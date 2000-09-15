В Сети показали гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов. Фото

Лэгрос использует биоразлагаемую краску.



Эти гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов, были сделаны швейцарским художником Гийлой Лэгрос.



Об этом пишет



Лэгрос использует биоразлагаемую краску, которую он готовит из льняного масла, воды и муки, смешанных с натуральными красителями.



Краска держится всего около месяца, но может исчезнуть раньше, в зависимости от таких факторов, как количество дождя и скорость роста травы.



Читайте также: Суперреалистические женские портреты, написанные маслом. Фото



Одно из его самых любимых произведений - джентльмен, одетый в фетровую шляпу и подтяжки, курящий трубку глядя вдаль, которое было сделано на травянистых холмах Лейзина в Швейцарии, в 2016 году.

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эти гигантские граффити, написанные на полях и склонах холмов, были сделаны швейцарским художником Гийлой Лэгрос.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru Лэгрос использует биоразлагаемую краску, которую он готовит из льняного масла, воды и муки, смешанных с натуральными красителями.Краска держится всего около месяца, но может исчезнуть раньше, в зависимости от таких факторов, как количество дождя и скорость роста травы.Одно из его самых любимых произведений - джентльмен, одетый в фетровую шляпу и подтяжки, курящий трубку глядя вдаль, которое было сделано на травянистых холмах Лейзина в Швейцарии, в 2016 году.



