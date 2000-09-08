» » Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото

Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото Это настоящий "богемный рай".

В Лос-Анджелесе есть своя «Венеция», знаменитая бесконечным, веселым хаосом. Этот район города всегда привлекал людей творческих профессий и туристов со всего мира. Венис Бич – особое место, где можно найти любую субкультуру и развлечение. Дотан Сагай фотографирует эту магическую локацию, создавая снимки, наполненные безудержным весельем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..

До того, как это место стало одним из самых дорогих кварталов Лос-Анджелеса, онo былo культурным очагом, где хиппи, скейтбордисты, спортсмены и музыканты чувствовали себя как дома. Именно здесь Тим Моррис написал большинство хитов для The Doors, а Арнольд Шварценеггер проводил время, занимаясь бодибилдингом.

Читайте также: Вымирающие племена в ярком проекте. Фото

Теперь этот «богемный рай» находится под угрозой вымирания, поскольку все меньше людей могут позволить себе снимать двухкомнатную квартиру за 5000 долларов в месяц.

Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Это место считают лос-анджелесской «Венецией». Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лос-Анджелес, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
     410
     0

Похожие новости по теме

Вымирающие племена в ярком проекте. Фото Вымирающие племена в ярком проекте. Фото

Работы польского фотографа.

Как развлекаются американцы на лос-анджелесском пляже Как развлекаются американцы на лос-анджелесском пляже "Венеция". Фото

Израильский фотограф Дотан Саги создал фотокнигу посвященную Лос-анджелесскому пляжу "Венеция".

Райские места, жить в которых могут позволить себе многие. Фото Райские места, жить в которых могут позволить себе многие. Фото

Идеальные места для фрилансеров.

Голландская «Венеция» и ее волшебные пейзажи. Фото Голландская «Венеция» и ее волшебные пейзажи. Фото

Все дома деревни построены на отдельных «островках».

Этот китайский город ничем не хуже Венеции. Фото Этот китайский город ничем не хуже Венеции. Фото

Чжоучжуан привлекает к себе множество туристов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх