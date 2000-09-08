» » Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото

Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. ФотоСамая красивая пора года.

Лето закончилось, помахало нам рукой и отправилось куда-то в далекие теплые края отсыпаться и готовиться к следующему году. На смену ему приходит поэтичная и философская осень, величественная и таинственная, со всеми ее неспешными процедурами переодевания, переменами настроения, букетами ярких листьев, простудами и меланхолией. Это время расставаний и новых встреч, завершения пройденных этапов и совершенно сумасшедших начинаний. Время, когда с ощущением быстротечности жизни приходит понимание, что нужно ценить любой ее момент, передает Хроника.инфо со ссылкой ан Фрешер.

Мы считаем, что нужно наслаждаться каждым мгновением осени и обязательно сохранять свои эмоции - на фото или в памяти.

Читайте также: Вымирающие племена в ярком проекте. Фото

Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотограф, осень

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
     6
     0

Похожие новости по теме

Прощание с осенью: необычные снимки со всего мира. Фото Прощание с осенью: необычные снимки со всего мира. Фото

Самая атмосферная пора года.

Красочные снимки невероятных осенних пейзажей. Фото Красочные снимки невероятных осенних пейзажей. Фото

Лето закончилось, помахало нам рукой и отправилось куда-то в далекие теплые края отсыпаться и готовиться к следующему году.

Красивые снимки, на которых осень фантастически прекрасна. Фото Красивые снимки, на которых осень фантастически прекрасна. Фото

Любите ли вы осень так, как любим ее мы?

Когда на смену лета приходит осень. Фото Когда на смену лета приходит осень. Фото

Каждое время года прекрасно по-своему.

Пятнадцать причин с нетерпением ждать осень. Фото Пятнадцать причин с нетерпением ждать осень. Фото

До осени осталось всего несколько дней.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх