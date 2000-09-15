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Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото

Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. ФотоФотографии являются частью более широкой серии под названием «Дождь до рассвета» .

Фотограф Wildlife Greg Du Toit снял мощные кадры силуэтов животных в южной и восточной Африке, чтобы показать «тайну и интригу Африки».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Животные, в том числе львы, жирафы, фламинго, слоны, леопарды, носороги и зебры, освещены восходами и закатами в диапазоне оттенков.

Фотографии являются частью более широкой серии под названием «Дождь до рассвета» и были сделаны в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Танзании, Кении и Замбии.

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Фотограф Ду Тоит рассказал информационному агентству Media Drum: «Я просто хочу передать невероятное разнообразие, тайну и удивление, которые я испытываю к диким животным».

Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки на рассвете и закате. Фото
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 Теги: Африка, рассвет, Фото

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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