Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото
Работы фотографа из Словакии.
В прошлом году фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной - самопровозглашенной королевой предсказательниц, которых местные жители называют просто «ведьмы». Эти женщины (обычно румынские цыганки) якобы могут видеть будущее и считывать его по ладони, по зернам пшеницы или по звездам. Люсия познакомилась с Марией и провела с ней некоторое время, фотографируя ведьм, их дома, быт и ремесло, передаваемое из поколения в поколение с незапамятных времен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
«Когда я нашла этих женщин, они не очень хотели, чтобы я их фотографировала. Некоторые просили за это деньги. Цены варьировались от 20 до 50 евро за фотосессию. Я говорила им, что фотографирую их для словацкой газеты». На фото: золото - неотъемлемая часть румынской культуры, особенно для королевы ведьм Марии Кампины.
«Спустя несколько дней поисков и торгов я наконец встретила Марию Кампину - самопровозглашенную королеву ведьм - и заключила с ней сделку. Чтобы иметь возможность фотографировать ее и ее знакомых, я должна была пообещать, что газета, на которую я работала, опубликует полную историю о ней, а также предоставит ей первую страницу. Фото Марии в итоге появилось на обложке еженедельной словацкой газеты SME». На фото: Мария Кампина на своем роскошном золотом диване.
«Я проверила их способности. Все предсказания были разными - у кого-то позитивными, у кого-то негативными. Все они были короткими и слишком общими. Мне предсказали, что я выйду замуж и рожу первого из троих детей уже в течение года, но этого не произошло. К счастью, предсказание, что скоро близкий мне человек умрет, тоже не сбылось». На фото: эти бело-золотые кресла принадлежат ведьме по имени Султана.
«В этом сообществе обычно мужчины содержат семьи. Зарабатывают ли они честным трудом или нет, это уже другой вопрос. Гадания и предсказания судьбы - древнее ремесло и единственное, которым разрешено заниматься здесь женщинам. Это также единственный способ для здешних женщин добиться уважения и успеха. Девочки ходят в школу до 18 лет, но матери, тети и бабушки обучают их колдовству. Каждая девочка сама решает, правильное это занятие или нет, ведь зачастую им приходится обманывать клиентов». На фото: дома здесь стараются обставить максимально пышно, украшая интерьеры золотыми стульями или огромными телевизорами. Это дом ведьмы по имени Амалия, которая в момент фотосессии обучала свою племянницу колдовству.
«Я фотографировала одних из самых богатых и уважаемых ведьм. Этим женщинам удалось добиться невероятного: они создали современный бизнес с помощью древних ритуалов, берущих начало в их этническом прошлом. Их обычаи такие же, как и столетие назад. Изменилось лишь восприятие их профессии окружающими». На фото: Селена в процессе обучения магии, она готовится стать ведьмой. Сейчас она учится в старших классах, а магию ей преподает ее тетя Амалия».
Эта мебель принадлежит ведьме Марии Кампине, которая утверждает, что умеет говорить с умершими.
Иногда ведьмы зажигают свечи, чтобы «открыть свой внутренний глаз», прежде чем наложить заклятье или заглянуть в будущее.
Ловента сказала фотографу, что видит горе за ее улыбкой. Также она предсказала, что это горе станет еще сильнее, после того как кто-то из ее близких умрет.
Атена поняла, что фотограф не верит в ее силы и в Бога. Она сказала, что Люсия не будет счастлива, пока не поверит в Господа.
Эта лестница находится в доме ведьмы по имени Атена, которая верит, что по жизни ее ведут сны о ее покойной бабушке.
Сунита сказала фотографу, что в ее жизни грядет важный момент и что она должна следить за здоровьем.
Зелья - важнейшая часть ведьмовской культуры.
Ведьма Ивана Сидония сообщила Люсии, что ее бывший хочет ее вернуть и что кто-то из ее близких скоро умрет.
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Хрустальные шары - неизменный атрибут для предсказания будущего.
В прошлом году фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной - самопровозглашенной королевой предсказательниц, которых местные жители называют просто «ведьмы». Эти женщины (обычно румынские цыганки) якобы могут видеть будущее и считывать его по ладони, по зернам пшеницы или по звездам. Люсия познакомилась с Марией и провела с ней некоторое время, фотографируя ведьм, их дома, быт и ремесло, передаваемое из поколения в поколение с незапамятных времен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
«Когда я нашла этих женщин, они не очень хотели, чтобы я их фотографировала. Некоторые просили за это деньги. Цены варьировались от 20 до 50 евро за фотосессию. Я говорила им, что фотографирую их для словацкой газеты». На фото: золото - неотъемлемая часть румынской культуры, особенно для королевы ведьм Марии Кампины.
«Спустя несколько дней поисков и торгов я наконец встретила Марию Кампину - самопровозглашенную королеву ведьм - и заключила с ней сделку. Чтобы иметь возможность фотографировать ее и ее знакомых, я должна была пообещать, что газета, на которую я работала, опубликует полную историю о ней, а также предоставит ей первую страницу. Фото Марии в итоге появилось на обложке еженедельной словацкой газеты SME». На фото: Мария Кампина на своем роскошном золотом диване.
«Я проверила их способности. Все предсказания были разными - у кого-то позитивными, у кого-то негативными. Все они были короткими и слишком общими. Мне предсказали, что я выйду замуж и рожу первого из троих детей уже в течение года, но этого не произошло. К счастью, предсказание, что скоро близкий мне человек умрет, тоже не сбылось». На фото: эти бело-золотые кресла принадлежат ведьме по имени Султана.
«В этом сообществе обычно мужчины содержат семьи. Зарабатывают ли они честным трудом или нет, это уже другой вопрос. Гадания и предсказания судьбы - древнее ремесло и единственное, которым разрешено заниматься здесь женщинам. Это также единственный способ для здешних женщин добиться уважения и успеха. Девочки ходят в школу до 18 лет, но матери, тети и бабушки обучают их колдовству. Каждая девочка сама решает, правильное это занятие или нет, ведь зачастую им приходится обманывать клиентов». На фото: дома здесь стараются обставить максимально пышно, украшая интерьеры золотыми стульями или огромными телевизорами. Это дом ведьмы по имени Амалия, которая в момент фотосессии обучала свою племянницу колдовству.
«Я фотографировала одних из самых богатых и уважаемых ведьм. Этим женщинам удалось добиться невероятного: они создали современный бизнес с помощью древних ритуалов, берущих начало в их этническом прошлом. Их обычаи такие же, как и столетие назад. Изменилось лишь восприятие их профессии окружающими». На фото: Селена в процессе обучения магии, она готовится стать ведьмой. Сейчас она учится в старших классах, а магию ей преподает ее тетя Амалия».
Эта мебель принадлежит ведьме Марии Кампине, которая утверждает, что умеет говорить с умершими.
Иногда ведьмы зажигают свечи, чтобы «открыть свой внутренний глаз», прежде чем наложить заклятье или заглянуть в будущее.
Ловента сказала фотографу, что видит горе за ее улыбкой. Также она предсказала, что это горе станет еще сильнее, после того как кто-то из ее близких умрет.
Атена поняла, что фотограф не верит в ее силы и в Бога. Она сказала, что Люсия не будет счастлива, пока не поверит в Господа.
Эта лестница находится в доме ведьмы по имени Атена, которая верит, что по жизни ее ведут сны о ее покойной бабушке.
Сунита сказала фотографу, что в ее жизни грядет важный момент и что она должна следить за здоровьем.
Зелья - важнейшая часть ведьмовской культуры.
Ведьма Ивана Сидония сообщила Люсии, что ее бывший хочет ее вернуть и что кто-то из ее близких скоро умрет.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Хрустальные шары - неизменный атрибут для предсказания будущего.
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