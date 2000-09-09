Раздел: Фоторепортажи
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Пользователи Инстаграм определили самую красивую бабушку
50-летняя Жаклин Берридо Пизано продолжает собирать восхищенные комплименты пользователей сети, которые без преувеличения называют ее самой сексуальной женщиной среди сверстниц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Красоте и стилю женщины могут позавидовать многие девушки, которые младше ее вдвое. Жаклин любит модные наряды известных дизайнеров, много путешествует и знает, как правильно показать себя, поэтому на ее страницу в Instagram уже подписаны сотни тысяч человек.
Читайте также: Гламурная бабушка покорила мир своими нарядами. Фото
В настоящий момент женщина живет в Италии и помогает воспитывать двух своих внучек.
50-летняя Жаклин Берридо Пизано продолжает собирать восхищенные комплименты пользователей сети, которые без преувеличения называют ее самой сексуальной женщиной среди сверстниц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Красоте и стилю женщины могут позавидовать многие девушки, которые младше ее вдвое. Жаклин любит модные наряды известных дизайнеров, много путешествует и знает, как правильно показать себя, поэтому на ее страницу в Instagram уже подписаны сотни тысяч человек.
Читайте также: Гламурная бабушка покорила мир своими нарядами. Фото
В настоящий момент женщина живет в Италии и помогает воспитывать двух своих внучек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1240
0
Также советуем посмотреть
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
- Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
- О демографии «ДНР»
- Престижный конкурс показал самые смешные фотки мира животных
- Сеть насмешила песня итальянца о львовских маршрутках
Оставьте свой комментарий