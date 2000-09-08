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Приливные волны: уникальное природное явление. Фото

Приливные волны: уникальное природное явление. ФотоУдивительное зрелище привлекает экстремалов

В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

9-метровая приливная волна на реке Цяньтан в Китае признана уникальным природным явлением.

Во время прилива миллионы кубометров воды, огибая небольшие островки, движутся против течения этой реки, завораживая взгляды наблюдателей. Приливные волны есть и в других местах, таких, Аляска, Бразилия (река Амазонка) и самая большая по протяжённости река в Великобритании - Северн.

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Сегодня посмотрим на приливные волны, а также на безумных наблюдателей за ними.

Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
Приливные волны: уникальное природное явление. Фото
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 Теги: волны, природные явления

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Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
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