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В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото

В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. ФотоНеобычные комплексы стали скорее правилом.

Создание оригинальных домов становится модной тенденцией в современном градостроительстве. Столь необычные комплексы стали скорее правилом, а не исключением, ведь в многих странах очень актуальна нехватка земли под застройку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Одно из наиболее известных узких зданий расположено в Нью-Йорке. Речь идет о небоскребе Флэтайрон-билдинг (Утюг) и находится он на пересечении 5-авеню, Бродвея и 23-стрит. Высота здания достигает 82 метра, а ширина северного фасада всего 2 метра. Это одно из первых в мире столь узких и нестандартных зданий было спроектировано и построено архитектором Дэниэлем Бернхэмом в 1902 году.

Необычная форма данного здания стала следствием того, что земля в городе была очень дорогая, и выжать со столь маленького треугольного участка надо было все по максимуму.

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За годы своей жизни Бернхем построил множество интересных зданий в Нью-Йорке, Чикаго, Питтсбурге. Наиболее известными его творениями являются здание универмага Selfridges в Лондоне, вокзал Union Square в Вашингтоне, здание универмага Macy’s в Филадельфии.

В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
В Сети показали, как выглядят самые узкие дома мира. Фото
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 Теги: сеть, Фото, узкие дома

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Сегодня, 18:09 » Автор: Едгар Букмирза
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