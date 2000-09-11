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Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото

Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото Работы художника трудно отличить от фотографий.

Патрик Крамер - американский художник-гиперреалист из Спрингвилля, штат Юта. Окончив Университет Бригама Янга в 2008 году по специальности «искусство», Крамер начал успешную карьеру художника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Над каждой из своих картин Патрик работает в среднем от 50 до 300 часов. Обычно весь процесс начинается с фотографий. Художник приходит к определенной идее, собирает необходимые декорации и принадлежности, экспериментирует с ними в Photoshop, а затем использует конечную цифровую композицию в качестве основы.

На извечный вопрос: «Зачем запариваться с тем, что будет выглядеть как фотография?» - Крамер отвечает: «Я бы сказал, что это уникальный опыт для зрителя. Вы подходите к картине не так, как к фото… Люди пройдут мимо гиперреалистичной работы, думая, что это фотография, но если сказать им, что это картина, они посмотрят на нее уже внимательнее.

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Они вернутся и будут рассматривать ее, искать мазки кисти». Ниже вы увидите одни из самых любимых для самого Крамера работ. Удивительно, но все это - действительно картины…

Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
Эти картины удивляют своей реалистичностью. Фото
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 Теги: картины, реализм

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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