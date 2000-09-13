Раздел: Фоторепортажи
Двадцать самых интересных мест Италии. Фото
Страна, которая покоряет с первого взгляда.
Италия – страна в Южной Европе, расположенная в центре Средиземноморья. Именно Италия считается одной из самых популярных европейских стран для начинающих и опытных туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на mirvokrugnas.com.
Каждый путешественник может по достоинству оценить известные архитектурные памятники, богатую историю, удивительную культуру. Туристы получают возможность не только зарядиться позитивными эмоциями и временно отстраниться от серых будней, но и лучше узнать исторические события, традиции Италии.
Венецианский Гранд-канал
Большой канал в Венеции – это одна из самых необычных достопримечательностей. Именно Гранд-канал, разделяющий старинный итальянский город, оказался достойным символом Венеции. Именно здесь можно по достоинству оценить архитектурные памятники, среди которых выделяются дворцы. К тому же некоторый участок, проходящий рядом с Гранд-канал, представляет собой веселый и красочный базар, где можно купить различные сувениры.
Туристы могут прогуляться по набережной Венеции, проплыть на гондоле по Гранд-каналу. Это будет незабываемо.
Остров Бурано, Венеция
Бурано – это остров Венецианской лагуны, островной квартал Венеции. Бурано прославился яркими небольшими домиками. Такое многоцветье строений не случайно. Если верить легенде, рыбаки, возвращаясь из моря, могли издали узнавать свои дома именно по цветовому исполнению стен. Сейчас такая надобность отсутствует, но многие путешественники отмечают удивительную архитектуру Бурано.
Нужно отметить, что при поездке на остров Бурано можно купить кружевные вещи. Именно здесь зародились классические венецианские кружева, отличающиеся удивительной красотой.
Замок Веккио, Верона
Средневековый замок создавался в виде фортификационного сооружения. Строительные мероприятия были организованы семьей Скалиджери, представители которой сомневались в лояльности жителей Вероны. Однако даже фортификационный замок не сумел спасти целую семью.
Впоследствии в Вероне сменились правители. При этом замок Веккио всегда оставался резиденцией правителей. Нужно отметить, что замковый комплекс также использовали в виде военной казармы и склада оружия.
Для того, чтобы объект был признан фортификационным, стены замка были укреплены несколькими сторожевыми башнями. Следует отметить, что вокруг замка вырыт большой ров, который прежде был заполнен водой.
С 1923 года замковые помещения используются для городского музея. Туристы могут увидеть ценную экспозицию художественной галереи, в которой присутствуют даже реликвии раннехристианского периода.
Базилика святой мученицы Иустины, Падуя
Старинная базилика принадлежит ордену монахов-бенедиктинцев. Неудивительно, что религиозная обитель является не только известной достопримечательностью, но и важным объектом для многих паломников.
Базилику удалось построить на месте, где погибла Иустина, являющаяся первой святой Падуи. Нужно отметить, что Иустина считается покровительницей не только Падуи, но и Венеции. В наши дни базилика по-прежнему удивляет своим архитектурным исполнением и интерьером.
Местоположение: Via Giuseppe Ferrari - 2A.
Озеро Гарда
Озеро Гарда считается одним из самых больших и красивых во всей Италии. Для того, чтобы объехать озеро по берегу, потребуется целый день. Путешественники могут насладиться приятной погодой, живописными панорамами.
Величественный горный хребет, поистине пышная растительность привлекают многих путешественников. К тому же на берегу озера Гарда располагаются многочисленные архитектурные памятники и современные развлекательные комплексы. Неудивительно, что этот уголок Италии интересует многих туристов.
Кастель-Нуово, Неаполь
Старинный замок в Неаполе был построен благодаря Карлу Анжуйскому. Предполагалось, что Кастель-Нуово будет служить резиденцией Карла Анжуйского. В результате замковый комплекс сумел стать важным политическим центром Неаполитанского королевства, но впоследствии Кастель-Нуово продолжали расширять и укреплять.
Последняя реконструкция была проведена в 1823 году. Тогда замок превратили в артиллерийский арсенал.
Однако в начале XX столетия Кастель-Нуово признали историческим памятником, благодаря чему начались восстановительные работы. В Зале Баронов до 2006 года размещался городской совет Неаполя, но теперь замок используется только в качестве музея.
Замок Сфорца, Милан
Старинный замок Сфорца знаком многими туристам. Нужно отметить, что именно этот объект представляет собой прообраз Московского Кремля. Особенную ностальгию вызывают стены с зубцами, оригинальные башни. В наши дни в замковых помещениях располагается национальный музей, в котором можно увидеть интересные экспонаты, связанные с искусством.
Местоположение: Piazza Castello.
Дворец Питти, Флоренция
Дворец Питти – это одна из самых известных достопримечательностей не только Флоренции, но и Италии. Строительство дворцового комплекса относится к XV веку.
Дворец Питти несколько раз менял своих владельцев: Медичи, Лотарингские герцоги, итальянские монархи.
Дворец Питти представляет собой важный комплекс, в котором располагаются многочисленные музеи. Туристы могут посетить местные музейные центры и лучше понять культуру, историю Флоренции и других итальянских городов. Художественные произведения раскрывают свои лучшие стороны благодаря роскошному убранству.
Итак, туристы могут увидеть экспонаты следующих категорий:
Итальянские национальные костюмы.Кареты.Серебряные вещи.Фарфоровые изделия.
Каждый экспонат посвящен определенной исторической эпохе. Рядом с дворцом находится сад Боболи с фонтанами, скульптурами. Неудивительно, что дворец Питти привлекает многих путешественников.
Местоположение: Piazza de’ Pitti - 1.
Базилика святого Георгия, Венеция
Первая базилика, посвященная святому Георгию, на этом месте была построена в VIII – IX столетиях. Однако нынешнее здание удалось возвести только в XVI веке. Таким образом, достопримечательность является достойным примером средневековой архитектуры Венеции.
Интересно отметить, что бенедиктинцы на протяжении длительного времени проводят свои службы именно в этой базилике.
Фасад базилики отличается двумя фронтонами и зубчатым карнизом. Интерьер представляет собой интересное сочетание крестообразной формы христианских храмов и элементов классической церкви. Неудивительно, что базилика известна у многих туристов.
Местоположение: Isola di S.Giorgio Maggiore.
Оперный театр Ла Скала, Милан
Ла Скала – это один из самых известных оперных театров в Милане. Здание было построено в 1776 – 1778 году по указу австрийской императрицы Марии Терезы.
Во Вторую мировую войну здание театра было разрушено. Однако в 1946 году удалось успешно провести восстановительные работы. Впоследствии здание несколько раз реставрировали. Последняя реставрация была проведена в 2001 – 2004 гг.
В наши дни здание отличается неоклассическим архитектурным исполнением и совершенной акустикой.
Местоположение: Via Filodrammatici - 2.
Флорентийский собор
Флорентийский собор, известный как собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, является одной из самых известных достопримечательностей. Для строительства потребовалось больше шести веков, но при этом освятить религиозную обитель удалось в 1436 году. Окончательный внешний вид Флорентийский собор приобрел в конце XVIII столетия.
Собор, выполненный в форме латинского креста, удивляет своей безукоризненностью. Солнечный свет проникает внутрь через квадратные витражи. Интерьер собора удивляет важными религиозными и культурными сокровищами, часть из которых существует с самого средневековья.
Местоположение: Piazza del Duomo.
Замок Святого Ангела, Рим
Замок Святого Ангела способен произвести особенное впечатление на каждого туриста. Изначально замковый комплекс строили по подобию гробницы, но теперь он представляет собой необычный лабиринт из десятка комнат.
За долгие годы Замок Святого Ангела использовали в качестве усыпальницы, крепости, резиденции папы Римского, кладовой католической церкви. Более того, подземелья и некоторые помещения на первом этаже использовали в качестве тюрьмы. Несмотря на то, что многократно менялась цель использования достопримечательности, Замок Святого Ангела все-таки сумел сохранить свою красоту и стать известной достопримечательностью.
Местоположение: Lungotevere Castello - 50.
Термы Каракаллы, Рим
Термы Каракаллы представляют собой нерукотворную гору. Если же внимательно изучить объект, можно увидеть скопление руин. При этом обычным людям затруднительно угадать бывшие залы, переходы, экседры. Несмотря на этот факт, многие путешественники заинтересованы в изучении достопримечательности.
Прежде Термы Каракаллы представляли собой общественную баню. К тому же здесь римляне могли посетить клуб, стадион, сад отдыха, дом культуры. Здесь можно было погулять по парку, покупаться в бане, посидеть в библиотеке, заняться спортом и просто встретиться с друзьями. Именно возможность представить, как жили люди много столетий тому назад, привлекает туристов к достопримечательности.
Вилла Боргезе, Рим
Вилла Боргезе представляет собой большой ландшафтный парк, выполненный в английском стиле. Здесь можно посетить следующие культурные учреждения:
Галерея Боргезе. Экспозиция включает в себя произведения искусства. К тому же туристы могут по достоинству оценить подлинные шедевры.Национальный музей «Вилла Джулия». Именно здесь представлены предметы этрусского искусства.Национальная галерея современного искусства. Экспозиция включает в себя ценные предметы, посвященные художественным направлениям с XIX столетия.
В парке также располагаются разнообразные аттракционы. Прогулка в парке непременно подарит приятные впечатления.
Местоположение: Piazzale Napoleone - 1.
Базилика Санта-Кроче, Флоренция
Базилика Санта-Кроче привлекает паломников и туристов. Первое здание строили с конца 12-ого столетия и вплоть до 1442 года. После этого состоялось освящение. Несмотря на это, базилику многократно перестраивали.
Базилика Санта-Кроче удивляет красивым архитектурным исполнением. К тому же можно по достоинству оценить интерьер: витражи больших размеров, многочисленные фрески и скульптуры. Неудивительно, что базилика считается одной из самых красивых достопримечательностей Флоренции.
Местоположение: Piazza di Santa Croce - 16.
Колизей, Рим
Колизей – это один из самых известных амфитеатров не только в Италии, но и во всем мире. Именно здесь вершились судьбы многих людей: находили конец приговоренные преступники, выступали гладиаторы и дикие животные. Ближе всего к арене располагались «ложи», предназначенные для римского императора и приближенных. Первый ярус предназначался для знати, всадников и других почетных граждан Рима. Последующая часть амфитеатра предназначалась для римлян, относящихся к среднему сословию.
В наши дни Колизей охраняется правительством Италии. Неудивительно, что Колизей является одной из самых известных достопримечательностей Рима.
Местоположение: Piazza del Colosseo - 1.
Пантеон, Рим
Пантеон, известный как Храм Всех Богов, - это одна из самых лучших достопримечательностей Рима с античных времен. Пантеон отличается большим куполом, созданным из монолитного бетона. В центральной части купола находится специальное отверстие, обрамленное бронзой. Неудивительно, что вовнутрь проникает яркий свет и подчеркивает величественность Пантеона.
Местоположение: Piazza della Rotonda.
Дворец дожей, Венеция
Дворец дожей – это один из самых известных символов Венеции. Здесь прежде жили правители Венеции, проводились заседания Большого совета, Верховного суда, Сената. В наши дни Дворец дожей считается одной из самых известных достопримечательностей Венеции.
Для проведения строительных и отделочных работ дворцового комплекса потребовалось несколько столетий. К нашему времени практически ничего не сохранилось от первоначальной конструкции, но при этом туристы могут по достоинству оценить красоту исполнения Дворца дожей.
Местоположение: Piazza San Marco - 1.
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Пизанская башня
Пизанская башня – это «Падающая башня» в Пизе. Данная достопримечательность появилась благодаря ошибке строителей, вследствие чего архитектурный объект располагается под наклоном.
Строительство проводилось в два этапа. Во время строительных мероприятий стало ясным, что башня приобретает неестественный наклон, но все-таки работу удалось завершить. С тех пор и до нашего времени постоянно ведутся работы по укреплению Пизанской башни, но при этом наклон постоянно увеличивается. В наши дни туристы могут по достоинству оценить Пизанскую башню.
Италия – страна в Южной Европе, расположенная в центре Средиземноморья. Именно Италия считается одной из самых популярных европейских стран для начинающих и опытных туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на mirvokrugnas.com.
Каждый путешественник может по достоинству оценить известные архитектурные памятники, богатую историю, удивительную культуру. Туристы получают возможность не только зарядиться позитивными эмоциями и временно отстраниться от серых будней, но и лучше узнать исторические события, традиции Италии.
Венецианский Гранд-канал
Большой канал в Венеции – это одна из самых необычных достопримечательностей. Именно Гранд-канал, разделяющий старинный итальянский город, оказался достойным символом Венеции. Именно здесь можно по достоинству оценить архитектурные памятники, среди которых выделяются дворцы. К тому же некоторый участок, проходящий рядом с Гранд-канал, представляет собой веселый и красочный базар, где можно купить различные сувениры.
Туристы могут прогуляться по набережной Венеции, проплыть на гондоле по Гранд-каналу. Это будет незабываемо.
Остров Бурано, Венеция
Бурано – это остров Венецианской лагуны, островной квартал Венеции. Бурано прославился яркими небольшими домиками. Такое многоцветье строений не случайно. Если верить легенде, рыбаки, возвращаясь из моря, могли издали узнавать свои дома именно по цветовому исполнению стен. Сейчас такая надобность отсутствует, но многие путешественники отмечают удивительную архитектуру Бурано.
Нужно отметить, что при поездке на остров Бурано можно купить кружевные вещи. Именно здесь зародились классические венецианские кружева, отличающиеся удивительной красотой.
Замок Веккио, Верона
Средневековый замок создавался в виде фортификационного сооружения. Строительные мероприятия были организованы семьей Скалиджери, представители которой сомневались в лояльности жителей Вероны. Однако даже фортификационный замок не сумел спасти целую семью.
Впоследствии в Вероне сменились правители. При этом замок Веккио всегда оставался резиденцией правителей. Нужно отметить, что замковый комплекс также использовали в виде военной казармы и склада оружия.
Для того, чтобы объект был признан фортификационным, стены замка были укреплены несколькими сторожевыми башнями. Следует отметить, что вокруг замка вырыт большой ров, который прежде был заполнен водой.
С 1923 года замковые помещения используются для городского музея. Туристы могут увидеть ценную экспозицию художественной галереи, в которой присутствуют даже реликвии раннехристианского периода.
Базилика святой мученицы Иустины, Падуя
Старинная базилика принадлежит ордену монахов-бенедиктинцев. Неудивительно, что религиозная обитель является не только известной достопримечательностью, но и важным объектом для многих паломников.
Базилику удалось построить на месте, где погибла Иустина, являющаяся первой святой Падуи. Нужно отметить, что Иустина считается покровительницей не только Падуи, но и Венеции. В наши дни базилика по-прежнему удивляет своим архитектурным исполнением и интерьером.
Местоположение: Via Giuseppe Ferrari - 2A.
Озеро Гарда
Озеро Гарда считается одним из самых больших и красивых во всей Италии. Для того, чтобы объехать озеро по берегу, потребуется целый день. Путешественники могут насладиться приятной погодой, живописными панорамами.
Величественный горный хребет, поистине пышная растительность привлекают многих путешественников. К тому же на берегу озера Гарда располагаются многочисленные архитектурные памятники и современные развлекательные комплексы. Неудивительно, что этот уголок Италии интересует многих туристов.
Кастель-Нуово, Неаполь
Старинный замок в Неаполе был построен благодаря Карлу Анжуйскому. Предполагалось, что Кастель-Нуово будет служить резиденцией Карла Анжуйского. В результате замковый комплекс сумел стать важным политическим центром Неаполитанского королевства, но впоследствии Кастель-Нуово продолжали расширять и укреплять.
Последняя реконструкция была проведена в 1823 году. Тогда замок превратили в артиллерийский арсенал.
Однако в начале XX столетия Кастель-Нуово признали историческим памятником, благодаря чему начались восстановительные работы. В Зале Баронов до 2006 года размещался городской совет Неаполя, но теперь замок используется только в качестве музея.
Замок Сфорца, Милан
Старинный замок Сфорца знаком многими туристам. Нужно отметить, что именно этот объект представляет собой прообраз Московского Кремля. Особенную ностальгию вызывают стены с зубцами, оригинальные башни. В наши дни в замковых помещениях располагается национальный музей, в котором можно увидеть интересные экспонаты, связанные с искусством.
Местоположение: Piazza Castello.
Дворец Питти, Флоренция
Дворец Питти – это одна из самых известных достопримечательностей не только Флоренции, но и Италии. Строительство дворцового комплекса относится к XV веку.
Дворец Питти несколько раз менял своих владельцев: Медичи, Лотарингские герцоги, итальянские монархи.
Дворец Питти представляет собой важный комплекс, в котором располагаются многочисленные музеи. Туристы могут посетить местные музейные центры и лучше понять культуру, историю Флоренции и других итальянских городов. Художественные произведения раскрывают свои лучшие стороны благодаря роскошному убранству.
Итак, туристы могут увидеть экспонаты следующих категорий:
Итальянские национальные костюмы.Кареты.Серебряные вещи.Фарфоровые изделия.
Каждый экспонат посвящен определенной исторической эпохе. Рядом с дворцом находится сад Боболи с фонтанами, скульптурами. Неудивительно, что дворец Питти привлекает многих путешественников.
Местоположение: Piazza de’ Pitti - 1.
Базилика святого Георгия, Венеция
Первая базилика, посвященная святому Георгию, на этом месте была построена в VIII – IX столетиях. Однако нынешнее здание удалось возвести только в XVI веке. Таким образом, достопримечательность является достойным примером средневековой архитектуры Венеции.
Интересно отметить, что бенедиктинцы на протяжении длительного времени проводят свои службы именно в этой базилике.
Фасад базилики отличается двумя фронтонами и зубчатым карнизом. Интерьер представляет собой интересное сочетание крестообразной формы христианских храмов и элементов классической церкви. Неудивительно, что базилика известна у многих туристов.
Местоположение: Isola di S.Giorgio Maggiore.
Оперный театр Ла Скала, Милан
Ла Скала – это один из самых известных оперных театров в Милане. Здание было построено в 1776 – 1778 году по указу австрийской императрицы Марии Терезы.
Во Вторую мировую войну здание театра было разрушено. Однако в 1946 году удалось успешно провести восстановительные работы. Впоследствии здание несколько раз реставрировали. Последняя реставрация была проведена в 2001 – 2004 гг.
В наши дни здание отличается неоклассическим архитектурным исполнением и совершенной акустикой.
Местоположение: Via Filodrammatici - 2.
Флорентийский собор
Флорентийский собор, известный как собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, является одной из самых известных достопримечательностей. Для строительства потребовалось больше шести веков, но при этом освятить религиозную обитель удалось в 1436 году. Окончательный внешний вид Флорентийский собор приобрел в конце XVIII столетия.
Собор, выполненный в форме латинского креста, удивляет своей безукоризненностью. Солнечный свет проникает внутрь через квадратные витражи. Интерьер собора удивляет важными религиозными и культурными сокровищами, часть из которых существует с самого средневековья.
Местоположение: Piazza del Duomo.
Замок Святого Ангела, Рим
Замок Святого Ангела способен произвести особенное впечатление на каждого туриста. Изначально замковый комплекс строили по подобию гробницы, но теперь он представляет собой необычный лабиринт из десятка комнат.
За долгие годы Замок Святого Ангела использовали в качестве усыпальницы, крепости, резиденции папы Римского, кладовой католической церкви. Более того, подземелья и некоторые помещения на первом этаже использовали в качестве тюрьмы. Несмотря на то, что многократно менялась цель использования достопримечательности, Замок Святого Ангела все-таки сумел сохранить свою красоту и стать известной достопримечательностью.
Местоположение: Lungotevere Castello - 50.
Термы Каракаллы, Рим
Термы Каракаллы представляют собой нерукотворную гору. Если же внимательно изучить объект, можно увидеть скопление руин. При этом обычным людям затруднительно угадать бывшие залы, переходы, экседры. Несмотря на этот факт, многие путешественники заинтересованы в изучении достопримечательности.
Прежде Термы Каракаллы представляли собой общественную баню. К тому же здесь римляне могли посетить клуб, стадион, сад отдыха, дом культуры. Здесь можно было погулять по парку, покупаться в бане, посидеть в библиотеке, заняться спортом и просто встретиться с друзьями. Именно возможность представить, как жили люди много столетий тому назад, привлекает туристов к достопримечательности.
Вилла Боргезе, Рим
Вилла Боргезе представляет собой большой ландшафтный парк, выполненный в английском стиле. Здесь можно посетить следующие культурные учреждения:
Галерея Боргезе. Экспозиция включает в себя произведения искусства. К тому же туристы могут по достоинству оценить подлинные шедевры.Национальный музей «Вилла Джулия». Именно здесь представлены предметы этрусского искусства.Национальная галерея современного искусства. Экспозиция включает в себя ценные предметы, посвященные художественным направлениям с XIX столетия.
В парке также располагаются разнообразные аттракционы. Прогулка в парке непременно подарит приятные впечатления.
Местоположение: Piazzale Napoleone - 1.
Базилика Санта-Кроче, Флоренция
Базилика Санта-Кроче привлекает паломников и туристов. Первое здание строили с конца 12-ого столетия и вплоть до 1442 года. После этого состоялось освящение. Несмотря на это, базилику многократно перестраивали.
Базилика Санта-Кроче удивляет красивым архитектурным исполнением. К тому же можно по достоинству оценить интерьер: витражи больших размеров, многочисленные фрески и скульптуры. Неудивительно, что базилика считается одной из самых красивых достопримечательностей Флоренции.
Местоположение: Piazza di Santa Croce - 16.
Колизей, Рим
Колизей – это один из самых известных амфитеатров не только в Италии, но и во всем мире. Именно здесь вершились судьбы многих людей: находили конец приговоренные преступники, выступали гладиаторы и дикие животные. Ближе всего к арене располагались «ложи», предназначенные для римского императора и приближенных. Первый ярус предназначался для знати, всадников и других почетных граждан Рима. Последующая часть амфитеатра предназначалась для римлян, относящихся к среднему сословию.
В наши дни Колизей охраняется правительством Италии. Неудивительно, что Колизей является одной из самых известных достопримечательностей Рима.
Местоположение: Piazza del Colosseo - 1.
Пантеон, Рим
Пантеон, известный как Храм Всех Богов, - это одна из самых лучших достопримечательностей Рима с античных времен. Пантеон отличается большим куполом, созданным из монолитного бетона. В центральной части купола находится специальное отверстие, обрамленное бронзой. Неудивительно, что вовнутрь проникает яркий свет и подчеркивает величественность Пантеона.
Местоположение: Piazza della Rotonda.
Дворец дожей, Венеция
Дворец дожей – это один из самых известных символов Венеции. Здесь прежде жили правители Венеции, проводились заседания Большого совета, Верховного суда, Сената. В наши дни Дворец дожей считается одной из самых известных достопримечательностей Венеции.
Для проведения строительных и отделочных работ дворцового комплекса потребовалось несколько столетий. К нашему времени практически ничего не сохранилось от первоначальной конструкции, но при этом туристы могут по достоинству оценить красоту исполнения Дворца дожей.
Местоположение: Piazza San Marco - 1.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Пизанская башня
Пизанская башня – это «Падающая башня» в Пизе. Данная достопримечательность появилась благодаря ошибке строителей, вследствие чего архитектурный объект располагается под наклоном.
Строительство проводилось в два этапа. Во время строительных мероприятий стало ясным, что башня приобретает неестественный наклон, но все-таки работу удалось завершить. С тех пор и до нашего времени постоянно ведутся работы по укреплению Пизанской башни, но при этом наклон постоянно увеличивается. В наши дни туристы могут по достоинству оценить Пизанскую башню.
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