду. Поэтому, когда я хочу пить, я просто захожу куда-нибудь, например на почту, или прошу в кафе (у нас в столовых и кафе вода бесплатная).

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Замок на дверях

В большинстве корейских домов на дверях установлены цифровые замки с паролями из четырех или шести цифр. Если пять раз неправильно ввели комбинацию, включается сирена.

Большинство корейцев не использует обычные замки с ключами, потому что это неудобно. Плюс корейцы часто теряют вещи, поэтому лучше запомнить пароль.

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Электрическое теплое одеяло

Корейская зима достаточно холодная, но зато короче российской. В корейских домах стены тонкие, поэтому в зимние месяцы холодно. Традиционный способ отопления дома - теплый пол. И часто получается, что пол горячий, а сам воздух холодный. Причем отопление дома обходится недешево.

Поэтому зимой люди используют электрические одеяла. Мы кладем одеяло либо на кровать, либо на пол и спим так. Я подарила русскому другу электрическое одеяло, и он даже не смог уснуть, потому что боялся поджариться.

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Мини-вентиляторы

Корейцы придумывают много мелких гаджетов, чтобы справляться с маленькими проблемами и неудобствами. Например, летом в Корее душно, жарко и влажно. Мы не обмахиваемся веером в жару, это уже прошлый век. Зато мы используем мини-вентиляторы на улице и в помещениях.

Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Увлажнитель воздуха

В Корее это широко распространено, увлажнители стоят везде, особенно в офисах. В Корее зима очень сухая, и девушки заботятся о коже, чтобы она не оставалась сухой. Так как сухость - враг нашей красоты.

На работе я наполняю увлажнитель водой два раза в день.

А летом в Корее, наоборот, очень жарко и влажно, поэтому мы используем осушитель воздуха. Также у нас есть сезон дождей, и осушитель не позволяет появляться плесени. Вверху картинка из веселой рекламы осушителя.

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Эта техника есть почти в каждой корейской семье. Фото


Биде

В Европе используется биде, но в Корее биде чуть отличается. У нас биде электрическое и устанавливается прямо на сиденье унитаза. Можно использовать теплую воду. И можно контролировать напор воды. Есть две кнопки для смыва.

На самом деле биде - это не особо корейская вещь, но после 2000 года оно стало популярным, его постоянно рекламировали по телевизору, и людям понравилось. Биде используют не только дома, но и в офисах, и в общественных местах - например, в библиотеках, в школах.
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 Теги: техника, Корея

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Сегодня, 16:33 » Автор: Анна Мартынова
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