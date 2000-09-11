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В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». ФотоМаленькую кухню тоже можно сделать полноценной.

К сожалению, малогабаритная кухня в наших квартирах это, скорее всего, правило, а не исключение, и ее обустройство доставляет массу проблем хозяевам. Современные дизайнеры делают все возможное, чтобы рационально использовать каждый сантиметр имеющейся площади для создания максимально удобного и комфортного пространства. Сегодняшний пример является вершиной человеческой фантазии и изворотливости, ведь на 5 кв. метрах умудрились расположить все необходимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Интерьер маленькой кухни.

Не так давно этот нестандартный пример оформления малогабаритной кухни появился на просторах интернета и сразу же вызвал массу разногласий у пользователей сети. Кто-то восхищается столь нестандартным решением, а кто-то критикует, ведь у каждого свои мысли и видения.

Конечно, имея большую кухню, легко рассуждать, где обустроить рабочую зону и сколько столов там разместить, или какой мягкий уголок заказать и на сколько персон. Но попробуйте организовать полноценную кухню на 5 квадратных метрах, в которой до ремонта помещались небольшой стол, плита и мойка.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Только благодаря точным расчетам разместили мебель и бытовую технику.

Дизайнерам пришлось очень долго просчитывать и рассчитывать, чтобы создать полнофункциональную кухню со всей необходимой мебелью и техникой для удобства приготовления пищи. Ведь какая бы площадь не была, всем хочется иметь комфортную кухню с современной мебелью, практичную рабочую поверхность, бытовую технику и все необходимое для приготовления пищи.

Как им это удалось, мы сможем увидеть на следующих фотографиях

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Вместо подоконника установили столешницу с маленькой мойкой.

Чтобы разместить всю необходимую мебель, пришлось подоконник заменить столешницей с вмонтированной миниатюрной круглой мойкой. Это решение имеет множество достоинств, ведь мойка и часть рабочей поверхности находится напротив окна, доступ естественного освещения ничем не ограничен, поэтому экономия электричества и сохранность зрения будет гарантированы.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Вырез на столешнице открывает доступ к окну.

Поскольку места очень мало, а доступ к окну и боковым шкафам перекрывать нельзя, было решено сделать оригинальный вырез на столешнице возле мойки, чтобы беспрепятственно можно было до них добраться. Батарею решили не убирать, поэтому на столешнице установили специальные решетки, которые позволяют теплу выходить наружу.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Тумба имеет два выдвижных ящика.

Естественно, мойку установили на весьма функциональной и продуманной до мелочей тумбе, в которой есть выдвижные ящики для хранения бытовой химии и кухонных принадлежностей.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Варочная поверхность расположена на общей столешнице.

Варочную поверхность расположили рядом с мойкой, над которой повесили небольшой шкаф. В нем хранят любимые приправы и столовые приборы.

В угловой тумбе, установленной под рабочей зоной и плитой, оборудовали вместительные системы хранения, которые позволили спрятать всю кухонную утварь и даже мусорное ведро.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Разделочная поверхность возле плиты.

Столешница рабочей поверхности, к сожалению, получилась очень узкой, больше похожей на барную стойку. Из-за этого некоторые разделочные работы проводить будет очень сложно, но к ее крошечным размерам можно приловчиться.

Фартук над плитой и разделочной поверхностью сделали из специальной декоративной панели, имитирующей кирпичную стену, что придало всему интерьеру особый шик. Да и оформление всей комнаты в белом цвете не только делает кухню светлее и изысканней, но и визуально ее увеличивает.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


В этом шкафу удалось разместить всю необходимую бытовую технику и кухонные принадлежности.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Газовый счетчик спрятали в шкафу.

Шкаф, который расположен с другой стороны комнаты, просто сразил наповал своей многофункциональностью. Только представьте, в него поместились не только сыпучие продукты питания и вся кухонная посуда, но и … стиральная машинка, духовой шкаф, посудомоечная машина и микроволновая печь! А возле шкафа умудрились выкроить место для установки холодильника.

В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Многофункциональный шкаф.

Поскольку площадь очень маленькая, то такое расположение бытовой техники и шкафов всегда будет на расстоянии вытянутой руки хозяйки, что немаловажно в процессе приготовления пищи.

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В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото


Очень маленькая площадь стала причиной некоторых неудобств.

Действительно, у такой планировки и размещении мебели есть несколько недостатков - это отсутствие обеденного стола и непродуманный острый угол столешницы возле мойки, а также очень узкая разделочная поверхность. Но некоторые из них невозможно было решить из-за маленькой площади, а вот острый угол - действительно дизайнерский промах этого проекта.
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 Теги: кухня, хрущевки

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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