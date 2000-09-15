Мифы о самолетах, в которые верят многие. Фото

Опровержения популярных мифов о самолетах.



Пассажирские самолеты уже давным-давно перестали быть экзотикой. Миллионы людей ежедневно выбирают этот вид транспорта. Тем не менее, находится немало тех, кто боится летать из-за «страшилок», которые передаются из уст в уста. Например, кислородные маски - это бутафория, или же отходы из туалета вылетают прямо в воздух. Спешим заверить, что это не более чем мифы, которые мы сегодня и развенчаем, передает



1. В самолете быстрее пьянеешь







Есть мнение, что в воздухе состояние алкогольного опьянения наступает быстрее. Команда из телешоу «Разрушители мифов» взялась проверить это утверждение. Как и ожидалось, уровень алкоголя в крови на небе и на земле оказался одинаковым. Однако, если принять во внимание нервное возбуждение и небольшую гипоксию, алкогольное опьянение может наступить быстрее. Также стоит заметить, что люди, которые боятся летать, могут ощутить на себе так называемое «неприятное опьянение» даже без алкогольных напитков.



2. Отходы из туалетов вылетают прямо в воздух







Многие считают, что туалеты в самолетах устроены также, как уборные в старых поездах. Но современные технологии шагнули намного дальше и бортовые туалеты имеют контейнер для сбора отходов. Можете не сомневаться их очищают только на земле.



3. В самолете быстрее распространяются инфекционные заболевания







В глазах многих людей салон самолета выглядит как барокамера, в которой находится большое количество людей и нет никакой циркуляции воздуха. Так, если на борту окажется простуженный, то шансов избежать распространения инфекции не будет ни у кого. На самом деле дела обстоят несколько иначе. Салон самолета, конечно, надежно герметизирован, однако воздух внутри все время циркулирует, пополняясь свежими порциями. Кроме того, вентиляционные системы современных самолетов оборудованы специальными фильтрами, способными уничтожить 99 процентов микробов в воздухе. Одним словом, обстановка внутри самолета особо не отличается от вашего офиса, маршрутки или небольшого магазина, где одновременно находится несколько человек.



4. Пилоты могут менять уровень кислорода на борту







Есть мнение, что пилоты способны регулировать количество кислорода, поступающего в салон, в частности уменьшать его содержание, дабы ввести пассажиров в полусонное состояние. Однако, все пилоты опровергли это утверждение.



5. Кислородные маски - это бутафория







Некоторые подозрительные личности сомневаются в целесообразности использования кислородных масок, считая их просто муляжами, которые используют для предотвращения паники. Это неправда. Более того, кислородное голодание развивается стремительно и имеет свойство замедлять все процессы. Поэтому, как только вы увидите перед собой маску и услышите команду, призывающую ей воспользоваться, вы должны сделать это немедленно.



6. Ремень безопасности может помешать спасению







Конечно, риск того, что вы не сможете быстро расстегнуть ремень безопасности, а соответственно задержитесь на борту самолета в чрезвычайной ситуации, существует, но он ничтожно мал. А вот получить серьезные травмы, не пристегнувшись, более вероятно. Ежегодно проводится огромное количество разнообразных исследований, а устройство ремня все время совершенствуется, поэтому сомневаться в его эффективности нет никаких оснований.



7. Человек может вылететь за борт при наличии маленькой щели в корпусе







Серьезную декомпрессию в салоне самолета может спровоцировать открытая стрельба или взрыв бомбы, но никак не маленькая щель. Небольшие отверстия вызывают небольшую декомпрессию, и механики успевают принять меры по спасению.



8. Невозможно выжить в авиакатастрофе







Конечно, авиакатастрофа - серьезная угроза жизни его пассажиров. Однако, катастрофы бывают разными. Часто грамотные действия экипажа и собранность пассажиров позволяет избежать человеческих жертв. Более того, истории известны множество случаев поистине чудесного спасения людей, казалось бы, в абсолютно безвыходных ситуациях. Опровергает это утверждение и Статистика Национального совета США по безопасности транспорта, которая утверждает, что в 95 процентах авиакатастроф пассажиры и экипаж выжили.



9. Открытая дверь самолета представляет собой смертельную опасность







На самом деле это утверждение полностью правдиво. Единственная поправка, случайно открыть дверь самолета - невозможно. Более того, открыть ее во время полета сможет разве что супермен. Так что, если во время полета кто-то из буйных пассажиров пытается открыть дверь, можете не переживать, у него ничего не получиться.



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10. Если нажать на кнопку слива, сидя на унитазе, можно застрять там







Есть мнение, что если нажать на кнопку слива, сидя на унитазе в самолете, можно там и застрять. Такое утверждение - не более, чем байка. Даже очень крупный человек не сможет создать своим телом такую герметичную пробку, при которой возникнет разность давления. Однако, проводить такой эксперимент все же не стоит из-за гигиеничных соображений. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пассажирские самолеты уже давным-давно перестали быть экзотикой. Миллионы людей ежедневно выбирают этот вид транспорта. Тем не менее, находится немало тех, кто боится летать из-за «страшилок», которые передаются из уст в уста. Например, кислородные маски - это бутафория, или же отходы из туалета вылетают прямо в воздух. Спешим заверить, что это не более чем мифы, которые мы сегодня и развенчаем, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Есть мнение, что в воздухе состояние алкогольного опьянения наступает быстрее. Команда из телешоу «Разрушители мифов» взялась проверить это утверждение. Как и ожидалось, уровень алкоголя в крови на небе и на земле оказался одинаковым. Однако, если принять во внимание нервное возбуждение и небольшую гипоксию, алкогольное опьянение может наступить быстрее. Также стоит заметить, что люди, которые боятся летать, могут ощутить на себе так называемое «неприятное опьянение» даже без алкогольных напитков.Многие считают, что туалеты в самолетах устроены также, как уборные в старых поездах. Но современные технологии шагнули намного дальше и бортовые туалеты имеют контейнер для сбора отходов. Можете не сомневаться их очищают только на земле.В глазах многих людей салон самолета выглядит как барокамера, в которой находится большое количество людей и нет никакой циркуляции воздуха. Так, если на борту окажется простуженный, то шансов избежать распространения инфекции не будет ни у кого. На самом деле дела обстоят несколько иначе. Салон самолета, конечно, надежно герметизирован, однако воздух внутри все время циркулирует, пополняясь свежими порциями. Кроме того, вентиляционные системы современных самолетов оборудованы специальными фильтрами, способными уничтожить 99 процентов микробов в воздухе. Одним словом, обстановка внутри самолета особо не отличается от вашего офиса, маршрутки или небольшого магазина, где одновременно находится несколько человек.Есть мнение, что пилоты способны регулировать количество кислорода, поступающего в салон, в частности уменьшать его содержание, дабы ввести пассажиров в полусонное состояние. Однако, все пилоты опровергли это утверждение.Некоторые подозрительные личности сомневаются в целесообразности использования кислородных масок, считая их просто муляжами, которые используют для предотвращения паники. Это неправда. Более того, кислородное голодание развивается стремительно и имеет свойство замедлять все процессы. Поэтому, как только вы увидите перед собой маску и услышите команду, призывающую ей воспользоваться, вы должны сделать это немедленно.Конечно, риск того, что вы не сможете быстро расстегнуть ремень безопасности, а соответственно задержитесь на борту самолета в чрезвычайной ситуации, существует, но он ничтожно мал. А вот получить серьезные травмы, не пристегнувшись, более вероятно. Ежегодно проводится огромное количество разнообразных исследований, а устройство ремня все время совершенствуется, поэтому сомневаться в его эффективности нет никаких оснований.Серьезную декомпрессию в салоне самолета может спровоцировать открытая стрельба или взрыв бомбы, но никак не маленькая щель. Небольшие отверстия вызывают небольшую декомпрессию, и механики успевают принять меры по спасению.Конечно, авиакатастрофа - серьезная угроза жизни его пассажиров. Однако, катастрофы бывают разными. Часто грамотные действия экипажа и собранность пассажиров позволяет избежать человеческих жертв. Более того, истории известны множество случаев поистине чудесного спасения людей, казалось бы, в абсолютно безвыходных ситуациях. Опровергает это утверждение и Статистика Национального совета США по безопасности транспорта, которая утверждает, что в 95 процентах авиакатастроф пассажиры и экипаж выжили.На самом деле это утверждение полностью правдиво. Единственная поправка, случайно открыть дверь самолета - невозможно. Более того, открыть ее во время полета сможет разве что супермен. Так что, если во время полета кто-то из буйных пассажиров пытается открыть дверь, можете не переживать, у него ничего не получиться.Есть мнение, что если нажать на кнопку слива, сидя на унитазе в самолете, можно там и застрять. Такое утверждение - не более, чем байка. Даже очень крупный человек не сможет создать своим телом такую герметичную пробку, при которой возникнет разность давления. Однако, проводить такой эксперимент все же не стоит из-за гигиеничных соображений.



