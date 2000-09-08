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Раздел: Фоторепортажи  
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Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото

Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. ФотоЛюди и пейзажи Киргизии

Французский фотограф Эллиотт Вердье (Elliott Verdier) отправился в Киргизию, где сделал серию поэтических снимков для своей новой книги «Затененный путь» (A Shaded Path), передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
Жизнь в Киргизии глазами французского фотографа. Фото
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 Теги: Киргизия, пейзажи

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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