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Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". ФотоРаботы фотографа из Словакии.

В прошлом году фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной - самопровозглашенной королевой предсказательниц, которых местные жители называют просто «ведьмы». Эти женщины (обычно румынские цыганки) якобы могут видеть будущее и считывать его по ладони, по зернам пшеницы или по звездам. Люсия познакомилась с Марией и провела с ней некоторое время, фотографируя ведьм, их дома, быт и ремесло, передаваемое из поколения в поколение с незапамятных времен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


«Когда я нашла этих женщин, они не очень хотели, чтобы я их фотографировала. Некоторые просили за это деньги. Цены варьировались от 20 до 50 евро за фотосессию. Я говорила им, что фотографирую их для словацкой газеты». На фото: золото - неотъемлемая часть румынской культуры, особенно для королевы ведьм Марии Кампины.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


«Спустя несколько дней поисков и торгов я наконец встретила Марию Кампину - самопровозглашенную королеву ведьм - и заключила с ней сделку. Чтобы иметь возможность фотографировать ее и ее знакомых, я должна была пообещать, что газета, на которую я работала, опубликует полную историю о ней, а также предоставит ей первую страницу. Фото Марии в итоге появилось на обложке еженедельной словацкой газеты SME». На фото: Мария Кампина на своем роскошном золотом диване.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


«Я проверила их способности. Все предсказания были разными - у кого-то позитивными, у кого-то негативными. Все они были короткими и слишком общими. Мне предсказали, что я выйду замуж и рожу первого из троих детей уже в течение года, но этого не произошло. К счастью, предсказание, что скоро близкий мне человек умрет, тоже не сбылось». На фото: эти бело-золотые кресла принадлежат ведьме по имени Султана.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


«В этом сообществе обычно мужчины содержат семьи. Зарабатывают ли они честным трудом или нет, это уже другой вопрос. Гадания и предсказания судьбы - древнее ремесло и единственное, которым разрешено заниматься здесь женщинам. Это также единственный способ для здешних женщин добиться уважения и успеха. Девочки ходят в школу до 18 лет, но матери, тети и бабушки обучают их колдовству. Каждая девочка сама решает, правильное это занятие или нет, ведь зачастую им приходится обманывать клиентов». На фото: дома здесь стараются обставить максимально пышно, украшая интерьеры золотыми стульями или огромными телевизорами. Это дом ведьмы по имени Амалия, которая в момент фотосессии обучала свою племянницу колдовству.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


«Я фотографировала одних из самых богатых и уважаемых ведьм. Этим женщинам удалось добиться невероятного: они создали современный бизнес с помощью древних ритуалов, берущих начало в их этническом прошлом. Их обычаи такие же, как и столетие назад. Изменилось лишь восприятие их профессии окружающими». На фото: Селена в процессе обучения магии, она готовится стать ведьмой. Сейчас она учится в старших классах, а магию ей преподает ее тетя Амалия».

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Эта мебель принадлежит ведьме Марии Кампине, которая утверждает, что умеет говорить с умершими.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Иногда ведьмы зажигают свечи, чтобы «открыть свой внутренний глаз», прежде чем наложить заклятье или заглянуть в будущее.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Ловента сказала фотографу, что видит горе за ее улыбкой. Также она предсказала, что это горе станет еще сильнее, после того как кто-то из ее близких умрет.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Атена поняла, что фотограф не верит в ее силы и в Бога. Она сказала, что Люсия не будет счастлива, пока не поверит в Господа.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Эта лестница находится в доме ведьмы по имени Атена, которая верит, что по жизни ее ведут сны о ее покойной бабушке.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Сунита сказала фотографу, что в ее жизни грядет важный момент и что она должна следить за здоровьем.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Зелья - важнейшая часть ведьмовской культуры.

Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Ведьма Ивана Сидония сообщила Люсии, что ее бывший хочет ее вернуть и что кто-то из ее близких скоро умрет.

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Фотограф показал, как живется богатым румынским "ведьмам". Фото


Хрустальные шары - неизменный атрибут для предсказания будущего.
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 Теги: фотограф, ведьмы

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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