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Раздел: Фоторепортажи  
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Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото

Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. ФотоСвежие фото города

Осень смыла первыми дождями остатки лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Раскаленный асфальт потушили капли, растения вдыхают свежесть в последний раз перед тем, как впасть в спячку, все вокруг почувствовали облегчение и готовы пуститься в работу с новыми силами.

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Город преобразился, поэтому самые креативные жители Днепра, вооружившись фотоаппаратами, пытаются запечатлеть смену сезонов.

Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
Дыхание осени: красивые снимки Днепра из Instagram. Фото
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 Теги: Днепр, город

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Сегодня, 14:17 » Автор: Татьяна Ларина
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