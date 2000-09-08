Эта африканская девушка стала президентом в 15 лет. Фото

На нее надеются многие.



15-летняя Наталья не похожа на остальных детей в своей деревне. К ней относятся с уважением, почтением, у нее спрашивают совета даже старейшины ее общины. Девушка встает до рассвета, чтобы успеть сделать все дела по дому, затем идет в школу, а после - занимается делами своей деревни. Когда в деревне появляются чужие люди и спрашивают у девушки, кто она такая, она представляется просто и коротко: «Меня зовут Наталья. Я - президент», передает







Как и настоящих президентов, Наталью в свое время выбрал народ. Прежде всего этот выбор был обусловлен тем, что девушка - единственная на всю деревню - умеет читать и писать. Но не только. Наталья выделяется среди местных детей целеустремленностью и не по-детски твердым характером и настойчивостью. А самое главное - Наталья всецело поддерживает изменения к лучшему в своей деревне.







Каждое утро девушки начинается в 4:30 утра. Она - старшая из семи детей (младшему брату сейчас всего 18 месяцев), и до того, как проснутся ее братья и сестры, девушке нужно успеть убраться дома, помыть посуду после ужина, приготовить завтрак и нагреть воду для утреннего умывания всей семьи.







Сейчас каждое из этих заданий у Натальи занимает от силы по полчаса, а еще два года назад все это время она бы стояла в очереди с остальными жителями деревни в ожидании своей порции воды - грязной, мутной воды, добытой из ямы, вырытой вручную. Иногда это ожидание так затягивалось, что времени на школу у девушки просто не оставалось. Иногда если ей удавалось добраться до занятий всего дважды в неделю. Однако все это уже в прошлом.







Одна из благотворительных организаций пробурила колодец прямо в центре деревни. Они организовали группу из местных жителей, которые бы помогали поддерживать колодец и насос в рабочем состоянии, а также помогали бы просвещать своих соседей информацией о гигиене. Наталью избрали главой этой группы, и со временем - главой всей деревни.







«Все дело в том, как она ведет себя, как она думает... Она является настоящим примером для остальных, особенно для девочек», - говорит директор школы, в которой учится Наталья. Теперь, когда девушке не нужно стоять в ожидании воды, она может посещать школу каждый день - и делает это с удовольствием. «Она очень ответственная и отлично умеет наладить контакт с людьми. У нее отлично получается решать проблемы нашей общины. И это радует всех нас».









Помимо поддержания чистоты колодца, Наталья также разработала своеобразный бизнесс-план, который обеспечивает деревню средствами, необходимыми для покупки запчастей насоса. Она организовывает собрания, на которых рассказывает другим жителям деревни о том, как правильно пользоваться чистой водой, о важности поддержания личной гигиены, о санитарии и о здоровье.









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«Я очень горжусь Натальей», - говорит директор школы. - «Другие наши ученики становятся более ответственными, глядя на нее. Если бы не Наталья, многого бы не было ни в школе, ни в деревне».





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 15-летняя Наталья не похожа на остальных детей в своей деревне. К ней относятся с уважением, почтением, у нее спрашивают совета даже старейшины ее общины. Девушка встает до рассвета, чтобы успеть сделать все дела по дому, затем идет в школу, а после - занимается делами своей деревни. Когда в деревне появляются чужие люди и спрашивают у девушки, кто она такая, она представляется просто и коротко: «Меня зовут Наталья. Я - президент», передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию Как и настоящих президентов, Наталью в свое время выбрал народ. Прежде всего этот выбор был обусловлен тем, что девушка - единственная на всю деревню - умеет читать и писать. Но не только. Наталья выделяется среди местных детей целеустремленностью и не по-детски твердым характером и настойчивостью. А самое главное - Наталья всецело поддерживает изменения к лучшему в своей деревне.Каждое утро девушки начинается в 4:30 утра. Она - старшая из семи детей (младшему брату сейчас всего 18 месяцев), и до того, как проснутся ее братья и сестры, девушке нужно успеть убраться дома, помыть посуду после ужина, приготовить завтрак и нагреть воду для утреннего умывания всей семьи.Сейчас каждое из этих заданий у Натальи занимает от силы по полчаса, а еще два года назад все это время она бы стояла в очереди с остальными жителями деревни в ожидании своей порции воды - грязной, мутной воды, добытой из ямы, вырытой вручную. Иногда это ожидание так затягивалось, что времени на школу у девушки просто не оставалось. Иногда если ей удавалось добраться до занятий всего дважды в неделю. Однако все это уже в прошлом.Одна из благотворительных организаций пробурила колодец прямо в центре деревни. Они организовали группу из местных жителей, которые бы помогали поддерживать колодец и насос в рабочем состоянии, а также помогали бы просвещать своих соседей информацией о гигиене. Наталью избрали главой этой группы, и со временем - главой всей деревни.«Все дело в том, как она ведет себя, как она думает... Она является настоящим примером для остальных, особенно для девочек», - говорит директор школы, в которой учится Наталья. Теперь, когда девушке не нужно стоять в ожидании воды, она может посещать школу каждый день - и делает это с удовольствием. «Она очень ответственная и отлично умеет наладить контакт с людьми. У нее отлично получается решать проблемы нашей общины. И это радует всех нас».Помимо поддержания чистоты колодца, Наталья также разработала своеобразный бизнесс-план, который обеспечивает деревню средствами, необходимыми для покупки запчастей насоса. Она организовывает собрания, на которых рассказывает другим жителям деревни о том, как правильно пользоваться чистой водой, о важности поддержания личной гигиены, о санитарии и о здоровье.«Я очень горжусь Натальей», - говорит директор школы. - «Другие наши ученики становятся более ответственными, глядя на нее. Если бы не Наталья, многого бы не было ни в школе, ни в деревне».



