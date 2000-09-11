Раздел: Фоторепортажи
Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото
Они стали для многих примером для подражания.
К числу икон моды безоговорочно можно отнести представительниц британской королевской семьи. Если хочется выглядеть сдержанно, но при этом стильно, можно сформировать собственный гардероб, взяв за основу примеры луков Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В этом обзоре - 7 правил и хитростей, которым следуют эти очаровательные женщины, чтобы выглядеть безупречно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Правильный выбор цветовой палитры одежды
Основное правило при подборе гардероба - найти цвета, которые соответствуют типу внешности. Стилисты придерживаются такой классификации: холодные и теплые цветотипы (по аналогии со временами года - лето/зима и весна/осень).
Для каждого цветотипа − свои цвета в одежде. Например, для «весны» это такие цвета, как персиковый, нежно-зеленый, золотистый и бежево-желтый. Для «лета» - это холодные и дымчатые оттенки (голубой, серо-белый, жемчужный). «Осени» к лицу вся палитра разноцветной листвы и осеннего неба. А «зиме» пойдут черный, серебряный, синий.
Это, конечно же, очень краткая характеристика. На примере Меган можно увидеть, что ей к лицу бежевые и коричневые тона, а вот Кейт идут все оттенки светло-синего и голубого.
2. Досуг в стиле casual
Для неофициальных мероприятий обе женщины часто выбирают демократичные наряды, при этом образ остается достаточно строгим. И Кейт, и Меган неоднократно замечали в темно-синих джинсах клеш или скинни с кипенно-белой рубашкой классического кроя.
3. Платья с цветочными принтами
Цветочные принты одинаково выигрышно смотрятся и на летних летящих платьях, и на строгих коктейльных нарядах. Обе женщины - обладательницы точеных фигур, так что могут себе позволить надевать платья прямого кроя и платья-футляры.
4. Пальто − только классического кроя
Кажется, в арсенале и Кейт, и Меган есть как минимум 5-6 классических однотонных драповых пальто. Такие модели выгодно подчеркивают женственность образа, прекрасно смотрятся с платьями длины миди, а также спасают от промозглой погоды в межсезонье. Чаще всего пальто дополняется оригинальной шляпкой в тон.
5. Красный для красной дорожки
Не стоит опасаться красного цвета. Однотонное платье выглядит безукоризненно и буквально приковывает взгляды окружающих. Если вам нужно подобрать наряд для торжественного случая и дресс-код позволяет, побалуйте себя красным платьем. Главное, найдите тот оттенок, который удачно сочетается с вашим цветотипом.
6. Однотонные наряды
Чтобы выглядеть безупречно, нет ничего проще, чем подобрать однотонный наряд. В этом случае силуэт выгодно подчеркнут, а походка кажется легкой и летящей.
7. Хитрости, которые помогают носить лодочки по протоколу
У каждой женщины есть свой секрет, как выдержать целый день на шпильке в 10 см. Кейт, например, использует стельки от обувной компании Alice Bow. Эти стельки были произведены вручную в Англии из итальянской кожи, они облегчают ходьбу и снижают уровень усталости. У Кейт большая коллекция лодочек различных цветов, но очень похожих моделей. Кстати, иногда Кейт можно увидеть в туфлях на танкетке, которые намного более комфортные. Правда, герцогиня Кэмбриджская не злоупотребляет такими выходами в свет и позволяет себе вольность только тогда, когда королевы нет рядом. Женщинам королевской семьи хорошо известно, что Елизавета на дух не переносит такие модели.
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Меган Маркл использует другую хитрость. Она покупает обувь на 1-2 размера больше, чем ее нога. Перед выходом в носочек закрытой туфли можно подложить наполнитель, а по мере того, как нога устает и отекает, вынимать его, чтобы обувь не жала так сильно. Недавно журналисты заприметили, что на Меган надеты туфли не по размеру, но, судя по всему, жену принца Гарри это не смутило.
К числу икон моды безоговорочно можно отнести представительниц британской королевской семьи. Если хочется выглядеть сдержанно, но при этом стильно, можно сформировать собственный гардероб, взяв за основу примеры луков Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В этом обзоре - 7 правил и хитростей, которым следуют эти очаровательные женщины, чтобы выглядеть безупречно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Правильный выбор цветовой палитры одежды
Основное правило при подборе гардероба - найти цвета, которые соответствуют типу внешности. Стилисты придерживаются такой классификации: холодные и теплые цветотипы (по аналогии со временами года - лето/зима и весна/осень).
Для каждого цветотипа − свои цвета в одежде. Например, для «весны» это такие цвета, как персиковый, нежно-зеленый, золотистый и бежево-желтый. Для «лета» - это холодные и дымчатые оттенки (голубой, серо-белый, жемчужный). «Осени» к лицу вся палитра разноцветной листвы и осеннего неба. А «зиме» пойдут черный, серебряный, синий.
Это, конечно же, очень краткая характеристика. На примере Меган можно увидеть, что ей к лицу бежевые и коричневые тона, а вот Кейт идут все оттенки светло-синего и голубого.
2. Досуг в стиле casual
Для неофициальных мероприятий обе женщины часто выбирают демократичные наряды, при этом образ остается достаточно строгим. И Кейт, и Меган неоднократно замечали в темно-синих джинсах клеш или скинни с кипенно-белой рубашкой классического кроя.
3. Платья с цветочными принтами
Цветочные принты одинаково выигрышно смотрятся и на летних летящих платьях, и на строгих коктейльных нарядах. Обе женщины - обладательницы точеных фигур, так что могут себе позволить надевать платья прямого кроя и платья-футляры.
4. Пальто − только классического кроя
Кажется, в арсенале и Кейт, и Меган есть как минимум 5-6 классических однотонных драповых пальто. Такие модели выгодно подчеркивают женственность образа, прекрасно смотрятся с платьями длины миди, а также спасают от промозглой погоды в межсезонье. Чаще всего пальто дополняется оригинальной шляпкой в тон.
5. Красный для красной дорожки
Не стоит опасаться красного цвета. Однотонное платье выглядит безукоризненно и буквально приковывает взгляды окружающих. Если вам нужно подобрать наряд для торжественного случая и дресс-код позволяет, побалуйте себя красным платьем. Главное, найдите тот оттенок, который удачно сочетается с вашим цветотипом.
6. Однотонные наряды
Чтобы выглядеть безупречно, нет ничего проще, чем подобрать однотонный наряд. В этом случае силуэт выгодно подчеркнут, а походка кажется легкой и летящей.
7. Хитрости, которые помогают носить лодочки по протоколу
У каждой женщины есть свой секрет, как выдержать целый день на шпильке в 10 см. Кейт, например, использует стельки от обувной компании Alice Bow. Эти стельки были произведены вручную в Англии из итальянской кожи, они облегчают ходьбу и снижают уровень усталости. У Кейт большая коллекция лодочек различных цветов, но очень похожих моделей. Кстати, иногда Кейт можно увидеть в туфлях на танкетке, которые намного более комфортные. Правда, герцогиня Кэмбриджская не злоупотребляет такими выходами в свет и позволяет себе вольность только тогда, когда королевы нет рядом. Женщинам королевской семьи хорошо известно, что Елизавета на дух не переносит такие модели.
Читайте также: Фотограф показал реакцию женщин на комплименты. Фото
Меган Маркл использует другую хитрость. Она покупает обувь на 1-2 размера больше, чем ее нога. Перед выходом в носочек закрытой туфли можно подложить наполнитель, а по мере того, как нога устает и отекает, вынимать его, чтобы обувь не жала так сильно. Недавно журналисты заприметили, что на Меган надеты туфли не по размеру, но, судя по всему, жену принца Гарри это не смутило.
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