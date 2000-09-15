Раздел: Фоторепортажи
В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото
Лэгрос использует биоразлагаемую краску.
Эти гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов, были сделаны швейцарским художником Гийлой Лэгрос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
Лэгрос использует биоразлагаемую краску, которую он готовит из льняного масла, воды и муки, смешанных с натуральными красителями.
Краска держится всего около месяца, но может исчезнуть раньше, в зависимости от таких факторов, как количество дождя и скорость роста травы.
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Одно из его самых любимых произведений - джентльмен, одетый в фетровую шляпу и подтяжки, курящий трубку глядя вдаль, которое было сделано на травянистых холмах Лейзина в Швейцарии, в 2016 году.
Эти гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов, были сделаны швейцарским художником Гийлой Лэгрос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
Лэгрос использует биоразлагаемую краску, которую он готовит из льняного масла, воды и муки, смешанных с натуральными красителями.
Краска держится всего около месяца, но может исчезнуть раньше, в зависимости от таких факторов, как количество дождя и скорость роста травы.
Читайте также: Суперреалистические женские портреты, написанные маслом. Фото
Одно из его самых любимых произведений - джентльмен, одетый в фетровую шляпу и подтяжки, курящий трубку глядя вдаль, которое было сделано на травянистых холмах Лейзина в Швейцарии, в 2016 году.
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