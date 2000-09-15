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Раздел: Фоторепортажи  
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Киев в уникальных ретро-снимках. Фото

Киев в уникальных ретро-снимках. ФотоЦветные фотографии из архива Конгресса США.

Этим фотографиям около 120 лет. Когда смотришь на них, словно, окунаешься в какую-то иную реальность, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.

Таким был наш город около 120 лет назад. На этих фотографиях, возможно, кто-то из наших прадедушек и прабабушек. Изначально, конечно, эти фотографии, хранящиеся в архиве Конгресса США, были черно-белыми и раскрашены с помощью современных компьютерных технологий.

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Киев в уникальных ретро-снимках. Фото
Киев в уникальных ретро-снимках. Фото
Киев в уникальных ретро-снимках. Фото
Киев в уникальных ретро-снимках. Фото
Киев в уникальных ретро-снимках. Фото
Киев в уникальных ретро-снимках. Фото
Киев в уникальных ретро-снимках. Фото
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 Теги: Киев, ретро-фотографии

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