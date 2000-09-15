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Раздел: Фоторепортажи  
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Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото

Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. ФотоНаша страна умеет удивлять.

Красочные, нежные и настоящие пейзажи Украины, запечатлены с помощью дрона. Скептики, которые ездили только на море да на горы, скажут, что здесь нет ничего интересного. А вот и нет! Только опытный путешественник, стоптав свои кеды, знает все изюминки Украины, места, которые вызывают восторг и оставляют желание вернутся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Киевский фотограф сделал серию фотографий пейзажей нашей страны, доказав, что ее виды ничем не уступают красотам Прованса или же Дели.

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Андрей Макаренко - талантливый фотограф, авантюрист и оператор дрона из Киева, Украина. Он занимается ландшафтной и аэрофотосъемкой. Андрей путешествует по Восточной Европе, чтобы снять впечатляющие кадры с помощью дрона. На его страницу в Instagram подписаны более 114 000 человек.

Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Украина в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
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 Теги: дрон, Украина

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