Раздел: Фоторепортажи
В Сети показали идеальный дизайн кухни в «хрущевке». Фото
Маленькую кухню тоже можно сделать полноценной.
К сожалению, малогабаритная кухня в наших квартирах это, скорее всего, правило, а не исключение, и ее обустройство доставляет массу проблем хозяевам. Современные дизайнеры делают все возможное, чтобы рационально использовать каждый сантиметр имеющейся площади для создания максимально удобного и комфортного пространства. Сегодняшний пример является вершиной человеческой фантазии и изворотливости, ведь на 5 кв. метрах умудрились расположить все необходимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Интерьер маленькой кухни.
Не так давно этот нестандартный пример оформления малогабаритной кухни появился на просторах интернета и сразу же вызвал массу разногласий у пользователей сети. Кто-то восхищается столь нестандартным решением, а кто-то критикует, ведь у каждого свои мысли и видения.
Конечно, имея большую кухню, легко рассуждать, где обустроить рабочую зону и сколько столов там разместить, или какой мягкий уголок заказать и на сколько персон. Но попробуйте организовать полноценную кухню на 5 квадратных метрах, в которой до ремонта помещались небольшой стол, плита и мойка.
Только благодаря точным расчетам разместили мебель и бытовую технику.
Дизайнерам пришлось очень долго просчитывать и рассчитывать, чтобы создать полнофункциональную кухню со всей необходимой мебелью и техникой для удобства приготовления пищи. Ведь какая бы площадь не была, всем хочется иметь комфортную кухню с современной мебелью, практичную рабочую поверхность, бытовую технику и все необходимое для приготовления пищи.
Как им это удалось, мы сможем увидеть на следующих фотографиях
Вместо подоконника установили столешницу с маленькой мойкой.
Чтобы разместить всю необходимую мебель, пришлось подоконник заменить столешницей с вмонтированной миниатюрной круглой мойкой. Это решение имеет множество достоинств, ведь мойка и часть рабочей поверхности находится напротив окна, доступ естественного освещения ничем не ограничен, поэтому экономия электричества и сохранность зрения будет гарантированы.
Вырез на столешнице открывает доступ к окну.
Поскольку места очень мало, а доступ к окну и боковым шкафам перекрывать нельзя, было решено сделать оригинальный вырез на столешнице возле мойки, чтобы беспрепятственно можно было до них добраться. Батарею решили не убирать, поэтому на столешнице установили специальные решетки, которые позволяют теплу выходить наружу.
Тумба имеет два выдвижных ящика.
Естественно, мойку установили на весьма функциональной и продуманной до мелочей тумбе, в которой есть выдвижные ящики для хранения бытовой химии и кухонных принадлежностей.
Варочная поверхность расположена на общей столешнице.
Варочную поверхность расположили рядом с мойкой, над которой повесили небольшой шкаф. В нем хранят любимые приправы и столовые приборы.
В угловой тумбе, установленной под рабочей зоной и плитой, оборудовали вместительные системы хранения, которые позволили спрятать всю кухонную утварь и даже мусорное ведро.
Разделочная поверхность возле плиты.
Столешница рабочей поверхности, к сожалению, получилась очень узкой, больше похожей на барную стойку. Из-за этого некоторые разделочные работы проводить будет очень сложно, но к ее крошечным размерам можно приловчиться.
Фартук над плитой и разделочной поверхностью сделали из специальной декоративной панели, имитирующей кирпичную стену, что придало всему интерьеру особый шик. Да и оформление всей комнаты в белом цвете не только делает кухню светлее и изысканней, но и визуально ее увеличивает.
В этом шкафу удалось разместить всю необходимую бытовую технику и кухонные принадлежности.
Газовый счетчик спрятали в шкафу.
Шкаф, который расположен с другой стороны комнаты, просто сразил наповал своей многофункциональностью. Только представьте, в него поместились не только сыпучие продукты питания и вся кухонная посуда, но и … стиральная машинка, духовой шкаф, посудомоечная машина и микроволновая печь! А возле шкафа умудрились выкроить место для установки холодильника.
Многофункциональный шкаф.
Поскольку площадь очень маленькая, то такое расположение бытовой техники и шкафов всегда будет на расстоянии вытянутой руки хозяйки, что немаловажно в процессе приготовления пищи.
Читайте также: Этот особняк в Англии удивляет внутренним убранством. Фото
Очень маленькая площадь стала причиной некоторых неудобств.
Действительно, у такой планировки и размещении мебели есть несколько недостатков - это отсутствие обеденного стола и непродуманный острый угол столешницы возле мойки, а также очень узкая разделочная поверхность. Но некоторые из них невозможно было решить из-за маленькой площади, а вот острый угол - действительно дизайнерский промах этого проекта.
К сожалению, малогабаритная кухня в наших квартирах это, скорее всего, правило, а не исключение, и ее обустройство доставляет массу проблем хозяевам. Современные дизайнеры делают все возможное, чтобы рационально использовать каждый сантиметр имеющейся площади для создания максимально удобного и комфортного пространства. Сегодняшний пример является вершиной человеческой фантазии и изворотливости, ведь на 5 кв. метрах умудрились расположить все необходимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Интерьер маленькой кухни.
Не так давно этот нестандартный пример оформления малогабаритной кухни появился на просторах интернета и сразу же вызвал массу разногласий у пользователей сети. Кто-то восхищается столь нестандартным решением, а кто-то критикует, ведь у каждого свои мысли и видения.
Конечно, имея большую кухню, легко рассуждать, где обустроить рабочую зону и сколько столов там разместить, или какой мягкий уголок заказать и на сколько персон. Но попробуйте организовать полноценную кухню на 5 квадратных метрах, в которой до ремонта помещались небольшой стол, плита и мойка.
Только благодаря точным расчетам разместили мебель и бытовую технику.
Дизайнерам пришлось очень долго просчитывать и рассчитывать, чтобы создать полнофункциональную кухню со всей необходимой мебелью и техникой для удобства приготовления пищи. Ведь какая бы площадь не была, всем хочется иметь комфортную кухню с современной мебелью, практичную рабочую поверхность, бытовую технику и все необходимое для приготовления пищи.
Как им это удалось, мы сможем увидеть на следующих фотографиях
Вместо подоконника установили столешницу с маленькой мойкой.
Чтобы разместить всю необходимую мебель, пришлось подоконник заменить столешницей с вмонтированной миниатюрной круглой мойкой. Это решение имеет множество достоинств, ведь мойка и часть рабочей поверхности находится напротив окна, доступ естественного освещения ничем не ограничен, поэтому экономия электричества и сохранность зрения будет гарантированы.
Вырез на столешнице открывает доступ к окну.
Поскольку места очень мало, а доступ к окну и боковым шкафам перекрывать нельзя, было решено сделать оригинальный вырез на столешнице возле мойки, чтобы беспрепятственно можно было до них добраться. Батарею решили не убирать, поэтому на столешнице установили специальные решетки, которые позволяют теплу выходить наружу.
Тумба имеет два выдвижных ящика.
Естественно, мойку установили на весьма функциональной и продуманной до мелочей тумбе, в которой есть выдвижные ящики для хранения бытовой химии и кухонных принадлежностей.
Варочная поверхность расположена на общей столешнице.
Варочную поверхность расположили рядом с мойкой, над которой повесили небольшой шкаф. В нем хранят любимые приправы и столовые приборы.
В угловой тумбе, установленной под рабочей зоной и плитой, оборудовали вместительные системы хранения, которые позволили спрятать всю кухонную утварь и даже мусорное ведро.
Разделочная поверхность возле плиты.
Столешница рабочей поверхности, к сожалению, получилась очень узкой, больше похожей на барную стойку. Из-за этого некоторые разделочные работы проводить будет очень сложно, но к ее крошечным размерам можно приловчиться.
Фартук над плитой и разделочной поверхностью сделали из специальной декоративной панели, имитирующей кирпичную стену, что придало всему интерьеру особый шик. Да и оформление всей комнаты в белом цвете не только делает кухню светлее и изысканней, но и визуально ее увеличивает.
В этом шкафу удалось разместить всю необходимую бытовую технику и кухонные принадлежности.
Газовый счетчик спрятали в шкафу.
Шкаф, который расположен с другой стороны комнаты, просто сразил наповал своей многофункциональностью. Только представьте, в него поместились не только сыпучие продукты питания и вся кухонная посуда, но и … стиральная машинка, духовой шкаф, посудомоечная машина и микроволновая печь! А возле шкафа умудрились выкроить место для установки холодильника.
Многофункциональный шкаф.
Поскольку площадь очень маленькая, то такое расположение бытовой техники и шкафов всегда будет на расстоянии вытянутой руки хозяйки, что немаловажно в процессе приготовления пищи.
Читайте также: Этот особняк в Англии удивляет внутренним убранством. Фото
Очень маленькая площадь стала причиной некоторых неудобств.
Действительно, у такой планировки и размещении мебели есть несколько недостатков - это отсутствие обеденного стола и непродуманный острый угол столешницы возле мойки, а также очень узкая разделочная поверхность. Но некоторые из них невозможно было решить из-за маленькой площади, а вот острый угол - действительно дизайнерский промах этого проекта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
182
0
Также советуем посмотреть
- Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
- В ВСУ опровергают фейки вокруг осеннего призыва
- Прикольные смс от «мастеров» флирта
- Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
- В Украине переименуют две области
- Сотрудничество Тимошенко и Медведчука: 6 неопровержимых фактов
Оставьте свой комментарий