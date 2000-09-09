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Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото

Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото Индия в объективе легендарного Рагху Рая.

Кто-то скажет, что Индия – это страна загадок, несметных богатств и махараджей, тогда как другие будут уверены, что Индия – это причудливый менталитет, бедность, болезни и страдания. Истина, как это часто бывает, находится где-то посредине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Известнейший индийский фотограф Рагху Рай, который много лет работал в издании «India Today» и известен своими скандальными снимками на политическую, социальную и культурную тематику, показывает на своих фотографиях настоящую Индию. И это не избитые стереотипы, а яркая и пёстрая культура с огромным количеством разных граней.

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Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
Фотограф показал Индию без туристического "глянца". Фото
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 Теги: Индия, фотограф

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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