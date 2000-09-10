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Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото

Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. ФотоЭто особенный город.

«Токио, город контрастной красоты» – фотопроект Скандера Хлифа, поехавшего искать на улицах японской столицы ваби-саби, что традиционно ассоциируется с красотой мимолётного и несовершенного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Скандер Клиф (Skander Khlif) – тунисско-немецкий инженер и фотограф, специализирующийся на уличной и документальной съёмке. До переезда в Мюнхен жил в 8 городах. Вырос в Тунисе, где большую часть времени играл и бродил улицами своего квартала, как и большинство местной детворы.

С улицами и общественными местами у Скандера сохранилась глубокая связь. Он видит в них театральную сцену, где все играют, исполняют роли, выступают. Уличная фотография стала любимым способом смотреть на мир. Скандера очаровывают эмоции и отношениями между людьми и их окружением. Особые моменты он стремится запечатлеть в снимках.

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«Токио – город контрастной красоты. Город ваби-саби, – пишет Хлиф. – Я всегда мечтал посетить его и уловить эту удивительную сторону мегаполиса, воплотить её в длинной серии! Куда бы вы ни взглянули, всюду совершенные линии, фигуры, формы, цвета… И в то же время Токио – город многообразия, экстравагантности и свободы!».

Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
Фотограф показал, почему Токио называют городом контрастной красоты. Фото
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 Теги: фотограф, Токио

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