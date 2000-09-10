Раздел: Фоторепортажи
Эти снимки оценят все перфекционисты. Фото
Это просто загляденье.
Эта подборка фотографий явно порадует маленького внутреннего перфекциониста, который живет в каждом из нас. И неважно, сколько было потрачено времени на то, чтобы совершить такие подвиги ради идеального упорядочивания. Главное - результат. И никто пальцем не тронь эту красоту, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Читайте также: Впечатляющие снимки, которые оценят все экстремалы. Фото
Эта подборка фотографий явно порадует маленького внутреннего перфекциониста, который живет в каждом из нас. И неважно, сколько было потрачено времени на то, чтобы совершить такие подвиги ради идеального упорядочивания. Главное - результат. И никто пальцем не тронь эту красоту, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Читайте также: Впечатляющие снимки, которые оценят все экстремалы. Фото
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