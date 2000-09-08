Раздел: Фоторепортажи
В Сети показали фантастический закат в Киеве. Фото
Киев окутал невероятной красоты лиловый закат
В четверг, 13 сентября, небо над Киевом окрасилось в яркие цвета практически всех цветов радуги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В сети жители столицы, пораженные красотой природы, стали публиковать фотофакты необычного явления.
Стоит отметить, что сентябрь вступил в свои права в Киеве четко по календарю и не днем ранее. Начало осени ознаменовалось в Киеве традиционным для этой поры дождем.
Читайте также: Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
В четверг природа смилостивилась над местными жителями и решила подарить жителям города немного эстетического удовольствия.
В четверг, 13 сентября, небо над Киевом окрасилось в яркие цвета практически всех цветов радуги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В сети жители столицы, пораженные красотой природы, стали публиковать фотофакты необычного явления.
Стоит отметить, что сентябрь вступил в свои права в Киеве четко по календарю и не днем ранее. Начало осени ознаменовалось в Киеве традиционным для этой поры дождем.
Читайте также: Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
В четверг природа смилостивилась над местными жителями и решила подарить жителям города немного эстетического удовольствия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
65
0
Также советуем посмотреть
- Сеть развеселил смелый пес, который не боится ездить на «Харлее»
- Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
- РПЦ экстренно созывает заседание Синода из-за украинского вопроса
- Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
- Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
- Дожить до пятницы: десятка отличных анекдотов
- Кличко не хочет баллотироваться в президенты
- Сеть в восторге: британец научил кота стучать в дверь
- В Украине отметили рост коррупции
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
- Сеть заполонили мемы и шутки о новых iPhone
- 75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными
- И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»
- Про що свідчить прихід в Україну IKEA
- В Борисполе задержали боевика ИГИЛ
- Бывает ли жизнь без МВФ
- Соцсети веселятся над ажиотажем вокруг IKEA в Украине
- За год в Крыму произошло 11 арестов без оснований, - ООН
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
Оставьте свой комментарий