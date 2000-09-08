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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото

В Сети показали фантастический закат в Киеве. ФотоКиев окутал невероятной красоты лиловый закат

В четверг, 13 сентября, небо над Киевом окрасилось в яркие цвета практически всех цветов радуги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В сети жители столицы, пораженные красотой природы, стали публиковать фотофакты необычного явления.

Стоит отметить, что сентябрь вступил в свои права в Киеве четко по календарю и не днем ранее. Начало осени ознаменовалось в Киеве традиционным для этой поры дождем.

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В четверг природа смилостивилась над местными жителями и решила подарить жителям города немного эстетического удовольствия.

В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
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 Теги: Киев, закат

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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