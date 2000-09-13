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Забавные снимки животных в дикой природе. Фото

Забавные снимки животных в дикой природе. Фото Эти фотографии стали финалистами известного конкурса.

Comedy Wildlife Photography Awards - необычный фотоконкурс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Здесь жюри выбирает самые смешные фотографии животных со всего мира, которые авторы снимков снабжают соответствующими подписями.

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На днях выбрали финалистов. Представляем их в нашем репортаже.

Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
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 Теги: животные, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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