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У подножья Говерлы вновь зацвела «червона рута». Фото

У подножья Говерлы вновь зацвела «червона рута». ФотоОна должна цвести в мае.

У подножия Говерлы расцвел рододендрон восточнокарпатский, который часто называют червоной рутой. Осеннее цветение растения считается аномальным, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Обычно эти цветы распускаются в конце мая. Об этом сообщается на странице Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в Facebook.

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"Мы здесь видим рододендрон восточноевропейский - червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы. В старинной украинской легенде рассказывается о цветке, который только раз в десять лет зацветает красным цветом. И когда девушка найдет цветок и подарит юноше, тот будет всегда любить ее, никогда не предаст", - рассказал директор ГП "Раховское ЛИХ" Владимир Приступа.

У подножья Говерлы вновь зацвела «червона рута». Фото
У подножья Говерлы вновь зацвела «червона рута». Фото
У подножья Говерлы вновь зацвела «червона рута». Фото
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 Теги: Говерла, червона рута

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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