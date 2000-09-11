Раздел: Фоторепортажи
Встречи Елизаветы II и президентов США в редких кадрах. Фото
Королева встретилась с 12 лидерами.
За 66 лет своего правительства она встречалась со всеми президентами США, кроме Линдона Джонсона. Дональд Трамп стал 12-м лидером США, с которым увиделась королева. Смотрите подборку фото со встреч королевы Елизаветы II и президентов Соединенных Штатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Президент США Гарри Трумэн и принцесса Елизавета в Вашингтоне, 1951 год.
Королева и президент Дуайт Эйзенхауэр на официальном приеме в Белом доме, 1957 год.
Банкет в Букингемском дворце в честь приезда президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин Кеннеди, 1961 год.
Королева и премьер-министр Эдвард Хит на встрече с президентом Ричардом Никсоном и его женой Пэт в резиденции Чекерс, 1970 год.
Королева танцует с президентом Джеральдом Фордом во время празднования 200-летия со дня объявления независимости США в Белом доме, 1976 год.
Королева и президент Джимми Картер (справа) в Букингемском дворце во время его государственного визита в Великобританию, 1977 год.
Королева и президент Рональд Рейган в парке Виндзорского замка во время его визита, 1982 год.
Королева и президент Джордж Буш-старший в Вашингтоне, 1991 год.
Президент Билл Клинтон и его жена Хиллари на приеме у королевы в Букингемском дворце, 2000 год.
Президент Джордж Буш-младший принимает королеву в Белом доме во время ее шестидневной поездки в США, 2007 год.
Королева и принц Филипп с президентом Бараком Обамой и его женой Мишель перед началом банкета в Букингемском дворце, 2011 год.
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Королева с президентом Дональдом Трампом и его женой Меланией, 13 июля 2018 год.
За 66 лет своего правительства она встречалась со всеми президентами США, кроме Линдона Джонсона. Дональд Трамп стал 12-м лидером США, с которым увиделась королева. Смотрите подборку фото со встреч королевы Елизаветы II и президентов Соединенных Штатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Президент США Гарри Трумэн и принцесса Елизавета в Вашингтоне, 1951 год.
Королева и президент Дуайт Эйзенхауэр на официальном приеме в Белом доме, 1957 год.
Банкет в Букингемском дворце в честь приезда президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин Кеннеди, 1961 год.
Королева и премьер-министр Эдвард Хит на встрече с президентом Ричардом Никсоном и его женой Пэт в резиденции Чекерс, 1970 год.
Королева танцует с президентом Джеральдом Фордом во время празднования 200-летия со дня объявления независимости США в Белом доме, 1976 год.
Королева и президент Джимми Картер (справа) в Букингемском дворце во время его государственного визита в Великобританию, 1977 год.
Королева и президент Рональд Рейган в парке Виндзорского замка во время его визита, 1982 год.
Королева и президент Джордж Буш-старший в Вашингтоне, 1991 год.
Президент Билл Клинтон и его жена Хиллари на приеме у королевы в Букингемском дворце, 2000 год.
Президент Джордж Буш-младший принимает королеву в Белом доме во время ее шестидневной поездки в США, 2007 год.
Королева и принц Филипп с президентом Бараком Обамой и его женой Мишель перед началом банкета в Букингемском дворце, 2011 год.
Читайте также: Первая Мировая в редких цветных кадрах. Фото
Королева с президентом Дональдом Трампом и его женой Меланией, 13 июля 2018 год.
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