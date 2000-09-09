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Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Индия в объективе легендарного Рагху Рая.
Кто-то скажет, что Индия – это страна загадок, несметных богатств и махараджей, тогда как другие будут уверены, что Индия – это причудливый менталитет, бедность, болезни и страдания. Истина, как это часто бывает, находится где-то посредине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Известнейший индийский фотограф Рагху Рай, который много лет работал в издании «India Today» и известен своими скандальными снимками на политическую, социальную и культурную тематику, показывает на своих фотографиях настоящую Индию. И это не избитые стереотипы, а яркая и пёстрая культура с огромным количеством разных граней.
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Кто-то скажет, что Индия – это страна загадок, несметных богатств и махараджей, тогда как другие будут уверены, что Индия – это причудливый менталитет, бедность, болезни и страдания. Истина, как это часто бывает, находится где-то посредине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Известнейший индийский фотограф Рагху Рай, который много лет работал в издании «India Today» и известен своими скандальными снимками на политическую, социальную и культурную тематику, показывает на своих фотографиях настоящую Индию. И это не избитые стереотипы, а яркая и пёстрая культура с огромным количеством разных граней.
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