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Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото

Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. ФотоПользователи Инстаграм определили самую красивую бабушку

50-летняя Жаклин Берридо Пизано продолжает собирать восхищенные комплименты пользователей сети, которые без преувеличения называют ее самой сексуальной женщиной среди сверстниц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Красоте и стилю женщины могут позавидовать многие девушки, которые младше ее вдвое. Жаклин любит модные наряды известных дизайнеров, много путешествует и знает, как правильно показать себя, поэтому на ее страницу в Instagram уже подписаны сотни тысяч человек.

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В настоящий момент женщина живет в Италии и помогает воспитывать двух своих внучек.

Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
Бабушка, обожающая модно одеваться, покорила Сеть. Фото
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 Теги: мода, бабушка

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Сегодня, 12:12 » Автор: Татьяна Ларина
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