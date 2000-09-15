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В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
Необычные комплексы стали скорее правилом.
Создание оригинальных домов становится модной тенденцией в современном градостроительстве. Столь необычные комплексы стали скорее правилом, а не исключением, ведь в многих странах очень актуальна нехватка земли под застройку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Одно из наиболее известных узких зданий расположено в Нью-Йорке. Речь идет о небоскребе Флэтайрон-билдинг (Утюг) и находится он на пересечении 5-авеню, Бродвея и 23-стрит. Высота здания достигает 82 метра, а ширина северного фасада всего 2 метра. Это одно из первых в мире столь узких и нестандартных зданий было спроектировано и построено архитектором Дэниэлем Бернхэмом в 1902 году.
Необычная форма данного здания стала следствием того, что земля в городе была очень дорогая, и выжать со столь маленького треугольного участка надо было все по максимуму.
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За годы своей жизни Бернхем построил множество интересных зданий в Нью-Йорке, Чикаго, Питтсбурге. Наиболее известными его творениями являются здание универмага Selfridges в Лондоне, вокзал Union Square в Вашингтоне, здание универмага Macy’s в Филадельфии.
Создание оригинальных домов становится модной тенденцией в современном градостроительстве. Столь необычные комплексы стали скорее правилом, а не исключением, ведь в многих странах очень актуальна нехватка земли под застройку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Одно из наиболее известных узких зданий расположено в Нью-Йорке. Речь идет о небоскребе Флэтайрон-билдинг (Утюг) и находится он на пересечении 5-авеню, Бродвея и 23-стрит. Высота здания достигает 82 метра, а ширина северного фасада всего 2 метра. Это одно из первых в мире столь узких и нестандартных зданий было спроектировано и построено архитектором Дэниэлем Бернхэмом в 1902 году.
Необычная форма данного здания стала следствием того, что земля в городе была очень дорогая, и выжать со столь маленького треугольного участка надо было все по максимуму.
Читайте также: Так выглядят самые необычные фрукты мира. Фото
За годы своей жизни Бернхем построил множество интересных зданий в Нью-Йорке, Чикаго, Питтсбурге. Наиболее известными его творениями являются здание универмага Selfridges в Лондоне, вокзал Union Square в Вашингтоне, здание универмага Macy’s в Филадельфии.
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