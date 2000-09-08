Раздел: Фоторепортажи
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это настоящий "богемный рай".
В Лос-Анджелесе есть своя «Венеция», знаменитая бесконечным, веселым хаосом. Этот район города всегда привлекал людей творческих профессий и туристов со всего мира. Венис Бич – особое место, где можно найти любую субкультуру и развлечение. Дотан Сагай фотографирует эту магическую локацию, создавая снимки, наполненные безудержным весельем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..
До того, как это место стало одним из самых дорогих кварталов Лос-Анджелеса, онo былo культурным очагом, где хиппи, скейтбордисты, спортсмены и музыканты чувствовали себя как дома. Именно здесь Тим Моррис написал большинство хитов для The Doors, а Арнольд Шварценеггер проводил время, занимаясь бодибилдингом.
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Теперь этот «богемный рай» находится под угрозой вымирания, поскольку все меньше людей могут позволить себе снимать двухкомнатную квартиру за 5000 долларов в месяц.
В Лос-Анджелесе есть своя «Венеция», знаменитая бесконечным, веселым хаосом. Этот район города всегда привлекал людей творческих профессий и туристов со всего мира. Венис Бич – особое место, где можно найти любую субкультуру и развлечение. Дотан Сагай фотографирует эту магическую локацию, создавая снимки, наполненные безудержным весельем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..
До того, как это место стало одним из самых дорогих кварталов Лос-Анджелеса, онo былo культурным очагом, где хиппи, скейтбордисты, спортсмены и музыканты чувствовали себя как дома. Именно здесь Тим Моррис написал большинство хитов для The Doors, а Арнольд Шварценеггер проводил время, занимаясь бодибилдингом.
Читайте также: Вымирающие племена в ярком проекте. Фото
Теперь этот «богемный рай» находится под угрозой вымирания, поскольку все меньше людей могут позволить себе снимать двухкомнатную квартиру за 5000 долларов в месяц.
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