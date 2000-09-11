Раздел: Фоторепортажи
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Работы художника трудно отличить от фотографий.
Патрик Крамер - американский художник-гиперреалист из Спрингвилля, штат Юта. Окончив Университет Бригама Янга в 2008 году по специальности «искусство», Крамер начал успешную карьеру художника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Над каждой из своих картин Патрик работает в среднем от 50 до 300 часов. Обычно весь процесс начинается с фотографий. Художник приходит к определенной идее, собирает необходимые декорации и принадлежности, экспериментирует с ними в Photoshop, а затем использует конечную цифровую композицию в качестве основы.
На извечный вопрос: «Зачем запариваться с тем, что будет выглядеть как фотография?» - Крамер отвечает: «Я бы сказал, что это уникальный опыт для зрителя. Вы подходите к картине не так, как к фото… Люди пройдут мимо гиперреалистичной работы, думая, что это фотография, но если сказать им, что это картина, они посмотрят на нее уже внимательнее.
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Они вернутся и будут рассматривать ее, искать мазки кисти». Ниже вы увидите одни из самых любимых для самого Крамера работ. Удивительно, но все это - действительно картины…
Патрик Крамер - американский художник-гиперреалист из Спрингвилля, штат Юта. Окончив Университет Бригама Янга в 2008 году по специальности «искусство», Крамер начал успешную карьеру художника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Над каждой из своих картин Патрик работает в среднем от 50 до 300 часов. Обычно весь процесс начинается с фотографий. Художник приходит к определенной идее, собирает необходимые декорации и принадлежности, экспериментирует с ними в Photoshop, а затем использует конечную цифровую композицию в качестве основы.
На извечный вопрос: «Зачем запариваться с тем, что будет выглядеть как фотография?» - Крамер отвечает: «Я бы сказал, что это уникальный опыт для зрителя. Вы подходите к картине не так, как к фото… Люди пройдут мимо гиперреалистичной работы, думая, что это фотография, но если сказать им, что это картина, они посмотрят на нее уже внимательнее.
Читайте также: Самые необычные автомобильные рули в истории. Фото
Они вернутся и будут рассматривать ее, искать мазки кисти». Ниже вы увидите одни из самых любимых для самого Крамера работ. Удивительно, но все это - действительно картины…
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