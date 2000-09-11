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Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. ФотоОни стали для многих примером для подражания.

К числу икон моды безоговорочно можно отнести представительниц британской королевской семьи. Если хочется выглядеть сдержанно, но при этом стильно, можно сформировать собственный гардероб, взяв за основу примеры луков Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В этом обзоре - 7 правил и хитростей, которым следуют эти очаровательные женщины, чтобы выглядеть безупречно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Правильный выбор цветовой палитры одежды

Основное правило при подборе гардероба - найти цвета, которые соответствуют типу внешности. Стилисты придерживаются такой классификации: холодные и теплые цветотипы (по аналогии со временами года - лето/зима и весна/осень).

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


Для каждого цветотипа − свои цвета в одежде. Например, для «весны» это такие цвета, как персиковый, нежно-зеленый, золотистый и бежево-желтый. Для «лета» - это холодные и дымчатые оттенки (голубой, серо-белый, жемчужный). «Осени» к лицу вся палитра разноцветной листвы и осеннего неба. А «зиме» пойдут черный, серебряный, синий.

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


Это, конечно же, очень краткая характеристика. На примере Меган можно увидеть, что ей к лицу бежевые и коричневые тона, а вот Кейт идут все оттенки светло-синего и голубого.

2. Досуг в стиле casual

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


Для неофициальных мероприятий обе женщины часто выбирают демократичные наряды, при этом образ остается достаточно строгим. И Кейт, и Меган неоднократно замечали в темно-синих джинсах клеш или скинни с кипенно-белой рубашкой классического кроя.

3. Платья с цветочными принтами

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


Цветочные принты одинаково выигрышно смотрятся и на летних летящих платьях, и на строгих коктейльных нарядах. Обе женщины - обладательницы точеных фигур, так что могут себе позволить надевать платья прямого кроя и платья-футляры.

4. Пальто − только классического кроя

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


Кажется, в арсенале и Кейт, и Меган есть как минимум 5-6 классических однотонных драповых пальто. Такие модели выгодно подчеркивают женственность образа, прекрасно смотрятся с платьями длины миди, а также спасают от промозглой погоды в межсезонье. Чаще всего пальто дополняется оригинальной шляпкой в тон.

5. Красный для красной дорожки

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


Не стоит опасаться красного цвета. Однотонное платье выглядит безукоризненно и буквально приковывает взгляды окружающих. Если вам нужно подобрать наряд для торжественного случая и дресс-код позволяет, побалуйте себя красным платьем. Главное, найдите тот оттенок, который удачно сочетается с вашим цветотипом.

6. Однотонные наряды

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


Чтобы выглядеть безупречно, нет ничего проще, чем подобрать однотонный наряд. В этом случае силуэт выгодно подчеркнут, а походка кажется легкой и летящей.

7. Хитрости, которые помогают носить лодочки по протоколу

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


У каждой женщины есть свой секрет, как выдержать целый день на шпильке в 10 см. Кейт, например, использует стельки от обувной компании Alice Bow. Эти стельки были произведены вручную в Англии из итальянской кожи, они облегчают ходьбу и снижают уровень усталости. У Кейт большая коллекция лодочек различных цветов, но очень похожих моделей. Кстати, иногда Кейт можно увидеть в туфлях на танкетке, которые намного более комфортные. Правда, герцогиня Кэмбриджская не злоупотребляет такими выходами в свет и позволяет себе вольность только тогда, когда королевы нет рядом. Женщинам королевской семьи хорошо известно, что Елизавета на дух не переносит такие модели.

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото


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Меган Маркл использует другую хитрость. Она покупает обувь на 1-2 размера больше, чем ее нога. Перед выходом в носочек закрытой туфли можно подложить наполнитель, а по мере того, как нога устает и отекает, вынимать его, чтобы обувь не жала так сильно. Недавно журналисты заприметили, что на Меган надеты туфли не по размеру, но, судя по всему, жену принца Гарри это не смутило.

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото
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 Теги: Кейт Миддлтон, Меган Маркл

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Сегодня, 16:50 » Автор: Анна Мартынова
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