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Необычные факты, которые удивят туристов в Швеции. Фото
Эта страна умеет удивлять.
Когда речь заходит о Швеции, на ум тут же приходят понятия «шведский стол» или «шведская семья». Однако самим шведам эти утверждения неизвестны. Однако в укладе их жизни есть немало удивительных вещей, например, ребенку дают при рождении фамилию матери, а отец имеет право на декретный отпуск, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Страна изобретений
Швеция - родина огромного количества изобретений. В 1959 году инженер Нильс Болин изобрел 3-точечный ремень для авто, который спас жизни более одного миллиона людей. Экологичный картонный тетра пак тоже родом из Швеции, как и холодильник, без которого мы не мыслим своей жизни сейчас. Кроме того, шведы придумали знаменитый дизайн бутылки Coca-Cola, сборную мебель IKEA, спички, компьютерную мышь и телефонную трубку.
2. Шведская семья, шведская стенка и шведский стол
Шведская стенка, шведский стол, шведская семья... Вам знакомы эти понятия? А вот шведам нет. Точнее некоторые из них присутствуют в стране, но называются совершенно иначе. Например, «шведский стол», который присутствует в каждом втором отеле Турции или Египта получил свое название от закусочного стола «smorgasbord». Дело в том, что скандинавские народы издавна делали заготовки из соленой рыбы, корнеплодов и копченого мяса, а по случаю прихода гостей, выставляли яства прямо в тех же огромных контейнерах на стол.
Шведскую стенку тоже придумали в этой стране, однако на родине ее называют ribbsto, что дословно переводится «рама с перекладинами». А вот никаких шведских семей в Швеции нет. Народ страны моногамен, а само понятие произошло под впечатлением от журналов для взрослых, которые были популярны в 70-х.
3. Волосы
В то время, как в Европе многие мечтают стать блондинками, в Швеции женщины поголовно красятся в темные оттенки. Обладательницы натуральных белокурых прядей чаще затеняют их в русый или черный цвет. Что попишешь, видимо такая женская суть, стремиться кардинально изменить то, что дала природа.
4. Молодость в Швеции
30 лет - сущий пустяк для шведов. Многие из них в эти годы только заканчивают университет. В отличие от других европейских стран в Швеции молодые люди не спешат поступать в ВУЗ. После школы они работают, съезжают от родителей и путешествуют, а в 25-27 лет начинают осмысленно выбирать серьезную профессию и поступают на учебу.
5. Налоги
Шведы - одни из самых исправных и организованных налогоплательщиков. И это при том, что налоги по стране варьируются в пределах 29-35 процентов от дохода. Уплата налогов - предмет гордости в Швеции. Причем, чем больше заплатил, тем больше поводов похвастаться у тебя есть.
6. Язык
Неофициально шведский язык делится на простой и сложный. Большая часть населения в повседневной жизни использует упрощенный вариант, но частенько использует сложные словечки, дабы блеснуть умом. Забавно то, что многие шведы понятия не имеют о значении и половины «трудных» слов.
7. Декретный отпуск
В шведских семьях царит равноправие. В этой стране мужчины часто присутствуют на родах, а сразу после них могут забрать новорожденного, позволив матери отдохнуть. Декретный отпуск в Швеции также имеет некоторые особенности. Всего родителям дается 480 дней для ухода за ребенком, из которых 60 принадлежат отцу. Отпуск можно брать частями, делить на дни, недели, месяцы и даже часы.
8. Фастфуд
Шведы не слишком любят готовить дома, поэтому часто устраивают семейные походы в рестораны быстрого питания. Кстати, последних тут несметное количество. Именно в Швеции сосредоточено наибольшее количество ресторанов McDonald’s в Европе. Что касается любимых блюд, тут пользуется особой популярностью пицца-кебаб и жареная селедка.
9. Продолжительность жизни
Продолжительность жизни в Швеции значительно выросла за последние 10 лет и теперь является одним из самых высоких показателей. Мужчины в среднем живут до 79,5 лет, а женщины до 83,5 лет. Современные обыватели Швеции ведут спокойный, размеренный образ жизни, избегая эмоциональных потрясений. Возможно, именно по этой причине за последние годы снизился процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
10. Имена и фамилии
У родителей есть 3 месяца, чтобы назвать ребенка. В Швеции при рождении малыш получает целых 3 имени, причем фамилия отца становится факультативным средним именем. А вот фамилия матери является официальной. Правило давать ребенку фамилию матери действует в Швеции с 1986 года.
11. Детские комнаты
В Швеции комфортно жить с детьми. В каждом учреждении, будь то больница, банк или вокзал, есть комната ребенка с игрушками и различными развлечениями для малышей. Сидя в очереди где-либо с ребенком, вам запросто могут подарить раскраску с карандашами или детскую книгу.
12. Забота о животных
Шведы очень уважительно относятся к природе, экологии и животным. За плохое обращение к братьям нашим меньшим в этой стране можно схлопотать не только штраф, но и реальный срок. Даже будучи заядлыми рыбаками, Шведы всегда отпускают рыбу, возвращаясь домой без улова.
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13. Стиральная комната
Жильцы многоэтажек не имеют личных стиральных машин в квартирах, но есть отдельная прачечная. Для того чтобы постирать, посушить и погладить белье, нужно записаться на определенное время. Отсутствие стиральных машин помогает шведам экономить электричество.
Когда речь заходит о Швеции, на ум тут же приходят понятия «шведский стол» или «шведская семья». Однако самим шведам эти утверждения неизвестны. Однако в укладе их жизни есть немало удивительных вещей, например, ребенку дают при рождении фамилию матери, а отец имеет право на декретный отпуск, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Страна изобретений
Швеция - родина огромного количества изобретений. В 1959 году инженер Нильс Болин изобрел 3-точечный ремень для авто, который спас жизни более одного миллиона людей. Экологичный картонный тетра пак тоже родом из Швеции, как и холодильник, без которого мы не мыслим своей жизни сейчас. Кроме того, шведы придумали знаменитый дизайн бутылки Coca-Cola, сборную мебель IKEA, спички, компьютерную мышь и телефонную трубку.
2. Шведская семья, шведская стенка и шведский стол
Шведская стенка, шведский стол, шведская семья... Вам знакомы эти понятия? А вот шведам нет. Точнее некоторые из них присутствуют в стране, но называются совершенно иначе. Например, «шведский стол», который присутствует в каждом втором отеле Турции или Египта получил свое название от закусочного стола «smorgasbord». Дело в том, что скандинавские народы издавна делали заготовки из соленой рыбы, корнеплодов и копченого мяса, а по случаю прихода гостей, выставляли яства прямо в тех же огромных контейнерах на стол.
Шведскую стенку тоже придумали в этой стране, однако на родине ее называют ribbsto, что дословно переводится «рама с перекладинами». А вот никаких шведских семей в Швеции нет. Народ страны моногамен, а само понятие произошло под впечатлением от журналов для взрослых, которые были популярны в 70-х.
3. Волосы
В то время, как в Европе многие мечтают стать блондинками, в Швеции женщины поголовно красятся в темные оттенки. Обладательницы натуральных белокурых прядей чаще затеняют их в русый или черный цвет. Что попишешь, видимо такая женская суть, стремиться кардинально изменить то, что дала природа.
4. Молодость в Швеции
30 лет - сущий пустяк для шведов. Многие из них в эти годы только заканчивают университет. В отличие от других европейских стран в Швеции молодые люди не спешат поступать в ВУЗ. После школы они работают, съезжают от родителей и путешествуют, а в 25-27 лет начинают осмысленно выбирать серьезную профессию и поступают на учебу.
5. Налоги
Шведы - одни из самых исправных и организованных налогоплательщиков. И это при том, что налоги по стране варьируются в пределах 29-35 процентов от дохода. Уплата налогов - предмет гордости в Швеции. Причем, чем больше заплатил, тем больше поводов похвастаться у тебя есть.
6. Язык
Неофициально шведский язык делится на простой и сложный. Большая часть населения в повседневной жизни использует упрощенный вариант, но частенько использует сложные словечки, дабы блеснуть умом. Забавно то, что многие шведы понятия не имеют о значении и половины «трудных» слов.
7. Декретный отпуск
В шведских семьях царит равноправие. В этой стране мужчины часто присутствуют на родах, а сразу после них могут забрать новорожденного, позволив матери отдохнуть. Декретный отпуск в Швеции также имеет некоторые особенности. Всего родителям дается 480 дней для ухода за ребенком, из которых 60 принадлежат отцу. Отпуск можно брать частями, делить на дни, недели, месяцы и даже часы.
8. Фастфуд
Шведы не слишком любят готовить дома, поэтому часто устраивают семейные походы в рестораны быстрого питания. Кстати, последних тут несметное количество. Именно в Швеции сосредоточено наибольшее количество ресторанов McDonald’s в Европе. Что касается любимых блюд, тут пользуется особой популярностью пицца-кебаб и жареная селедка.
9. Продолжительность жизни
Продолжительность жизни в Швеции значительно выросла за последние 10 лет и теперь является одним из самых высоких показателей. Мужчины в среднем живут до 79,5 лет, а женщины до 83,5 лет. Современные обыватели Швеции ведут спокойный, размеренный образ жизни, избегая эмоциональных потрясений. Возможно, именно по этой причине за последние годы снизился процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
10. Имена и фамилии
У родителей есть 3 месяца, чтобы назвать ребенка. В Швеции при рождении малыш получает целых 3 имени, причем фамилия отца становится факультативным средним именем. А вот фамилия матери является официальной. Правило давать ребенку фамилию матери действует в Швеции с 1986 года.
11. Детские комнаты
В Швеции комфортно жить с детьми. В каждом учреждении, будь то больница, банк или вокзал, есть комната ребенка с игрушками и различными развлечениями для малышей. Сидя в очереди где-либо с ребенком, вам запросто могут подарить раскраску с карандашами или детскую книгу.
12. Забота о животных
Шведы очень уважительно относятся к природе, экологии и животным. За плохое обращение к братьям нашим меньшим в этой стране можно схлопотать не только штраф, но и реальный срок. Даже будучи заядлыми рыбаками, Шведы всегда отпускают рыбу, возвращаясь домой без улова.
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13. Стиральная комната
Жильцы многоэтажек не имеют личных стиральных машин в квартирах, но есть отдельная прачечная. Для того чтобы постирать, посушить и погладить белье, нужно записаться на определенное время. Отсутствие стиральных машин помогает шведам экономить электричество.
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