Раздел: Фоторепортажи
Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото
Никогда не скажешь, что эти известные люди - ровесники.
Почти все эти звезды одного и того же возраста, но при этом выглядят они по-разному, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Давайте взглянем на фото, чтобы сравнить, кто выглядит лучше для своих лет.
Джон Чо и Жан Дюжарден - 45 лет
Чак Норрис и Майкл Гэмбон - 78 лет
Брэд Питт и Дин Норрис - 54 года
Тоби Магуайр и Кристиан Нэрн - 42 года
Фредерик Дифенталь и Дэниел Крэйг - 50 лет
Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс - 71 год
Уилл Смит и Терри Крюс - 49 лет
Эдриан Пол и Хью Лори - 58 лет
Эдвард Нортон и Джерард Батлер - 48 лет
Читайте также: Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Почти все эти звезды одного и того же возраста, но при этом выглядят они по-разному, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Давайте взглянем на фото, чтобы сравнить, кто выглядит лучше для своих лет.
Джон Чо и Жан Дюжарден - 45 лет
Чак Норрис и Майкл Гэмбон - 78 лет
Брэд Питт и Дин Норрис - 54 года
Тоби Магуайр и Кристиан Нэрн - 42 года
Фредерик Дифенталь и Дэниел Крэйг - 50 лет
Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс - 71 год
Уилл Смит и Терри Крюс - 49 лет
Эдриан Пол и Хью Лори - 58 лет
Эдвард Нортон и Джерард Батлер - 48 лет
Читайте также: Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter