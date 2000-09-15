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В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото

В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. ФотоЛэгрос использует биоразлагаемую краску.

Эти гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов, были сделаны швейцарским художником Гийлой Лэгрос.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Лэгрос использует биоразлагаемую краску, которую он готовит из льняного масла, воды и муки, смешанных с натуральными красителями.

Краска держится всего около месяца, но может исчезнуть раньше, в зависимости от таких факторов, как количество дождя и скорость роста травы.

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Одно из его самых любимых произведений - джентльмен, одетый в фетровую шляпу и подтяжки, курящий трубку глядя вдаль, которое было сделано на травянистых холмах Лейзина в Швейцарии, в 2016 году.

В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото
В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото
В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото
В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото
В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото
В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото


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 Теги: сеть, граффити, холм

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Сегодня, 21:54 » Автор: Едгар Букмирза
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