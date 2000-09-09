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Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото

Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото Воплощение образов страшных персонажей - кропотливый процесс.

Создание монстров - не такое легкое дело, как может показаться. Монстр должен быть не только жутким и уродливым, но и достаточно правдоподобным, иначе ничего, кроме насмешки, он у зрителей не вызовет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Ради создания максимально убедительных образов исполнителям ролей монстров приходится высиживать в гримерной по несколько часов кряду.

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Вот как это происходит.

Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
Гримеры показали, как появляются монстры из фильмов ужасов. Фото
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 Теги: монстры, грим

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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