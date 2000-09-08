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Как снимали трогательный советский фильм «Белый Бим Черное ухо». Фото
Эта история растрогала каждого зрителя.
Когда 41 год назад, 15 сентября 1977 г. этот фильм появился в прокате, его посмотрели 23 млн человек. А спустя год его выдвинули на соискание кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Над этим фильмом плакало не одно поколение зрителей, а книгу, по которой он был поставлен, до сих пор рекомендуют школьникам в числе обязательных к прочтению. За кадром осталось много интересных моментов – еще один фильм можно было бы снять о судьбе пса, который сыграл в нем главную роль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Повесть «Белый Бим Черное ухо» стала самым известным произведением писателя Гавриила Троепольского. Впервые ее напечатали в 1971 г. в журнале «Наш современник», а через 3 года ее взялся экранизировать известный режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли он видел исключительно Вячеслава Тихонова, однако на тот момент он был занят в съемках другого проекта, и режиссеру пришлось ждать, пока он освободится. Тихонов сразу же согласился сыграть эту роль – ему уже тогда порядком надоел образ разведчика Штирлица, с которым все его ассоциировали. Но на протяжении трех лет постоянно возникали какие-то препятствия, которые мешали Ростоцкому приступить к съемкам. Целый год ушел на то, чтобы выбить у начальства деньги на дорогую иностранную пленку – иначе бы пришлось снимать под ослепительным и жарким светом софитов. И если актеры привыкли к таким условиям, собаку нельзя было обречь на такие мучения.
Больше всего проблем возникло с поиском «актера» на главную роль – нужно было не только подобрать собаку той же породы (шотландского сеттера), но и найти среди них ту, которая смогла бы справиться со всеми задачами на съемочной площадке. В итоге в фильме снялись две собаки – главным героем стал английский сеттер Стив, или Степка, а его «дублером» был Денди, который снялся всего в одной сцене – там, где лапа Бима застряла в железнодорожной стрелке.
В состав съемочной группы входил профессиональный дрессировщик, кинолог Виктор Сомов. Он очень высоко оценил работу Степки, о котором все говорили, будто он сам прочитал сценарий и всегда знал, что нужно делать в той или иной сцене. Вячеслав Тихонов рассказывал: «Мне нужно было за очень короткий срок подружиться со взрослой собакой. Причем не просто подружиться, а сделать так, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений, что эта собака – моя. Задача непростая! Пес очень тосковал по своему хозяину, который сдал его на полтора года напрокат. Все старались: кто колбаской угостит, кто сосиской, кто сладостями. Значит, идти этим путем нельзя. И здесь помогла любовь к животным. Приходя на площадку, я первым делом стал гулять с собакой. Через некоторое время пес стал ждать меня. А когда начались сами съемки – он по всей студии искал меня и всегда находил. В фильме видно, что Бим относится ко мне как к хозяину, а я в кадре делаю вид, что совсем на него не обращаю внимания. Но я точно знал, что вот сейчас заверну за угол – и он помчится за мной».
Учитывая то, что главным героем был четвероногий актер, многие сцены снимали без репетиций или же репетировали без Степки, а сцену снимали вместе с ним. А для того, чтобы собака показывала нужные «эмоции», с ней иногда поступали достаточно жестоко. Когда ее хозяина по сценарию забирала «скорая», пес должен был смотреть ему вслед с тоской и любовью, но «сыграть» это абсолютно невозможно. И после того, как Тихонов много дней подряд гулял со Степкой, и тот к нему уже привык, им несколько дней не разрешали видеться. Потом сцену отрепетировали без собаки, а в момент съемок Степку выпустили на съемочную площадку. И он вел себя так, будто действительно прощался с любимым хозяином.
Кинолог Виктор Сомов рассказывал: «Дело в том, что собаки не могут играть или что-то изображать. Они всегда правдивы в своих чувствах и поступках. Поэтому было необходимо, чтобы Бим истинно любил своего хозяина – артиста Вячеслава Тихонова. Привязать, влюбить в себя охотничью собаку в короткий срок можно только охотой. Для этого Тихонову пришлось значительное время провести с Бимом на охоте… Затем на короткое время их разлучили, и Бима на охоту не брали. Теперь момент встречи Бима с Тихоновым должен был выплеснуть все его собачьи чувства. Съемка была ответственной, так как второго дубля получить было невозможно. Сцену репетировали без Бима, и когда все было готово, впустили собаку. Как все получилось, вы видели на экране».
Зрители настолько поверили этой истории, что многих актеров долгое время отождествляли с их героями. Больше всего не повезло актрисе Валентине Владимировой, сыгравшей безымянную героиню (ее называли в фильме просто «теткой»). По сценарию она была злой соседкой хозяина Бима, которая буквально довела его до гибели. Актриса сетовала: «После этого фильма со мной даже соседи перестали здороваться… Никто не думал, что фильм станет кассовым. И уж точно никто не думал, что у зрителей я навсегда останусь олицетворением этой злой тетки». Однажды, когда герои фильма встречались со школьниками, ученики даже отказались с ней общаться.
Фильм действительно пользовался невероятным успехом у зрителей. В год выхода его признали лучшим фильмом года, согласно опросу читателей журнала «Советский экран», а в 1978 г. номинировали на «Оскар». Говорят, когда американцы смотрели картину, в сцене на железнодорожных путях они аплодировали стоя. Фильм получил главную премию на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а позже режиссер Станислав Ростоцкий, оператор Вячеслав Шумский и актер Вячеслав Тихонов были удостоены Ленинской премии. А спустя еще 20 лет, в 1998 г. в родном городе писателя Троепольского – Воронеже – бел установлен памятник легендарному Биму.
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К сожалению, судьба Степки сложилась трагически. Его хозяин часто отдавал своего пса «в аренду» на киностудию, а сам исчезал. За полтора года съемок в фильме «Белый Бим Черное ухо» он ни разу не навестил своего питомца. Собака так тосковала по своему хозяину, что едва не сорвала съемки. Но после их завершения эта история повторялась еще не раз. Говорят, в результате сердце пса не выдержало, и он умер, не выдержав очередной разлуки.
Когда 41 год назад, 15 сентября 1977 г. этот фильм появился в прокате, его посмотрели 23 млн человек. А спустя год его выдвинули на соискание кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Над этим фильмом плакало не одно поколение зрителей, а книгу, по которой он был поставлен, до сих пор рекомендуют школьникам в числе обязательных к прочтению. За кадром осталось много интересных моментов – еще один фильм можно было бы снять о судьбе пса, который сыграл в нем главную роль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Повесть «Белый Бим Черное ухо» стала самым известным произведением писателя Гавриила Троепольского. Впервые ее напечатали в 1971 г. в журнале «Наш современник», а через 3 года ее взялся экранизировать известный режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли он видел исключительно Вячеслава Тихонова, однако на тот момент он был занят в съемках другого проекта, и режиссеру пришлось ждать, пока он освободится. Тихонов сразу же согласился сыграть эту роль – ему уже тогда порядком надоел образ разведчика Штирлица, с которым все его ассоциировали. Но на протяжении трех лет постоянно возникали какие-то препятствия, которые мешали Ростоцкому приступить к съемкам. Целый год ушел на то, чтобы выбить у начальства деньги на дорогую иностранную пленку – иначе бы пришлось снимать под ослепительным и жарким светом софитов. И если актеры привыкли к таким условиям, собаку нельзя было обречь на такие мучения.
Больше всего проблем возникло с поиском «актера» на главную роль – нужно было не только подобрать собаку той же породы (шотландского сеттера), но и найти среди них ту, которая смогла бы справиться со всеми задачами на съемочной площадке. В итоге в фильме снялись две собаки – главным героем стал английский сеттер Стив, или Степка, а его «дублером» был Денди, который снялся всего в одной сцене – там, где лапа Бима застряла в железнодорожной стрелке.
В состав съемочной группы входил профессиональный дрессировщик, кинолог Виктор Сомов. Он очень высоко оценил работу Степки, о котором все говорили, будто он сам прочитал сценарий и всегда знал, что нужно делать в той или иной сцене. Вячеслав Тихонов рассказывал: «Мне нужно было за очень короткий срок подружиться со взрослой собакой. Причем не просто подружиться, а сделать так, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений, что эта собака – моя. Задача непростая! Пес очень тосковал по своему хозяину, который сдал его на полтора года напрокат. Все старались: кто колбаской угостит, кто сосиской, кто сладостями. Значит, идти этим путем нельзя. И здесь помогла любовь к животным. Приходя на площадку, я первым делом стал гулять с собакой. Через некоторое время пес стал ждать меня. А когда начались сами съемки – он по всей студии искал меня и всегда находил. В фильме видно, что Бим относится ко мне как к хозяину, а я в кадре делаю вид, что совсем на него не обращаю внимания. Но я точно знал, что вот сейчас заверну за угол – и он помчится за мной».
Учитывая то, что главным героем был четвероногий актер, многие сцены снимали без репетиций или же репетировали без Степки, а сцену снимали вместе с ним. А для того, чтобы собака показывала нужные «эмоции», с ней иногда поступали достаточно жестоко. Когда ее хозяина по сценарию забирала «скорая», пес должен был смотреть ему вслед с тоской и любовью, но «сыграть» это абсолютно невозможно. И после того, как Тихонов много дней подряд гулял со Степкой, и тот к нему уже привык, им несколько дней не разрешали видеться. Потом сцену отрепетировали без собаки, а в момент съемок Степку выпустили на съемочную площадку. И он вел себя так, будто действительно прощался с любимым хозяином.
Кинолог Виктор Сомов рассказывал: «Дело в том, что собаки не могут играть или что-то изображать. Они всегда правдивы в своих чувствах и поступках. Поэтому было необходимо, чтобы Бим истинно любил своего хозяина – артиста Вячеслава Тихонова. Привязать, влюбить в себя охотничью собаку в короткий срок можно только охотой. Для этого Тихонову пришлось значительное время провести с Бимом на охоте… Затем на короткое время их разлучили, и Бима на охоту не брали. Теперь момент встречи Бима с Тихоновым должен был выплеснуть все его собачьи чувства. Съемка была ответственной, так как второго дубля получить было невозможно. Сцену репетировали без Бима, и когда все было готово, впустили собаку. Как все получилось, вы видели на экране».
Зрители настолько поверили этой истории, что многих актеров долгое время отождествляли с их героями. Больше всего не повезло актрисе Валентине Владимировой, сыгравшей безымянную героиню (ее называли в фильме просто «теткой»). По сценарию она была злой соседкой хозяина Бима, которая буквально довела его до гибели. Актриса сетовала: «После этого фильма со мной даже соседи перестали здороваться… Никто не думал, что фильм станет кассовым. И уж точно никто не думал, что у зрителей я навсегда останусь олицетворением этой злой тетки». Однажды, когда герои фильма встречались со школьниками, ученики даже отказались с ней общаться.
Фильм действительно пользовался невероятным успехом у зрителей. В год выхода его признали лучшим фильмом года, согласно опросу читателей журнала «Советский экран», а в 1978 г. номинировали на «Оскар». Говорят, когда американцы смотрели картину, в сцене на железнодорожных путях они аплодировали стоя. Фильм получил главную премию на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а позже режиссер Станислав Ростоцкий, оператор Вячеслав Шумский и актер Вячеслав Тихонов были удостоены Ленинской премии. А спустя еще 20 лет, в 1998 г. в родном городе писателя Троепольского – Воронеже – бел установлен памятник легендарному Биму.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
К сожалению, судьба Степки сложилась трагически. Его хозяин часто отдавал своего пса «в аренду» на киностудию, а сам исчезал. За полтора года съемок в фильме «Белый Бим Черное ухо» он ни разу не навестил своего питомца. Собака так тосковала по своему хозяину, что едва не сорвала съемки. Но после их завершения эта история повторялась еще не раз. Говорят, в результате сердце пса не выдержало, и он умер, не выдержав очередной разлуки.
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