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У подножья Говерлы вновь зацвела «червона рута». Фото
Она должна цвести в мае.
У подножия Говерлы расцвел рододендрон восточнокарпатский, который часто называют червоной рутой. Осеннее цветение растения считается аномальным, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Обычно эти цветы распускаются в конце мая. Об этом сообщается на странице Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в Facebook.
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"Мы здесь видим рододендрон восточноевропейский - червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы. В старинной украинской легенде рассказывается о цветке, который только раз в десять лет зацветает красным цветом. И когда девушка найдет цветок и подарит юноше, тот будет всегда любить ее, никогда не предаст", - рассказал директор ГП "Раховское ЛИХ" Владимир Приступа.
У подножия Говерлы расцвел рододендрон восточнокарпатский, который часто называют червоной рутой. Осеннее цветение растения считается аномальным, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Обычно эти цветы распускаются в конце мая. Об этом сообщается на странице Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в Facebook.
Читайте также: Киевлян удивила странная реклама в метро
"Мы здесь видим рододендрон восточноевропейский - червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы. В старинной украинской легенде рассказывается о цветке, который только раз в десять лет зацветает красным цветом. И когда девушка найдет цветок и подарит юноше, тот будет всегда любить ее, никогда не предаст", - рассказал директор ГП "Раховское ЛИХ" Владимир Приступа.
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