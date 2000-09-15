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Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото Никогда не скажешь, что эти известные люди - ровесники.

Почти все эти звезды одного и того же возраста, но при этом выглядят они по-разному, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Давайте взглянем на фото, чтобы сравнить, кто выглядит лучше для своих лет.

Джон Чо и Жан Дюжарден - 45 лет

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Чак Норрис и Майкл Гэмбон - 78 лет

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Брэд Питт и Дин Норрис - 54 года

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Тоби Магуайр и Кристиан Нэрн - 42 года

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Фредерик Дифенталь и Дэниел Крэйг - 50 лет

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс - 71 год

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Уилл Смит и Терри Крюс - 49 лет

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Эдриан Пол и Хью Лори - 58 лет

Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото


Эдвард Нортон и Джерард Батлер - 48 лет

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Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото
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 Теги: знаменитости, ровесники

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