Раздел: Фоторепортажи
Вымирающие племена в ярком проекте. Фото
Работы польского фотографа.
Адам Козел, путешественник и фотограф из Польши, сумел отыскать изолированные деревни. Его приключение началось к любви к открытию нового и неизведанного, а вылилось в масштабный проект, посвященный жителям малочисленных и неизвестных племен. Эти селения медленно вымирают, но в них ещё остались старейшины, старики, которые носят на теле историю народа в виде татуировок, украшений и растяжек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Первыми Адам отыскал жителей племени, покрытых татуировками почти полностью. Увиденное поразило фотографа так сильно, что он решил продолжить свои поиски необычных племен, чтобы сохранить память о них в снимках. В рамках проекта он посетил племена Азии, Африки, Южной Америки, и это ещё не предел. Получившиеся снимки кажутся невероятными, а люди ненастоящими, так сильно они отличаются от привычного для нас окружения. А ведь всё это происходит прямо сейчас, в том же мире, где живем и мы.
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Впечатления после просмотра серии останутся у каждого надолго, потому что всё фотографии пропитаны особой энергией и эмоциями, которые нельзя почувствовать в душном городе.
Адам Козел, путешественник и фотограф из Польши, сумел отыскать изолированные деревни. Его приключение началось к любви к открытию нового и неизведанного, а вылилось в масштабный проект, посвященный жителям малочисленных и неизвестных племен. Эти селения медленно вымирают, но в них ещё остались старейшины, старики, которые носят на теле историю народа в виде татуировок, украшений и растяжек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Первыми Адам отыскал жителей племени, покрытых татуировками почти полностью. Увиденное поразило фотографа так сильно, что он решил продолжить свои поиски необычных племен, чтобы сохранить память о них в снимках. В рамках проекта он посетил племена Азии, Африки, Южной Америки, и это ещё не предел. Получившиеся снимки кажутся невероятными, а люди ненастоящими, так сильно они отличаются от привычного для нас окружения. А ведь всё это происходит прямо сейчас, в том же мире, где живем и мы.
Читайте также: Фотограф показал, как устроены китайские фабрики. Фото
Впечатления после просмотра серии останутся у каждого надолго, потому что всё фотографии пропитаны особой энергией и эмоциями, которые нельзя почувствовать в душном городе.
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