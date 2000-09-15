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Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Наша страна умеет удивлять.
Красочные, нежные и настоящие пейзажи Украины, запечатлены с помощью дрона. Скептики, которые ездили только на море да на горы, скажут, что здесь нет ничего интересного. А вот и нет! Только опытный путешественник, стоптав свои кеды, знает все изюминки Украины, места, которые вызывают восторг и оставляют желание вернутся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Киевский фотограф сделал серию фотографий пейзажей нашей страны, доказав, что ее виды ничем не уступают красотам Прованса или же Дели.
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Андрей Макаренко - талантливый фотограф, авантюрист и оператор дрона из Киева, Украина. Он занимается ландшафтной и аэрофотосъемкой. Андрей путешествует по Восточной Европе, чтобы снять впечатляющие кадры с помощью дрона. На его страницу в Instagram подписаны более 114 000 человек.
Красочные, нежные и настоящие пейзажи Украины, запечатлены с помощью дрона. Скептики, которые ездили только на море да на горы, скажут, что здесь нет ничего интересного. А вот и нет! Только опытный путешественник, стоптав свои кеды, знает все изюминки Украины, места, которые вызывают восторг и оставляют желание вернутся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Киевский фотограф сделал серию фотографий пейзажей нашей страны, доказав, что ее виды ничем не уступают красотам Прованса или же Дели.
Читайте также: Невероятная разница во внешности знаменитостей-одногодок. Фото
Андрей Макаренко - талантливый фотограф, авантюрист и оператор дрона из Киева, Украина. Он занимается ландшафтной и аэрофотосъемкой. Андрей путешествует по Восточной Европе, чтобы снять впечатляющие кадры с помощью дрона. На его страницу в Instagram подписаны более 114 000 человек.
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