Раздел: Фоторепортажи
Осенние пейзажи от самых талантливых фотографов. Фото
Самая красивая пора года.
Лето закончилось, помахало нам рукой и отправилось куда-то в далекие теплые края отсыпаться и готовиться к следующему году. На смену ему приходит поэтичная и философская осень, величественная и таинственная, со всеми ее неспешными процедурами переодевания, переменами настроения, букетами ярких листьев, простудами и меланхолией. Это время расставаний и новых встреч, завершения пройденных этапов и совершенно сумасшедших начинаний. Время, когда с ощущением быстротечности жизни приходит понимание, что нужно ценить любой ее момент, передает Хроника.инфо со ссылкой ан Фрешер.
Мы считаем, что нужно наслаждаться каждым мгновением осени и обязательно сохранять свои эмоции - на фото или в памяти.
Читайте также: Вымирающие племена в ярком проекте. Фото
Лето закончилось, помахало нам рукой и отправилось куда-то в далекие теплые края отсыпаться и готовиться к следующему году. На смену ему приходит поэтичная и философская осень, величественная и таинственная, со всеми ее неспешными процедурами переодевания, переменами настроения, букетами ярких листьев, простудами и меланхолией. Это время расставаний и новых встреч, завершения пройденных этапов и совершенно сумасшедших начинаний. Время, когда с ощущением быстротечности жизни приходит понимание, что нужно ценить любой ее момент, передает Хроника.инфо со ссылкой ан Фрешер.
Мы считаем, что нужно наслаждаться каждым мгновением осени и обязательно сохранять свои эмоции - на фото или в памяти.
Читайте также: Вымирающие племена в ярком проекте. Фото
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