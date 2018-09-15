Раздел: Фоторепортажи
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Свежие фото города
Осень смыла первыми дождями остатки лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Раскаленный асфальт потушили капли, растения вдыхают свежесть в последний раз перед тем, как впасть в спячку, все вокруг почувствовали облегчение и готовы пуститься в работу с новыми силами.
Читайте также: Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Город преобразился, поэтому самые креативные жители Днепра, вооружившись фотоаппаратами, пытаются запечатлеть смену сезонов.
Осень смыла первыми дождями остатки лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Раскаленный асфальт потушили капли, растения вдыхают свежесть в последний раз перед тем, как впасть в спячку, все вокруг почувствовали облегчение и готовы пуститься в работу с новыми силами.
Читайте также: Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Город преобразился, поэтому самые креативные жители Днепра, вооружившись фотоаппаратами, пытаются запечатлеть смену сезонов.
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